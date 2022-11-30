Книга ветхозаветного патриарха Еноха (седьмого по счету потомка Адама — 4386 г. до Р.Х.) уникальна сама по себе. И противоречива. Как и личность самого автора. ’’Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусаила, отмечается в св. Писании. (Первая книга Моисеева. Бытие 5:21-24) — И ходил Енох перед Богом, по рождении Мафусаила, триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох перед Богом; и не стало его, потому что Бог взял его”. За исключительную праведность и веру Господь взял Еноха живым на Небеса, так же как впоследствии и пророка Илию на огненной колеснице. Подтверждая это, Апостол Павел говорил, что ’’верою Енох переселен был так, что не видел смерти” (Евр. 11:5).

И в этом заключен определенный сакральный смысл. Бог отвел этим двум Своим праведникам особую роль в завершении картины мироздания. С одной стороны, они должны будут ’’отдать телу свое”, т. е. вернуться и умереть на земле. А с другой — их возвращение будет последним признаком завершения земной истории. Ведь вернуться в наше общество патриарх Енох и пророк Илья смогут в период расцвета царства антихриста на земле, будут проповедовать и обличать сына погибели и по истечении трех с половиной лет будут им умерщвлены. Это о них написано в Апокалипсисе: ”И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. (Откр. 11:3).

Видения патриарха Еноха – Мистические апокрифы

О. Славин, автор-составитель

М., «ВАГРИУС», 2001. – 322 с.

ISBN 5-264-00659-8

Видения патриарха Еноха - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

I. КНИГА ЕНОХА

Мистическое путешествие Еноха

Три притчи Еноха

О небесных светилах

Два видения Еноха

Наставление детям

II. ТАИНСТВЕННЫЕ СВИТКИ КУМРАНСКОЙ ПЕЩЕРЫ

Пролог

Евангелие от ессеев

Евангелие эбионитов

Евангелие евреев

III. ЗАБЫТЫЕ ОТКРОВЕНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ ХРИСТА

Пролог

Евангелие от Марии Магдалины

Евангелие от апостола Филиппа

Евангелие от апостола Фомы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