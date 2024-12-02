Вибе - Материалы по истории немецких и меннонитских колоний в Омском Прииртышье

Данная книга посвящена истории немецких и меннонитских колоний’ в пределах современной территории Омской области в период с конца XIX — до начала 30-х годов XX вв2. В ней мы продолжаем начатую ранее в сборнике «Немцы в Сибири*3 публикацию малоизвестных документов, выявленных в центральных и местных архивах.

Документы сгруппированы по хронологическому принципу. Это позволяет последовательно проследить процесс создания и развития колоний в разных социально-экономических и политических условиях.

Выбор таких хронологических рамок книги не случаен. Именно в конце XIX столетия в Омском Прииртышье появились первые колонии. В течение трех с лишним десятилетий их становление и развитие происходило на фоне сложнейших общественно-политических процессов имевших место в России и Советском Союзе. Экономические реформы начала XX в., мировая, а затем и гражданская войны, революционный переворот и смена одной социально-экономической формации другой — все эти крупномасштабные события пришлись на рассматриваемый нами период. Тем не менее, несмотря на такой калейдоскоп событий, немецкие и меннонитские колонии в Омском Прииртышье продолжали сушествовать достаточно самостоятельно и обособленно. В своей жизни они, прежде всего, руководствовались принципами внутренней самоорганизации. Ситуация изменилась к началу 30-х годов XX столетия. Массовая коллективизация, борьба с кулачеством, расширение антирелигиозных мероприятий, насаждение партийных и советских методов руководства колониями — все это разрушало их привычный жизненный уклад и вызывало резкий протест со стороны немецкого и меннонитского населения Омского Прииртышья. Широкое распространение, особенно среди меннонитов, получили эмиграционные настроения, на что Советская власть ответила репрессивными мерами. Таким образом, в начале 30-х годов завершился период досоциалистического развития немецких и меннонитских колоний в Омском Прииртышье. В их истории началась новая эпоха.

Первые колонии в Омском Прииртышье появились в середине 90-х годов XIX в. В это время сложились два крупных очага немецкой крестьянской колонизации: один из них вблизи Омска (Омский уезд Акмолинской области и Тюкалинский уезд Тобольской губернии), другой в Тарских урманах (Тобольская губерния). В разделе «Образование первых колоний в Омском Прииртышье» приводятся документы с описанием некоторых отдельных населенных пунктов. Но наибольший интерес представляют обобщенные документы с характеристикой разных сторон жизни первопоселенцев. Это, например, «Описание немецких переселенческих поселков Омского уезда. 1897 г.» (док. N 6); «Описание переселенческих поселков латышей, эстонцев и волынских немцев, образованных в тарских урманах Тобольской губернии. 1899 г. и (док. N 8); "Донесение крестьянского начальника 2-го участка о состоянии школ в немецких поселках Омского уезда. 19. 12. 1902 г.» (док. N 9) и др.

П. П. Вибе - Материалы по истории немецких и меннонитских колоний в Омском Прииртышье - 1895 — 1930

Омск: ОГИК музей, 2002. – 454 с.

ISBN 5-901062-17-5

П. П. Вибе - Материалы по истории немецких и меннонитских колоний в Омском Прииртышье – Содержание

От составителя

N 1 Из доклада министра земледелия и государственных имушеств А. С. Ермолова о переселении в Степной край немиев-колонистов из самарских колоний. 1895 г

N 2 Описание поселка Александровка Омского уезда Акмолинской области. 1896 г

N 3 Описание поселка Привальное Омского уезда Акмолинской области. 1896 г

N 4 Описание поселка Сосновка Омского уезда Акмолинской области. 1896 г

N 5 Описание поселка Львовский Тюкалинского уезда Тобольской губернии. 1896 г

N 6 Описание немеиких переселенческих поселков Омского уезда. 1897 г

N 6 Из доклада чиновника особых поручений в Переселенческое управление о переселении волынских немиев в Тарский уезд Тобольской губернии. 7. 07. 1899 г

