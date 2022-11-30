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Видения патриарха Еноха

Видения патриарха Еноха – Мистические апокрифы
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, History, Philology Literature
Книга ветхозаветного патриарха Еноха (седьмого по счету потомка Адама — 4386 г. до Р.Х.) уникальна сама по себе. И противоречива. Как и личность самого автора. ’’Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусаила, отмечается в св. Писании. (Первая книга Моисеева. Бытие 5:21-24) — И ходил Енох перед Богом, по рождении Мафусаила, триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох перед Богом; и не стало его, потому что Бог взял его”. За исключительную праведность и веру Господь взял Еноха живым на Небеса, так же как впоследствии и пророка Илию на огненной колеснице. Подтверждая это, Апостол Павел говорил, что ’’верою Енох переселен был так, что не видел смерти” (Евр. 11:5).
И в этом заключен определенный сакральный смысл. Бог отвел этим двум Своим праведникам особую роль в завершении картины мироздания. С одной стороны, они должны будут ’’отдать телу свое”, т. е. вернуться и умереть на земле. А с другой — их возвращение будет последним признаком завершения земной истории. Ведь вернуться в наше общество патриарх Енох и пророк Илья смогут в период расцвета царства антихриста на земле, будут проповедовать и обличать сына погибели и по истечении трех с половиной лет будут им умерщвлены. Это о них написано в Апокалипсисе: ”И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. (Откр. 11:3).

Видения патриарха Еноха – Мистические апокрифы

О. Славин, автор-составитель
М., «ВАГРИУС», 2001. – 322 с.
ISBN 5-264-00659-8

Видения патриарха Еноха - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
I. КНИГА ЕНОХА
  • Мистическое путешествие Еноха
  • Три притчи Еноха
  • О небесных светилах
  • Два видения Еноха
  • Наставление детям
II. ТАИНСТВЕННЫЕ СВИТКИ КУМРАНСКОЙ ПЕЩЕРЫ
  • Пролог
  • Евангелие от ессеев
  • Евангелие эбионитов
  • Евангелие евреев
III. ЗАБЫТЫЕ ОТКРОВЕНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ ХРИСТА
  • Пролог
  • Евангелие от Марии Магдалины
  • Евангелие от апостола Филиппа
  • Евангелие от апостола Фомы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • Будь осторожен в своем суждении! (О Промысле Божием и др. таинственных вопросах)
Views 335
Rating 5.0 / 5
Added 30.11.2022
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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