Якщо ви коли-небудь казали: «Я просто хочу знати, яка Божа воля щодо мого життя», то ця книжка для вас. Якщо ви дивилися траєкторію свого життя й думали, куди воно несеться — правильним шляхом чи скочується у прірву, — то читайте далі. Я сподіваюся, що коли ви перегорнете останню сторінку, вам більше ніколи не доведеться допитуватися, якою є Божа воля стосовно вашого життя. Чи принаймні не робитимете цього так, як раніше.

Роздумування про Божу волю притаманне винятково християнам і християнкам. Ті, хто не мають стосунків з Ісусом Христом, абсолютно не цікавляться відповіддю на це запитання. Варто усвідомити: віруючій людині, яка йде за Христом, доступні не всі варіанти у житті. Якою би не була наша дорога за Ним, вона однозначно не широка, а вузька. Бог має Свою волю щодо вашого життя, тож відкиньте невдалі спроби йти шляхом, який здається вам правильним з погляду людини. Краще докладіть зусиль і навчіться розуміти Його волю.

Але розпізнати її непросто. Аналізуючи своє життя без Христа, ми часто зосереджуємо увагу на власних негідних вчинках та їхніх наслідках. Епізоди того, як ми марнували час, гроші та зусилля, прокручуються перед нашими очима, ніби ролик із кіноляпами, та замість розсмішити, тільки змушують шепотіти: «Ніколи знову». Перш ніж повірити в Бога, ми чинили так, як нашому затьмареному розумові здавалося правильним чи раціональним. Але тепер ми знаємо, що почуття нас обманюють, а корислива логіка зраджує.

Тепер ми на прямому зв’язку з Богом і можемо просто запитати Його, що нам робити. Ми не довіряємо власним судженням, тому запитуємо Його, за кого виходити заміж і на яку роботу влаштовуватися. Питаємо, на що витрачати гроші та в яке місто переїжджати. Це не найгірші запитання до Бога, але вони не досягають основного — усвідомлення, що ж означає виконувати волю Божу щодо власного життя. Ми повинні себе запитувати: «Яким я маю бути?»

Бог не приховує Своєї волі від власних дітей. Щоб розпізнати її, мусимо почати ставити запитання, яке є для Нього найважливіше. Ми повинні змінити фокус: не «Що мені робити?», а «Якою людиною мені бути?»

Джен Вілкін — За Божим образом

Тернопіль: Християнське видавництво Кана, 2023. — 216 с.

ISBN 978-617-95143-6-4 (Кана)

ISBN 978-966-938-652-6 («Свічадо»)

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