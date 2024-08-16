Веймарская республика - Идеологическое противостояние

Альберт Лео Шлагетер родился 12 августа 1894 г. в Шонау в Шварцвальде, был седьмым ребенком в крестьянской семье. Он навсегда остался связанным со своей сельской малой родиной. В 1909 г. строгая католическая семья отправила сына — воспитанника архиепископского генерального викариата во Фрайбург. Там, в католической гимназии, он должен был стать священником.

Конец безмятежной юности и учебе в девятом классе положила разразившаяся в августе 1914 г. Первая мировая война. Фрайбургские студенты и старшеклассники без принуждения поступали на военную службу. Альберт Лео Шлагетер сдал досрочный экзамен на аттестат зрелости и вступил добровольцем в 76 полк полевой артиллерии. 7 марта 1915 г. он был отправлен на Западный фронт, в последующие годы — на позиции между Вогезами и Фландрией. Впервые он участвовал в бою на пользующемся дурной славой французском участке фронта, после чего сражался на Сомме и у Вердена. В 1917 г. после присвоения звания лейтенанта он принял под командование батарею, чтобы отличиться благодаря ее боевому применению у Кеммельберга во Фландрии, за который шли ожесточенные бои. Молодой лейтенант оказался прирожденным фронтовым офицером, который понимал, что надо расположить к себе своих людей образцовым самообладанием и заботой о них. За свои солдатские подвиги он был награжден Железным крестом первого и второго классов.

После заключения перемирия в 1918 г. батарея возвратилась в революционную Германию. В отличие от многих других воинских частей, батарея отказалась от создания солдатского совета и разоружения, что обьясняется не в последнюю очередь выдающейся личностью ее командира. В ходе демобилизации Шлагетер 11 декабря 1918 г. был уволен с воинской службы.

Первая мировая война. Германия

Дома Шлагетер попытался вернуться к гражданской жизни. Он поступил на экономический факультет Фрайбургского университета и вступил в католическое студенческое объединение. Однако после непродолжительной учебы его позвало чувство долга: Шлагетер вступил командиром батареи в Баденский добровольческий корпус «Медем», чтобы в его рядах принять участие в затяжных боях с большевиками на Балтике: «Если политики в такое время, как наше, когда наши враги стоят у всех границ, чтобы разорвать нашу страну на части, не находят ничего более важного, чем говорить и накапливать протоколы заседаний, значит, мы являемся государством, так как только у нас жива еще вера в народ и родину. Вы узнаете, как они разбазаривают нашу землю, чтобы сохранить свою жалкую впасть». В конце года оставшиеся в живых из добровольческого корпуса Росбаха возвратились назад в рейх.

Шлагетер держал свое подразделение в сборе для новых дел. Недостаточная поддержка балтийских добровольцев со стороны правительства рейха и временное использование в интересах антибольшевистской интервенционистской политики Англии освободили его от иллюзий: «Мы презираем буржуазию и все же спасаем ее ценой нашей крови. Мы выступили, чтобы защитить свободу нации и поддержать правительство, которое предало нацию... Мы против грязной политики Англии, и все же мы ее лучшие солдаты».

Шапке P., Йордан Р., Бродель-Кайль Л., Кристоферсен А., Фрешл У., Шлоссбергер М.9 Бройер С. - Веймарская республика - Идеологическое противостояние

М.: Тотенбург, 2018. — 296 с.

ISBN 978-5-9216-2273-9

Шапке P., Йордан Р., Бродель-Кайль Л., Кристоферсен А., Фрешл У., Шлоссбергер М.9 Бройер С. - Веймарская республика – Содержание