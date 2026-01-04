Виктор Кротов – Родники смысла - Христианский словарь афоризмов-определений

Мариуполь, “Светильник” ОРА Интернэшнл, 1998 — 288 с. – (Библиотека проповедника.)

ISBN 966-7262-06-5

Виктор Кротов – Родники смысла - Содержание

От автора-составителя

Словарь А – Я

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От автора-составителя

В начале бшо Слово...

...И слово навсегда осталось для человека возможностью приникнуть к началу. Слово — это родник смысла, и каждый глоток из этого родника дарит нам новые возможности к пониманию жизни.

Вслушиваясь в слово, стремясь постичь тот заряд созидания, который оно в себе несёт, мы словно возвращаемся к изначальным временам, участвуем в творении вещей и явлений, в осуществлении их замысла.

К этой важной внутренней работе и располагает нас словарь афоризмов-определений. Пусть не смущает никого, что определения эти порою разноречивы: это лишь разные взгляды на разные стороны явлений, и нам предстоит уяснить, какой из этих взглядов ближе нам самим.