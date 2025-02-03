Виланд Карл - Камни и кости

Истинная наука строится на основе измерения или наблюдения того, что происходит в мире, и повторной проверки получаемых результатов. Даже если, к примеру, миллионы лет назад рептилии ДЕЙСТВИТЕЛЬНО превратились в птиц, как утверждают эволюционисты, научный метод никогда не сможет доказать сей факт, поскольку никто не наблюдал этого превращения. Даже если вам удастся каким-то образом превратить в наши дни рептилию в птицу, то это все равно не доказывает, что именно так и обстояло дело миллионы лет назад. Точно так же невозможно доказать, что Бог чудесным образом сотворил множество различных групп рептилий и птиц, запрограммированных на воспроизведение “по роду их”, поскольку это не поддается наблюдению.

Обе идеи основаны НА ВЕРЕ; каждая система верований (эволюция или Творение) приводит аргументы и свидетельства в свою поддержку. Креационисты отстаивают ту точку зрения, что их вероучение РАЗУМНО, ЛОГИЧНО, и поддерживается множеством свидетельств, доступных наблюдению в НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

Карл Виланд - Камни и кости - Неопровержимые свидетельства против теории эволюции

Симферополь.: Христианский научно-апологетический центр, 2005. - 32 с.

ISBN:966 - 7491-38 -2

Карл Виланд - Камни и кости - Неопровержимые свидетельства против теории эволюции - Видим ли мы как протекает эволюция?

Кратко говоря - нет, хотя живые существа изменяются. Позвольте объяснить. Сегодня мы уже знаем, что каждый живой организм содержит в себе программу (набор инструкций, подобный перфоленте или рецепту), которая точно определяет, будет это, к примеру, аллигатор или дерево авокадо. Ну, а для человека эта программа определяет, будут у него голубые или карие глаза, прямые или вьющиеся волосы и так далее. Эта ИНФОРМАЦИЯ записана на длинной молекуле, называемой ДНК.