N 8 Описание переселенческих поселков латышей, эс- тониев и волынских немиев, образованных в тарских урманах Тобольской губернии. 1899 г

N 9 Донесение крестьянского начальника 2-го участка о состоянии школ в немеиких поселках Омского уезда. 19. 12. 1902 г

N 10 Описание поселка Александровка Омского уезда Акмолинской области. 1902 г

N 11 Описание поселка Красноярка Омского уезда Акмолинской области. 1902 г

N 12 Описание поселка Новинка Омского уезда Акмолинской области. 1902 г

N 13 Описание поселка Поповка Омского уезда Акмолинской области. 1902 г

N 14 Описание поселка Привальное Омского уезда Акмолинской области. 1902 г

N15 Описание поселка Сосновка Омского уезда Акмолинской области. 1902 г

N16 Из истории образования поселка Львовский Тюкалинского уезда Тобольской губернии. 1902 г

N17 Описание немеиких переселенческих поселков Омского уезда Акмолинской области. 1902 г

N18 Сравнительный анализ расходов, необходимых пе- реселениам разных наииональностей для обустройства в Сибири. 1902 г

N 19 Доклад председателя Войскового хозяйственного правления Сибирского казачьего войска Г£. Катанаева с характеристикой образиовых арендных участков. 1. 08.1903 г

N 20 О поселениях немиев в районе Омска. 1903 г

N 21 Мнение чиновника особых поручений переселенческого управления Нестеренко по поводу прошения немиев-колонистов, поселившихся в Тарском уезде, о пере- водворении. 24. 05. 1904 г

N 22 Краткие сведения о хозяйстве Ф. Ф. Штумпфа на войсковом участке N 64. 20. 05. 1905 г

N 23 О сдаче в аренду войсковых участков барону В. Р. Штейнгелю и непрописанных переселениах Омского уезда. 1907 г

N 24 Из донесения заведующего Тюкалинским переселенческим подрайоном К. Шумана о расселении немиев- колонистов хуторами. 22. 11. 1908 г

N 25 Донесение заведуюшего переселенческим делом в Акмолинском районе В. фон Штейна в каниелярию Степного генерал-губернатора о переводворении немиев из Тарского уезда в Омский. 26. 11. 1908 г

N 26 Представление Евангелическо-лютеранской генеральной консистории министру внутренних дел П. А. Столыпину об образовании иерковного прихода в Омском уезде Акмолинской области. 6. 02. 1909 г

N 27 Статистические сведения о немцах-колонистах, водворенных в Омский уезд Акмолинской области с 1892 по 1909 гг. 1909 г

N 28 Прошение министру внутренних дел П. А. Столыпину о взаимоотношениях переселениев разных вероисповеданий в Тюкалинском уезде Тобольской губернии. 20. 05.1910 г

N 29 Циркуляр Военного Совета об условиях аренды земель Сибирского казачьего войска. 19. 07. 1910 г

N 30 Из справки заведуюшего переселенческим делом в Акмолинском районе В. фон Штейна в связи с публикациями в газетах о водворении немиев в Степном крае. 22. 10. 1910 г

N 31 Из статьи А. Папкова в газете «Объединение» «Немецкое иарство в Западной Сибири на развалинах казацкого владения». 5. 11. 1910 г

N 32 Список лии и селений, обозначенных на карточке, приложенной к статье А. Папкова «Немецкое иарство в Западной Сибири на развалинах казацкого владения». 5. 11. 1910 г

N 33 Список немиев-колонистов, проживающих в Александровской волости Омского уезда Акмолинской области. 1910 г

N 34 Доклад Войскового хозяйственного правления Сибирского казачьего войска об условиях аренды войсковых земель бароном В. Р. Штейнгелем. 20. Об. 1911 г

