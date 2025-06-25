Эта книга — практический путеводитель по питанию в рамках интервальных режимов, таких как 16:8, 14:10 и других. Здесь вы найдёте более 50 сбалансированных, насыщающих и вкусных рецептов, созданных специально для тех, кто практикует интервальное голодание. Каждое блюдо разработано с учётом потребностей организма в ограниченном пищевом окне: чтобы насытить, не перегрузить, поддержать энергию и дать чувство удовлетворения. Завтраки, обеды, ужины и лёгкие перекусы — простые, понятные рецепты с доступными ингредиентами. В книге нет диетического фанатизма. Здесь не про запреты, а про осознанный выбор. Это еда для тех, кто хочет чувствовать себя легко, ясно и стабильно — без постоянных скачков голода, усталости и угрызений совести.

Виктория Романова - Интервальное питание

рецепты под 16:8, 14:10 и др.

«Автор», 2025 25стр

Виктория Романова - Интервальное питание - Оглавление

Яичница с овощами и авокадо

Овсянка на кокосовом молоке с орехами и семенами

Салат с курицей, киноа и овощами

Тост с хумусом и яйцом пашот

Тушёная чечевица с морковью и томатам

Йогуртовый боул с ягодами и семенами

Омлет с шпинатом и творогом

Смузи с бананом, шпинатом и миндальным молоком

Запечённая рыба с брокколи

Булгур с печёными овощами и тахини

Салат с яйцом, фасолью и зеленью

Рагу из индейки с кабачками

Рис с тыквой и шпинатом

Пшённая каша с кокосом и курагой

Куриные котлеты с овсянкой и зеленью

Холодный суп из йогурта с огурцом и зеленью

Гречка с грибами и луком

Тыквенно-морковный суп-пюре

Творог с фруктами и семечками

Фаршированные перцы с рисом и нутом