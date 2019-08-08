Жизненный путь Кароля Войтылы столь удивителен, что вряд ли даже самый изобретательный сценарист сумел бы сочинить нечто подобное.Спустя всего несколько месяцев после обретения Польшей независимости в семье, проживавшей в маленьком провинциаль ном городке, родился мальчик, которого назвали Каролем. Мать Кароля умерла, когда мальчику не исполнилось и десяти, поэто му его воспитанием занимался отец — отставной офицер, очень набожный человек, истинный джентльмен старой закалки. Бла годаря отцовскому воспитанию Кароль был первым учеником в городе, неплохим спортсменом и непременным участником лю бительских спектаклей. Влияние отца сказалось и в том, что од ним из ближайших друзей Кароля стал сын главы местной еврей ской общины.

Когда отец вышел на пенсию, Кароль переехал с ним в Кра ков, где поступил в основанный еще в средние века Ягеллонский университет. Однако надеждам проявить себя в мире науки или на театральных подмостках не суждено было сбыться: началась Вторая мировая война. Во время оккупации Кароль вынужден был работать каменотесом, взрывником и чернорабочим. В мо розные зимние дни ему приходилось брести на работу в грубой одежде, которая не грела, и башмаках на деревянной подошве. Не принимая душой жестокость нацистской оккупации, Кароль присоединился к подпольному движению сопротивления посред ством культуры, помогая в создании подпольного театра. После того как священник местного церковного прихода был отправлен властями в Дахау, Кароль предпринял первые шаги на пастыр ской стезе под руководством своего духовного учителя, вовлек шего Кароля в группу под названием «Живой розарий».

Вейгел Джордж - Свидетель надежды: Иоанн Павел II. В 2-х кн. Кн. 1

Пер. с англ.

М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. 608 с., 6 л. ил.

Серия "Историческая библиотека"

ISBN 5-17-005695-8

Вейгел Джордж - Свидетель надежды: Иоанн Павел II. В 2-х кн. Кн. 1 - Содержание

Пролог Апостол

1. Сын свободы - Польша «Semper Fidelis»

2. Из подполья - «Третий рейх» против «Царства правды»

3. «Называйте меня Вуек» - Быть священником

4. Видеть вещи такими, как они есть - Становление философа

5. Новая пятидесятница - Ватикан II и кризис гуманизма

6. Наследник святого Станислава - Бенефиции Собора в Кракове

7. Папа из далекой страны - Избрание Иоанна Павла II

8. «Не бойтесь!» - Папа для всего мира

9. «Сколько у Папы дивизий?» - Конфронтация с «империей лжи»

10. Пути свободы - Истины личные и общественные

11. Петр среди нас - Вселенский пастырь как апостолический свидетель

Вейгел Джордж - Свидетель надежды: Иоанн Павел II. В 2-х кн. Кн. 1 - Апостол

По затемненным улицам Кракова, стараясь двигаться бесшум но, пробирались люди. Местом, куда они стремились, была ма ленькая квартирка в пригороде Кракова Денбники, в доме напротив расположенного на другой стороне Вислы древнего Вавельского зам ка. Сами же они были актерами и зрителями предстоящего спектак ля. Этот темный вечер был 1181-м в той долгой непроглядной ночи, что царила в душе каждого поляка, и потому приходилось соблю¬ дать крайнюю осторожность, чтобы не попасться на глаза патру лям, строго следившим за соблюдением введенного оккупацион ными властями комендантского часа. Подпольный спектакль был актом неповиновения, и если бы задержали хотя бы одного из причастных к нему, все они могли попасть в лагерь смерти. Б этот вечер, 28 ноября 1942 г., авангардная труппа «Театр востор га», стремящаяся создать «театр живого слова», в котором прин ципиально не использовались декорации и прочий реквизит, пред ставляла свою версию эпической поэмы Адама Мицкевича «Пан Тадеуш». Жалюзи на окнах были плотно закрыты, свет притушен. Пред ставление началось. Однако те, против кого было направлено это театральное действо, все же дали о себе знать. Внезапно откуда-то извне к голосам актеров примешался голос репродуктора. Диктор читал последние сообщения о победах «непобедимого вермахта».

Кое- кто, слушая репродуктор, опустил голову — бесцеремонный дребез жащий голос сводил на нет мимолетную попытку уйти от царящего за стенами дома террора. Голос казался отражением безнадежности положения собравшихся на представление. Но двадцатидвухлетний актер, студент подпольной семина рии Кароль Войтыла, продолжал невозмутимо произносить стихотворные строфы, не обращая внимания на помехи — словно стоя над временем, словно не допуская, что нацистские власти могут что-либо сделать с ним...Почти через тридцать семь лет, 2 июня 1979 г., Кароль Вой тыла снова обратился, но уже к другой аудитории — к самому большому собранию в истории Польши. Бывший актер говорил уже не в маленькой затемненной квартире — миллион его сооте чественников собрался на огромной площади Победы и запол нил прилегающие к ней улицы. Но чем-то это выступление все же напоминало то, давнее. Снова Кароль Войтыла, ныне — Папа Иоанн Павел II, выступал против нарушений основных прав че ловека, поскольку на смену нацизму в подавлении свободы наро¬ да пришел коммунизм. И снова Войтыла шел не только против тех, кого принято называть властями, — он шел со словами прав ды, той правды, которая способна дать свободу в самом глубоком понимании этого слова: правды о назначении человека на Земле, когда-то поведанной миру Иисусом Христом, правды о чувстве собственного достоинства, о человеческом призвании.И снова, как и тридцать семь лет назад, его слова были заглу шены, но не дребезжащим голосом нацистского репродуктора, а спонтанно возникшим ритмичным скандированием слушавших его людей:— Мы хотим Бога! Мы хотим Бога...

Вейгел Джордж - Свидетель надежды: Иоанн Павел II. В 2-х кн. Кн. 2

Пер. с англ.

М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. 672с., 16л. ил.

Серия "Историческая библиотека"

ISBN 5-17-007271-6

Вейгел Джордж - Свидетель надежды: Иоанн Павел II. В 2-х кн. Кн. 2 - Содержание

12. Перед бурей - Месяцы насилия и разногласий

13. Освобождение освободителей - Ограниченность политиков и обещание искупления

14. Возрождение духа Второго Ватиканского Собора - Религия и обновление мира, который все еще молод

15. Вперед к основам - Свобода как цель служения

16. После «империи лжи» - Миражи и мандаты на правосудие

17. До пределов земли - Примирение в непримиримом мире

18. Преддверие надежды - Обращение к лучшему в нас

19. Только один мир - Человеческая солидарность и «Евангелие жизни»

20. Разумная вера - За веком заблуждений

Эпилог. Третье тысячелетие - Увидеть восход солнца