Кротов - Родники смысла
Виктор Кротов – Родники смысла - Христианский словарь афоризмов-определений
Мариуполь, “Светильник” ОРА Интернэшнл, 1998 — 288 с. – (Библиотека проповедника.)
ISBN 966-7262-06-5
Виктор Кротов – Родники смысла - Содержание
От автора-составителя
Словарь А – Я
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От автора-составителя
В начале бшо Слово...
...И слово навсегда осталось для человека возможностью приникнуть к началу. Слово — это родник смысла, и каждый глоток из этого родника дарит нам новые возможности к пониманию жизни.
Вслушиваясь в слово, стремясь постичь тот заряд созидания, который оно в себе несёт, мы словно возвращаемся к изначальным временам, участвуем в творении вещей и явлений, в осуществлении их замысла.
К этой важной внутренней работе и располагает нас словарь афоризмов-определений. Пусть не смущает никого, что определения эти порою разноречивы: это лишь разные взгляды на разные стороны явлений, и нам предстоит уяснить, какой из этих взглядов ближе нам самим.
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