N 35 Доклад присутствию Войскового хозяйственного правления Сибирского казачьего войска об аренде участков. 17. 10. 1911 г

N 36 Подписка арендаторов войсковых земельных участков Г. и Я. Шварцев. 15. 11. 1911 г

N 37 О земледелии в немеиких переселенческих поселках Омского уезда. 1913 г

N 38 Описание имения Г. А. Брауна Кирияновка. 1913 г

N 39 Описание имения Δ. И. Дика. 1913 г

N 40 Описание имения И. Я. Классена. 1913 г

N 41 Описание имения Р. Г. Шпехта. 1913 г

N 42 Описание хозяйства барона В. Р. Штейнгеля. 1913 г

N 43 Описание хозяйства Ф. Ф. Штумпфа. 1913 г

N 44 Описание имения К. К. Эзау. 1913 г

N 45 Из сведений о меннонитах, проживающих в Омском уезде Акмолинской области. 1915 г

N 46 Сведения о местностях Тарского уезда Тобольской губернии, заселенных подданными или выходцами воюющих с Россией держав. 1915 г

N 47 Донесение крестьянского начальника 5-го участка Тюкалинского уезда Н. Чудновского Тобольскому губернатору о немеиких колониях. 8. 02. 1916 г

N 48 Приказ войскового наказного атамана Сибирского казачьего войска Н. А. Сухомлинова об ограничении прав немиев-колонистов. 4. 09. 1916 г

N 49 Из объявления Тобольского губернского управления о ликвидации имущества немиев. 16. 12. 1916 г

N 50 Постановление частновладельиев и арендаторов Кулачинской волости Тюкалинского уезда о создании Бородинской волости. Май 1917 г

N 51 Перечень участков с немеиким населением, находящихся в районе Кулачинской волости Тюкалинского уезда Тобольской губернии. Май 1917 г

N 52 Журнал Общего присутствия Тобольского губернского управления по крестьянским делам. 24. 06. 1917 г

N 53 Краткий доклад уполномоченного по охране и учету бывшего имения Я. И. Ремпеннинга Лебедева. 15. 12. 1919 г

N 54 Доклад уполномоченного имения Штумпфа Н. И. Гефеля земельному отделу Омского ревкома. 16. 12. 1919 г

N 55 Описание бывшего имения Ф. И. Исаака. 25. 12. 1919 г

N 56 Описание имения Изаака «Райское». 28. 12. 1919 г

N 57 Докладная записка Кремлевского сельского ревкома о нанесенном при отступлении белых ущербе. 3. 05. 1920 г

N 58 Докладная записка Бородинского сельского ревкома о проведении трудового праздника 1 Мая. 10. 05. 1920 г

N 59 Докладная записка Бородинского волостного ревкома о нанесенном при отступлении белых ущербе. 15. 05. 1920 г

N 60 Информаиионная записка немеикой секиии подотдела наииональных меньшинств при Губнаробразовании. 1920 г

N 61 Список селений с немеиким населением, входящих в Бородинскую волость. 1920 г

N 62 Обзор экономического и культурного положения немеиких поселений Омской губернии. 5. 08. 1921 г

N 63 Обзор произведенной в Омской губернии разверстки в поселках, населенных немиами. 5. 08. 1921 г

N 64 Из протокола заседания комиссии о сдаче в аренду мельнии при Губземотделе. 19. И. 1921 г

N 65 Список бежениев, проживающих в поселке Второ- Фоминовском Корниловской волости Тюкалинского уезда. 1921 г

N 66 Протокол заседания Новинского волисполкома Омского уезда о взыскании средств в волостной денежный фонд. 18. 03. 1922 г

N 67 Отчет участкового агронома об обследовании меннонитских хозяйств Омского агроучастка. 22. 03. 1922 г

