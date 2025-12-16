Вилкерсон Давид - Видение
В течение своей жизни я видел только два видения. Первое было в 1958 году, когда Господь в видении повёл меня из маленького городка в Пенсильвании в Нью-Йорк работать с бандами молодых гангстеров и наркоманов. Это было не ложное видение. Теперь, годы спустя, его реальность подтверждается работой молодёжных центров по всему миру.
Второе видение мне было летом 1973 года. Это было видение о пяти трагических бедствиях, грядущих на землю. Я не видел ослепительного света, я не слышал голосов или ангелов. Когда я молился однажды поздно ночью, это видение о бедствиях и наказаниях мира овладело мной с такою силой, что я мог только стоять на коленях, как пригвождённый. Вначале я не хотел верить тому, что видел и слышал. Эта весть была чрезвычайно страшной, слишком апокалиптической, слишком неприемлемой для моего материалистического ума. Но видение повторялось ночь за ночью, и я не мог от него избавиться.
В глубине души я был убеждён, что это видение от Бога, что это правда и это всё сбудется. И всё же это видение заставило меня серьёзно испытать своё сердце.
Я боялся, что большинство людей не поверят ему и сочтут меня фанатиком. Я рассказал об этом видении нескольким самым близким друзьям и коллегам, и меня предупредили, что мне не следует его публиковать. Кому хочется слышать об экономическом хаосе во времена великого изобилия? Кому хочется слышать о грядущем суде, когда так много людей не могут справиться со своей собственной жизнью в настоящих условиях? Кто хочет поверить, что свобода религии, которой мы сейчас наслаждаемся, скоро будет в опасности, а Христианское духовное движение превратится в движение отвержения Христа. Невзирая на свои страхи и сомнения, я не мог освободиться от настойчивой мысли, что это видение необходимо публиковать. Если я вообще воспринимаю Божественное руководство, то Бог повелел мне говорить об этом. Я проверил это видение Словом Божиим и нашёл, что оно соответствует Писанию.
Давид Вилкерсон - Видение - "Я не проповедую сейчас; я пророчествую..."
Б.м.: б.г. - 60 с.
Давид Вилкерсон - Видение - Содержание
- Введение
- Глава 1 - Экономический беспорядок
- Глава 2 - Резкие климатические изменения землетрясения
- Глава 3 - Поток скверны
- Глава 4 - Проблемы для молодежи в будущем
- Глава 5 - Неистовые гонения
- Глава 6 - Божье слово к неготовым
- Глава 7 - Божье слово к готовым
- Глава 8 - Теперь твоя очередь сделать первый шаг
Приложения
- Приложение I: Предсказания и пророчества библейских мужей
- Приложение II: Места из Писаний для изучения
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