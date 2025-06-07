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Виалле - Великая охота на ведьм

Виалле, Людовик - Великая охота на ведьм - Долгое Средневековье для одного «преступления»
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Ethics, Religious Studies Atheism, Occultism Paganism Witchcraft
«Великая охота на ведьм» Людовика Виалле отличается сложной структурой, цель которой, как мне кажется, заключается в том, чтобы выявить взаимосвязь возникновения систематических преследований ведьм с различными процессами, имевшими место в общественной и культурной жизни Средневековой Европы. В своем поиске «факторов, связанных с реализацией власти» автор следует идеям Ж. Шиффоло («формирование политического подданного») и Μ. Фуко («дисциплинарная власть»), увязывая их с оформлением целого ряда церковных практик, таких как исповедь, проповедь, канонизация святых.
Эта постулируемая Л. Виалле взаимосвязь порой выглядит как приглашение к научной дискуссии, провоцируя читателя на проверку изложенного, однако сам материал представляет значительный интерес. Так, исследователь обращается к идее, широко обсуждавшейся в исторической науке последнего столетия, о преследовании еретиков как факторе, повлиявшем на возникновение охоты на ведьм, однако при этом проблематизирует ранний этап становления «общества преследований» (prosecution society), перенося на него разработки последних лет в области witchcraft studies.
В частности, оценивая ситуацию противостояния в Лангедоке, Л. Виалле обращает внимание на то, что отождествление еретиков-альбигойцев с учением катаров не имело под собой достаточных оснований, но было частью полемики со стороны католической церкви и происходило в виде наложения стереотипа, почерпнутого из трудов Августина Блаженного. Нечто подобное хорошо известно историкам, занимающимся преследованием ведьм в ХѴ-ХѴІІ вв., и получило название «совокупная концепция колдовства» (the cumulative concept ofwitchcraft,—сам термин был предложен американским исследователем Брайаном Леваком).
Под этим подразумевается оформление в рамках книжной культуры теологов и судей такого «состава преступления», в котором одновременно присутствовал широкий спектр обвинений, таких как порча, договор с дьяволом, превращения, полет на шабаш. Эта идея открыла возможность для массовых преследований, поскольку обвиняемый (или обвиняемая) в колдовстве признавался участником секты колдунов, действовавших по наущению дьявола против всего христианского мира.
Л. Виалле не ограничивается этим наблюдением и создает масштабную картину преследований — как еретиков (альбигойцев, вальденсов, фратичелли), так и религиозных объединений (бегинок и бегардов), находившихся вне официальной структуры церкви. Особое внимание уделено религиозным аспектам — становлению культов святых в высоком и позднем Средневековье и возникновению движения обсервантов, настаивавших на строгом соблюдении уставов в нищенствующих орденах. В свете интересующей нас темы наиболее значимыми представителями этого движения были францисканец Бернардин Сиенский, призывавший к казням ведьм в своих проповедях, и доминиканец Иоганн Нидер, составивший один из первых демонологических трактатов — Formicarius («Муравейник») — этим двум историческим личностям уделено значительное внимание в «Великой охоте на ведьм».

Виалле, Людовик - Великая охота на ведьм - Долгое Средневековье для одного «преступления»

Людовик Виалле; перевод с французского Е. Морозовой
Москва: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2025 — 320 с.: ил.
ISBN 978-5-389-25161-8

Людовик Виалле - Великая охота на ведьм - Долгое Средневековье для одного «преступления» - Содержание

Предисловие
ЧАСТЬ I Кошмар. Дьявольский заговор
ГЛАВА I. Даже ведьмы имеют свою историю
  • Предыстория охоты на ведьм: борьба против ереси (XI—XIII вв.) 20
  • Что такое ведьма? Изобретение преступления ведовства
  • От века XIV к веку XV: развитие мысли... наоборот
ГЛАВА II. Кошмары клириков, Величие государя: Сатанинская секта, антицерковь
Сон ведьмы? Фантазии Мишле
  • Борьба с «мятежницами и ослушниками»: возникновение «преступления против величия»
  • Преступление ведовства: отречение от христианства и образцовое преступление против церкви
ГЛАВА III. Индивидуальный страх и коллективный психоз: колдун, преступник против общества
  • Исцелять, наводить порчу, отравлять
  • Страхи общества и козлы отпущения
  • Грешница!
Заключение к первой части. Государь, Вера, Государство
ЧАСТЫ І Реальность. Конструирование истины
ГЛАВА IV. Расширение территории охоты
  • Французский и германский мир: государства безумия, похвала государственному интересу
  • Общеевропейское явление
  • Истребление женщин?
ГЛАВА V. От Fama к костру: адская машина
  • Ловушка: тяжесть клеветы
  • Слово: важность признания
  • Видение: образцовый суд
ЛАВА VI. Выйти из порочного круга: проблема веры
  • Аккультурация и синкретизм, или Погружение в бездну
  • Святость и ведовство: верования и сомнение
  • Ведовство и ментальная болезнь
  • Болезнь души
Заключение ко второй части. Сатана на диване
Заключение
Рекомендуемая библиография
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Rating 5.0 / 5
Added 07.06.2025
Author поп Упырь Лихой
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