N 68 Результаты поселенного обследования деревни Чукреевки. 5. 04. 1922 г

N 69 Результаты поселенного обследования деревни Чунаевки. 5. 04. 1922 г

N 70 Доклад Новинского волостного исполнительного комитета Омскому уездному исполнительному комитету о подготовке к посевной кампании. 15. 04. 1922 г

N 71 Сведения о количестве населения и размере площади сельских советов Азовской волости Омского уезда. 20. 04. 1922 г

N 72 Сведения о размере площади и количестве жителей Александровской волости. 5. 05. 1922 г

N 73 Сведения о селениях с немеиким населением Азовской волости Омского уезда. 12. 05. 1922 г

N 74 Докладная записка Азовского волисполкома об имеющихся в волости культовых зданиях. 24. 05. 1922 г

N 75 Анкета о количестве храмов в Азовской волости и об отношении населения и местной власти к религии. 9. 06. 1922 г

N 76 Из протокола экстренного объединенного собрания Новинского волкома и волисполкома о возникших в Троииком обшестве разногласиях между казаиким и неказаиким населением. 19. 06. 1922 г

N 77 Из доклада Новинского волостного комитета Омскому уездному исполнительному комитету о голоде. 10. 07. 1922 г .*....

N 78 Сведения о селах с немеиким населением Ольгин- ской волости Омского уезда. 4. 10. 1922 г

N 79 Доклад Новинского волисполкома о голоде. 3. 11. 1922 г

N 80 Сведения о немеиких селениях, коммунах, артелях и совхозах Мельничной волости Омского уезда. 1922 г

N 81 Сведения о немеиких селениях, размере площади и количестве жителей Мельничной волости. 1922 г

N 82 Данные для определения предельной суммы денежного подворного налога по немеиким селениям Александровской волости. 1922 г

N 83 Результаты поселенных обследований меннонитс- ких хозяйств Борисовской волости. 1922 г

N 84 Список земель и населенных пунктов с немеиким населением Бородинской волости Омского уезда. 29. 05.1923 г

N 85 Из протокола расширенного совешания членов сельсоветов Александровской волости. 12. 09. 1923 г

N 86 Из протокола заседания президиума Александровского волостного исполнительного комитета. 28. 09 1923 г

N 87 Рапорт Новинского волостного милииионера начальнику 1-го района Омской уездной милиции о случаях заболевания жителей волости венерическими болезнями. И. 11. 1923 г

N 88 Рапорт Новинского волостного милииионера начальнику 1-го района Омской уездной милиции о случаях эпизоотии в Новинской волости. 11. 11. 1923 г

N 89 Результаты ревизии Цветнопольского сельсовета Александровской волости Омского уезда. 28. 11. 1923 г

N 90 Результаты обследования Роза-Долинского сельсовета Александровской волости Омского уезда. 30. 11. 1923 г

N 91 Результаты обследования Пришибского сельсовета Александровской волости Омского уезда. 1. 12. 1923 г

N 92 Результаты обследования Трубеикого сельсовета Александровской волости Омского уезда. 5. 12. 1923 г

N 93 Результаты обследования Красноярского сельсовета Александровской волости Омского уезда. 7. 12. 1923 г

N 94 Из протокола заседания Новинского волисполкома об открытии в волости изб-читален. 15. 12. 1923 г

N 95 Из протокола заседания Новинского президиума о ликвидаиии безграмотности в волости. 10. 01. 1924 г

N 96 Из протокола заседания Новинского президиума ВИКа об обследовании и принятии от уездного исполнительного комитета мельниц N 1 и N 29, находяшихся в арендном содержании. 20. 01. 1924 г

N 97 Из протокола заседания президиума Новинского райисполкома Омского уезда о слиянии сельсоветов. 9. 02. 1924 г

N 98 Договор между Александровской меннонитской общиной и Москаленским РИКом об условиях передачи и пользования молитвенным домом в пос. Ново-Алексан- дровка. 13. 03. 1924 г

