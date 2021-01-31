Виллис - Родителям моих внуков

Мои возлюбленные в Господе!

Я благодарен за то, что могу обратиться к вам таким образом, так как эти страницы предназначены для тех, кто принадлежит Ему, и эта книга делает всех нас одной семьей, в которой каждый дорог для другого. Так что вы охотно потерпите старого человека, который даст молодым членам этой большой семьи несколько уроков, - уроков, которые он по- пытался получить от милых детей, которые когда- то жили в своем доме, а теперь далеко разлетелись. Возможно, следовало бы лучше сказать, что это уроки, которые попытался преподать мне наш божественный Учитель (Матф. 23,8) через Его святое елово, так как это тоже верно. Возможно, что наш Господь, чтобы преподать нам эти уроки, использовал как Свое слово, так и наших детей, чтобы они не остались для нас лишь в теории. Вы наверняка видели ребенка которому трудно давалось какое-то задание.

Возможно, учитель был вынужден несколько раз возвращать его, и бумага бы- ла пропитана слезами, которые он пролил над ней, прежде чем задание было наконец выполнено. Также и некоторые из этих страниц были покрыты елезами, и все же я так и не уверен до конца, усвоил ли сам автор все эти уроки, которые он хочет вам предложить. Не думайте, что он пишет все это исходя из чувства врожденного превосходства. Это не так. Многие из этих заметок причинили ему так много боли, что он со скорбью в сердце откладывал все в сторону и ре• шал больше никогда не продолжать. И так прошло несколько лет. Он чувствовал себя, как робкий ребенок, прячущий свою тетрадь с упражнениями, так как он явно видит свои кляксы, заблуждения и неудачи. Но он не должен ее прятать, он должен вновь ее достать и попытаться дописать ее до конца. Вам не понадобится читать дальше, чтобы заметить, что эти страницы были написаны лишь для определенных, особых глаз, а именно: для тех глаз, которые много раз, полные любви, смотрели в глаза, также ветре чавшие их в любви. И поэтому вы должны простить открытость и доверчивость стиля, так как здесь ни-чего не было изменено.

Эта маленькая книга не была бы предложена вам, если бы не тот факт, что я - как “возлюбленный брат наш Павел” выразил это ־ являюсь должником. Мы живем в тяжелые, опасные времена, которые предсказываются в писании (2 Тим. 3,1), и это вовсе нелегко - воспитывать детей. Сам Господь сказал: “Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня”. К сожалению, в сердцах наших детей (а также в наших) есть то, что по природе побуждает нас идти в ложном направлении, и только благодати Божьей достаточно для всего, что необходимо родителям. Слава Богу, что Он называет наших детей “святыми” (1 Кор. 7,14), и Он говорит: “Довольно для тебя благодати Моей”. Если эти страницы окажутся для многих молодых родителей ободрением или серьезным предупреждением, то я буду благодарен от всего сердца. Пусть Бог надежды будет с вами, дорогие родители!

Виллис - Родителям моих внуков

Издательство GBV 1993 160стр

ISBN: 978-3-96162-261-0

Виллис - Родителям моих внуков - Содержание

Ветхий Завет

Адам

Ламех

Енох

Ной

Авраам

Лот

Исаак

Измаил

Исав

Иаков

Амрам и Иохаведа

Фараон

Аарон

Моисей

Халев

Ахан

Раав

Дочери Салпаада

Гедеон

Иеффай

Самсон

Елимелех и Ноеминь

Анна

Илий

Самуил

Давид

Еффей

Верзеллий галаадитянин

Саул

Ионафан и Мемфивосфей

Ванея

Сыновья Авенира

Соломон

Ровоам

Авия

Аса

Иосафат

Бзекия

Иосия

Даниил

Мардохей

Шаллум и его дочери

Ветхозаветные наставления

Новый Завет