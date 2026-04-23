Эта книга представляет собой глубокое философское исследование эстетики и метафизики блэк-метала. Автор, Ярл Видар, известный своими работами на стыке контркультуры и радикальной философии, рассматривает этот музыкальный жанр не просто как субкультуру, а как трансгрессивный феномен и «внутренний опыт» в духе Жоржа Батая. Основная идея книги заключается в том, что блэк-метал является формой «атеологии» — практикой достижения предельных состояний через отрицание (негацию), экстаз и осознанное стремление к Бездне.

Видар интерпретирует блэк-метал как реакцию на «смерть Бога» в фаустовской цивилизации. В этой системе координат музыка становится инструментом разрушения обыденного «Я» и выхода за границы возможного. Автор опирается на идеи Фридриха Ницше, Жоржа Батая и Мартина Хайдеггера, анализируя такие концепты, как «священный ужас», «некрогенеалогия смысла» и «шумовое опустошение». Блэк-метал здесь предстает как ледяная пустыня духа, где абсолютное знание парадоксальным образом обретается через абсолютное незнание и отказ от гуманистических ценностей.

Ярл Видар — Блэк-метал-атеология

М.: Тотенбург, 2026. — 196 с.

Ярл Видар — Блэк-метал-атеология - Содержание

Блэк-метал как внутренний опыт: Анализ жанра через призму батаевской концепции мистического опыта без Бога.

Символизация негативной суверенности: Исследование того, как через музыку утверждается право на смерть и инаковость.

Утерянный миф и десубъективация: Как блэк-метал работает с языком и поэзией после краха традиционных смыслов.

Некрогенеалогия и садизм: Философское обоснование деструктивных и мизантропических аспектов сцены.

Приложения: Связь блэк-метала с философией Гегеля, онтологией Хаоса и темой метафизического странничества.