N 99 Опись имущества молитвенного дома Александровской меннонитской обшины Москаленского района Омского уезда. 13. 03. 1924 г

N 100 Список членов Александровской меннонитской общины, подписавшей договор. 13. 03. 1924 г

N 101 Сведения о Старохуторской немеикой школе I ступени Ачаирской волости. 3. 04. 1924 г

N 102 Прошение Александровской меннонитской церковной обшины о проведении братского совешания. 26. 05. 1924 г

N 103 Доклад председателя правления меннонитского сельскохозяйственного семенного товарищества «Примерное* П. Шредера съезду уполномоченных членов Омского отделения Всероссийского Меннонитского сельскохозяйственного общества. 31. 05. 1924 г

N104 Из доклада о работе Новинского районного исполнительного комитета за май 1924 г. Управлению делами Омского уездного исполнительного комитета. Май 1924 г

N105 Из доклада председателя Сосновского районного исполнительного комитета Ново-Омского уезда о со- тоянии дел в районе. 8. 09. 1924 г

N 106 Устав Александровской меннонитской церковной общины Николаевской волости Омского уезда и губернии. 1924 г

N 107 Список религиозных обществ, находящихся в Москаленском районе. 1924 г

N 108 Проект положения о введении делопроизводства на немеиком языке в Александровском, Звонаревкутс- ком, Новинском, Приваленском, Сосновском и Цветнопольском сельсоветах. 1924 г

N 109 Отчет о деятельности Екатериновского семенного племенного сельскохозяйственного товарищества «Успех*. 10. 02. 1925 г

N 110 Доклад Пучковского семенного-племенного товарищества «Агроном» на Омском губернском делегатском съезде Всероссийского менонитского сельскохозяйственного общества. 10. 02. 1925 г

N 111 Доклад о работе и иелях Чунаевского семенного-племенного сельскохозяйственного товарищества «Опыт». 10. 02. 1925 г

N 112 Доклад о деятельности за 1924 год и план работы на 1925 год семенного-племенного товарищества “Якорь". Февраль 1925 г

N113 Протокол общего собрания граждан Мариенфель- дского общества Мариенфельдского сельсовета Москаленского района. 6. 10. 1925 г

N 114 Из журнала Омского губернского землеустроительного совещания по вопросу о выдаче хутору Крафтовке Николаевского сельсовета Москаленского РИКа Омского уезда мелиоративной ссуды на устройство котлована. 1925 г

N 115 Список населенных пунктов с немецким населением Ново-Омского уезда. 1925 г

N 116 Список членов машинного кооператива товарищества “Привет" с. Николай-Поле Исилькульского района. 16. 06. 1926 г

N 117 Доклад председателя Совета Омского меннонитского сельскохозяйственного кооперативного кредитного общества. 16. 12. 1926 г

N118 Краткое содержание доклада Маргенауской школы ll-й ступени на собрании представителей Менносоза. 16. 12. 1926 г

N119 Список участников 6-го собрания представителей Менносоюза, состоявшегося в с. Маргенау. 16. 12. 1926 г

N 120 Список членов товарищества «Заря» поселка Солниевка Исилькульского района Омского округа. 1926 г

N121 Постановление ОК РФО о регистрации Чунаевского и Маргенауского кредитных товариществ. 9. 02. 1927 г

N 122 Донесение секретаря немеикой секции Гольиго- фера АПО Омского окружкома ВКП(б). 7. 05. 1927 г

N 123 Из доклада инструктора Бибер об организации меннонитских сельскохозяйственных кредитных това- ришеств и обследовании семенных-племенных и машинных товариществ. Февраль 1927 г

N 124 Из заявления Чунаевского Контрольного товарищества в меннонитскую секцию Омселькредитсоюза об оказании материальной помощи. 3. 03. 1927 г

N125 Из докладной записки животновода Крылова об организации при Чунаевском племсвинарнике племрассадника красного немеикого скота и об оборудовании племсвинарника. 1927 г

