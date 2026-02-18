Виллолдо - Книга шамана о жизни и смерти

Эта книга представляет собой источник информации и руководство. Она не предназначена для диагностики и назначения лечения. Хотя мы приветствуем изучение этой книги, ни автор, ни издатель не несут ответственности за ваше здоровье или за то, как вы решите использовать содержащиеся здесь сведения.

Книга содержит двенадцать реальных историй о том, как автор помогает людям раскрывать способность к самоисцелению посредством шаманской энергетической медицины. Каждая история рассказывается и от лица пациента, и от лица шамана. Тринадцатая история посвящена исцелению самого автора.

Альберто Виллолдо – автор множества бестселлеров на тему шаманизма, доктор наук, психолог и медицинский антрополог. Более тридцати лет он изучает методы исцеления шаманов Амазонки и Анд.

Я пишу истории клиентов Альберто. Они пришли к нему за помощью, за исцелением и светом, будучи готовыми к неизбежной встрече со своей тенью.

Холодные пальцы касаются клавиатуры. Многие годы я следовала этому распорядку. Так, шаг за шагом, истории обрели воплощение. Вначале были подробные интервью с клиентами, затем консультации, электронные письма и столько черновиков, сколько понадобилось для того, чтобы все остались довольны. Альберто всегда был рядом, ни одно слово не ускользнуло от его пристального внимания. В конце концов, это его книга, его творение. Я всегда чувствовала, как мне повезло быть соавтором этого одаренного шамана и частью этого проекта.

Не знаю точно, когда в глазах шамана впервые промелькнула искра этого проекта. Но знаю, что для меня это путешествие началось в июле 2001 года. Тот летний день, когда я впервые встретила шамана, глубоко запечатлелся в моей памяти. Я пришла к нему со смертельной болезнью, утопая в духовном кризисе. Я ничего не знала о шаманизме, он казался мне чуждым, странным, мистическим. Я была заинтригована. Я не была полностью уверена в том, что этот человек может дать мне что-то ценное и что мне стоит к нему прислушаться. Я рассказала ему о своих душевных ранах. Альберто сидел напротив и делал заметки в блокноте. Вдруг он остановился, протянул мне свою ручку и сказал: «Энн, возьми это и опиши свою жизнь!» В тот момент никто из нас не знал – по крайней мере, я не знала, – куда эта ручка приведет меня. Я до сих пор храню ее на моем шаманском алтаре.

Альберто Виллолдо, Энн О’Нил ; [перевод с английского М. М. Сизовой]. — Москва : Эксмо, 2023. — 320 с.

ISBN 978-5-04-153895-8

Виллолдо Альберто - Книга шамана о жизни и смерти - реальные истории исцеления - Содержание

Примечание для читателей

Предисловие Энн О’Нил

Предисловие Альберто Виллолдо

Глава 1. Извлечение разрушительных энергий

Глава 2. Участь становится судьбой

Глава 3. Исцеление реакции «бей или беги» и преобразование депрессии

Глава 4. Путешествие за пределы смерти

Глава 5. Исцеление сердца за пределами мира

Глава 6. Освещение: удаление отпечатков в энергетическом поле

Глава 7. Возвращение души и ленты силы

Глава 8. Возвращение души – поиск потерянных частей

Глава 9. Жизнь после жизни

Глава 10. Исцеление материнской раны

Глава 11. Исцеление смерти внутри нас

Глава 12. Союзники из мира духов

Глава 13. История шамана

Глава 14. Выход из времени. Сверхъестественная история любви

Эпилог

Словарь

Об авторах

Благодарности

Отзывы о книге