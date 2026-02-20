Книга Роберта Вейнберга «Кровавый навет в последние годы Российской империи» посвящена одному из самых скандальных и значимых судебных процессов начала XX века — делу Бейлиса. Автор детально восстанавливает хронику событий 1911–1913 годов, когда скромный приказчик кирпичного завода Мендель Бейлис был обвинен в ритуальном убийстве двенадцатилетнего Андрея Ющинского в Киеве. Вейнберг анализирует этот процесс не просто как юридический казус, а как мощный политический инструмент, обнаживший глубокий кризис имперской власти.

Автор исследует, как Министерство юстиции и крайне правые организации («черносотенцы») пытались использовать средневековый миф о «кровавом навете», чтобы спровоцировать антисемитские настроения и укрепить шатающийся трон. В книге показано противостояние двух сил: государственной машины, опирающейся на фальсификации и предрассудки, и лучшей части российской интеллигенции, юристов и ученых, вставших на защиту Бейлиса. Оправдательный приговор, вынесенный присяжными-крестьянами, трактуется Вейнбергом как моральное поражение режима и свидетельство того, что общество уже не было готово слепо следовать навязанным властью мифам.

(Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»)

СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2019. — 223 с.

ISBN 978-1-6446928-2-0 (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-6043579-1-0 (БиблиоРоссика)

Роберт Вейнберг - Кровавый навет в последние годы Российской империи: процесс над Менделем Бейлисом по обвинению в ритуальном убийстве - Содержание

Благодарности

Действующие лица

Введение. Убийство без загадок

Часть I. Предварительное следствие

Часть II. Дело против Бейлиса

Часть III. Процесс

Часть IV. Заключительные речи и приговор

Эпилог

Документы

Источники

Литература

Указатель