N 126 Донесение председателя кооперативного совета Геримана секретарю Сибирского кооперативного совета об обследовании меннонитских сел. 1927 г

N 127 Из отчета о работе Маргенауского, Чуна- евского и Смоляновского меннонитских сельско-хозяйственных кредитных товариществ. 1927 г

N128 Из протокола организаиионного собрания членов Ново-Алексеевской маслодельной артели Москаленского района Омского округа. 11. 02. 1928 г

N129 Из протокола межрайонного совещания немеикого низового советского актива, проходившего в с. Ольгино Москаленского района Омского округа с привлечением Исилькульского района. 18. 12. 1928 г

N130 Из протокола кустового объединенного собрания хутора Мильбаер совместно с артелью «Единство» и коллективом «Ясная поляна». 28. 12. 1928 г

N131 Из отчета о проведении межрайонных совещаний немеикого низового советского актива в Моска- ленском и Сосновском районах. Декабрь 1928 г

N 132 Из донесения уполномоченного окрисполкома о проведении отчета на пленуме сельсовета в Сосновском районе. Декабрь 1928 г

N 133 Сведения о Мариенфельдской маслодельной артели. 1928 г

N 134 Из докладной записки о расследовании факта отстранения от должности германского проповедника Крюгера. 28. 01. 1929 г

N135 Из информационной сводки о состоянии Омского округа в связи с проводимыми различными кампаниями. 18. 02. 1929 г

N136 Постановление Омского бюро ВКП(б) о работе среди немеикого населения. 9. 08. 1929 г

N 137 Докладная записка заместителя полномочного представительства ОГПУ по Сибкраю секретариату Сибирского краевого комитета ВКП(б) об эмиграционных настроениях в немецких колониях. 10. 08. 1929 г

N 138 Краткая политическая сводка об эмиграции немиев в Америку. 17. 11. 1929 г

N 139 Докладная записка Омского окружного отдела ОГПУ об эмиграции немиев-колонистов из округа по состоянию на 15 ноября 1929 г. 18. И. 1929 г

N 140 Выводы комиссии крайкома о результатах обследования работы среди немиев Омского округа. 1929 г

N 141 Из сводки об эмиграционном движении в немеи- ких колониях Сибкрая. 20. 01. 1930 г

N 142 Результаты обследования Гальбштадского, Ека- териновского и Пучковского сельсоветов Исилькульского района. Февраль 1930 г

N 143 Результаты обследования немеиких сельсоветов Исилькульского района. Февраль 1930 г

14 144 Результаты обследования немеиких сельсоветов Любинского района. Февраль 1930 г

N145 Докладная записка Омского окружкома ВКП(б) о работе среди немеикого населения. 10. 03. 1930 г

14 146 Результаты обследования Пучковского сельсовета Исилькульского района. Март 1930 г

N 147 Краткий доклад члена ВНИК, заместителя наркома просвещения В. А. Куриа Всероссийскому Центральному исполнительному комитету «О положении немеикого крестьянства в Сибири». 16. 07. 1930 г

N148 Проект предложения по докладу члена ВНИК В. А. Куриа «О положении немеикого крестьянства в Сибири». 3. 08. 1930 г

N149 Из протокола общего собрания граждан хутора Нейфельд Гальбштадского сельского совета об образовании ТООЗа «Победа». 2. 11. 1930 г

N 150 Доклад об обследовании положения немеикого населения Рыбинского и Тарского районов. 1930 г

N 151 Результаты обследования немеиких колхозов Ново- Омского района. 1930 г

N 152 Результаты обследования пос. Александровка Сосновского сельсовета Ново-Омского района. 1930 г

N 153 Результаты обследования Солниевского сельсовета Исилькульского района. 1930 г

Список сокращений

Географический указатель населенных пунктов Омского Прииртышья