Вилкерсон Давид - Видение

В течение своей жизни я видел только два видения. Первое было в 1958 году, когда Господь в видении повёл меня из маленького городка в Пенсильвании в Нью-Йорк работать с бандами молодых гангстеров и наркоманов. Это было не ложное видение. Теперь, годы спустя, его реальность подтверждается работой молодёжных центров по всему миру.

Второе видение мне было летом 1973 года. Это было видение о пяти трагических бедствиях, грядущих на землю. Я не видел ослепительного света, я не слышал голосов или ангелов. Когда я молился однажды поздно ночью, это видение о бедствиях и наказаниях мира овладело мной с такою силой, что я мог только стоять на коленях, как пригвождённый. Вначале я не хотел верить тому, что видел и слышал. Эта весть была чрезвычайно страшной, слишком апокалиптической, слишком неприемлемой для моего материалистического ума. Но видение повторялось ночь за ночью, и я не мог от него избавиться.

В глубине души я был убеждён, что это видение от Бога, что это правда и это всё сбудется. И всё же это видение заставило меня серьёзно испытать своё сердце.

Я боялся, что большинство людей не поверят ему и сочтут меня фанатиком. Я рассказал об этом видении нескольким самым близким друзьям и коллегам, и меня предупредили, что мне не следует его публиковать. Кому хочется слышать об экономическом хаосе во времена великого изобилия? Кому хочется слышать о грядущем суде, когда так много людей не могут справиться со своей собственной жизнью в настоящих условиях? Кто хочет поверить, что свобода религии, которой мы сейчас наслаждаемся, скоро будет в опасности, а Христианское духовное движение превратится в движение отвержения Христа. Невзирая на свои страхи и сомнения, я не мог освободиться от настойчивой мысли, что это видение необходимо публиковать. Если я вообще воспринимаю Божественное руководство, то Бог повелел мне говорить об этом. Я проверил это видение Словом Божиим и нашёл, что оно соответствует Писанию.

Давид Вилкерсон - Видение - "Я не проповедую сейчас; я пророчествую..."

Б.м.: б.г. - 60 с.

Давид Вилкерсон - Видение - Содержание

Введение

Глава 1 - Экономический беспорядок

Глава 2 - Резкие климатические изменения землетрясения

Глава 3 - Поток скверны

Глава 4 - Проблемы для молодежи в будущем

Глава 5 - Неистовые гонения

Глава 6 - Божье слово к неготовым

Глава 7 - Божье слово к готовым

Глава 8 - Теперь твоя очередь сделать первый шаг

Приложения