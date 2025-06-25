Романова - Интервальное питание
Эта книга — практический путеводитель по питанию в рамках интервальных режимов, таких как 16:8, 14:10 и других. Здесь вы найдёте более 50 сбалансированных, насыщающих и вкусных рецептов, созданных специально для тех, кто практикует интервальное голодание. Каждое блюдо разработано с учётом потребностей организма в ограниченном пищевом окне: чтобы насытить, не перегрузить, поддержать энергию и дать чувство удовлетворения. Завтраки, обеды, ужины и лёгкие перекусы — простые, понятные рецепты с доступными ингредиентами. В книге нет диетического фанатизма. Здесь не про запреты, а про осознанный выбор. Это еда для тех, кто хочет чувствовать себя легко, ясно и стабильно — без постоянных скачков голода, усталости и угрызений совести.
Виктория Романова - Интервальное питание
рецепты под 16:8, 14:10 и др.
«Автор», 2025 25стр
Виктория Романова - Интервальное питание - Оглавление
Яичница с овощами и авокадо
Овсянка на кокосовом молоке с орехами и семенами
Салат с курицей, киноа и овощами
Тост с хумусом и яйцом пашот
Тушёная чечевица с морковью и томатам
Йогуртовый боул с ягодами и семенами
Омлет с шпинатом и творогом
Смузи с бананом, шпинатом и миндальным молоком
Запечённая рыба с брокколи
Булгур с печёными овощами и тахини
Салат с яйцом, фасолью и зеленью
Рагу из индейки с кабачками
Рис с тыквой и шпинатом
Пшённая каша с кокосом и курагой
Куриные котлеты с овсянкой и зеленью
Холодный суп из йогурта с огурцом и зеленью
Гречка с грибами и луком
Тыквенно-морковный суп-пюре
Творог с фруктами и семечками
Фаршированные перцы с рисом и нутом
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