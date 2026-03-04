Книга «Молодо-зелено. Книга третья» (2009) Андрея Везикова продолжает популярный цикл художественной прозы, посвященный жизни современной молодежи в поисках духовных ориентиров. В этой части автор значительно расширяет палитру человеческих судеб, вводя персонажей с «тяжелым грузом ошибок» и непростым прошлым. Повествование строится на столкновении идеалов юности с суровой реальностью, где героям приходится решать, как поступать с теми, кто оступился или сознательно выбрал неверный путь. Книга пронизана идеей христианского милосердия: вместо осуждения герои учатся состраданию и действенной помощи, доверяя право окончательного суда Всевышнему.
Сюжет открывается динамичной сценой сборов Вадима Весенина — артиста с «фамилией не по сезону», который оставляет свою холостяцкую квартиру ради новых жизненных горизонтов. Автор мастерски использует детали быта — от «мумифицированной» колбасы в пустом холодильнике до японского магнитофона, — чтобы создать живые, узнаваемые образы молодых людей начала 2000-х. Диалоги персонажей, таких как Вадим и его ироничный друг Борис, полны юмора и дружеских подколок, что придает серьезным духовным размышлениям легкость и доступность. Это история о взрослении, ответственности и о том, как сохранить «свет в глазах», сталкиваясь с грязью и несправедливостью мира.
Изданная христианским обществом «Библия для всех», книга входит в серию «Нашей юности вовеки жить». Она адресована не только верующей молодежи, но и всем, кто ценит качественную психологическую прозу о поиске своего места под солнцем. Везиков не дает готовых ответов, но предлагает читателю пройти вместе с героями путь внутренней трансформации, напоминая, что за каждой «зеленой» юностью стоит потенциал глубокой и зрелой веры. Книга учит видеть за внешними обстоятельствами живую душу и верить в возможность исправления даже самой запутанной судьбы.
Андрей Везиков — Молодо-зелено. Книга 3
СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2009. — 254 с.
Серия: «Нашей юности вовеки жить»
ISBN 978-5-7454-1135-9
Андрей Везиков — Молодо-зелено. Книга 3 - Содержание
Кризис самоопределения: Внутренние поиски Вадима Весенина и его друзей в контексте выбора между артистической карьерой и духовным призванием.
Этика неосуждения: Центральная проблема книги — как реагировать на людей с «тяжелой судьбой», не впадая в морализаторство.
Дружба и поддержка: Роль ироничных, но верных друзей в преодолении житейских бурь и бытовой неустроенности.
Быт как зеркало души: Использование мелких деталей (пустой холодильник, немытая посуда, сборы в дорогу) для описания внутреннего состояния героев.
Высший суд: Философский подтекст о том, что окончательная оценка человеческой жизни принадлежит не обществу, а Богу.
