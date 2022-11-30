Видения патриарха Еноха
Книга ветхозаветного патриарха Еноха (седьмого по счету потомка Адама — 4386 г. до Р.Х.) уникальна сама по себе. И противоречива. Как и личность самого автора. ’’Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусаила, отмечается в св. Писании. (Первая книга Моисеева. Бытие 5:21-24) — И ходил Енох перед Богом, по рождении Мафусаила, триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох перед Богом; и не стало его, потому что Бог взял его”. За исключительную праведность и веру Господь взял Еноха живым на Небеса, так же как впоследствии и пророка Илию на огненной колеснице. Подтверждая это, Апостол Павел говорил, что ’’верою Енох переселен был так, что не видел смерти” (Евр. 11:5).
И в этом заключен определенный сакральный смысл. Бог отвел этим двум Своим праведникам особую роль в завершении картины мироздания. С одной стороны, они должны будут ’’отдать телу свое”, т. е. вернуться и умереть на земле. А с другой — их возвращение будет последним признаком завершения земной истории. Ведь вернуться в наше общество патриарх Енох и пророк Илья смогут в период расцвета царства антихриста на земле, будут проповедовать и обличать сына погибели и по истечении трех с половиной лет будут им умерщвлены. Это о них написано в Апокалипсисе: ”И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. (Откр. 11:3).
Видения патриарха Еноха – Мистические апокрифы
О. Славин, автор-составитель
М., «ВАГРИУС», 2001. – 322 с.
ISBN 5-264-00659-8
Видения патриарха Еноха - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
I. КНИГА ЕНОХА
- Мистическое путешествие Еноха
- Три притчи Еноха
- О небесных светилах
- Два видения Еноха
- Наставление детям
II. ТАИНСТВЕННЫЕ СВИТКИ КУМРАНСКОЙ ПЕЩЕРЫ
- Пролог
- Евангелие от ессеев
- Евангелие эбионитов
- Евангелие евреев
III. ЗАБЫТЫЕ ОТКРОВЕНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ ХРИСТА
- Пролог
- Евангелие от Марии Магдалины
- Евангелие от апостола Филиппа
- Евангелие от апостола Фомы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Будь осторожен в своем суждении! (О Промысле Божием и др. таинственных вопросах)
спасибо