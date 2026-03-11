Зимой 1972 года - точнее сказать, в январе - я переехал со своей семьей из Феникса, штат Аризона, в Лаббок, штат Техас, чтобы посещать Школу проповедников института «Сансет». Я стремился стать проповедником Евангелия и хотел научиться этому у людей, которые могли глубже раскрыть мне святое Слово Божье. И я не был разочарован! Библия открыла мне такие свои глубины, о которых я даже и не подозревал, а иногда мне казалось, что полученные мной задания намного превышают мои способности. Я познал Бога и Его Слово значительно глубже, чем раньше мне казалось возможным. Стоит ли говорить, что это глубокое изучение Слова Божьего серьезно изменило меня и продолжает менять по сей день.

Впрочем, были и другие «книги», которые серьезно повлияли на мою жизнь. Я говорю о моих учителях, сама жизнь которых стала наилучшим воплощением всего того, чему они меня учили - о таких людях, как Текс Вильямс, авторе ныне издаваемой книги, и других преподавателях Школы проповедников института «Сансет». От них я узнал, что самое действенное и долговременное влияние - это влияние личного примера.

Эта же мысль мощно звучит и во всех трех посланиях, которым посвящена данная книга. Личный пример Павла раз за разом укрепляет Тимофея и Тита в их вере и преданности христианству. Как говорит Павел колеблющемуся Тимофею, «...что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить» (2 Тим. 2:2). Так старики и молодые, мужчины и женщины вместе с проповедниками и учителями призваны активно распространять здравое христианское учение, переданное нам благочестивыми наставниками и наставницами, руководящими нами в наших попытках жить как подобает христианину. Текс Вильямс, подобно апостолу Павлу, неустанно делился своей верой не только с нами, но и со многими другими людьми.

Теперь же нам предстоит продолжить его дело. Я призываю читателей этой книги читать ее с мыслью о том, что мы все имеем великое наследие во Христе и что значительную часть этого наследия составляют радость и привилегия влиять на других во имя Христа. Текс Вильямс поистине откликнулся на призыв апостола Павла «проповедовать слово», тем самым исполняя свое служение (2 Тим. 4:2-5).

Роберт Текс Вильямс — Послания к Тимофею и Титу

Вильямс Р.; пер. с англ. Маркиной Ю. - Донецк: ОБФ «ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ МИССИЯ», 2013.- 156 с.

ISBN 978-966-1667-71-5

Роберт Текс Вильямс — Послания к Тимофею и Титу — Содержание

Вступление и приветствие

Потребность в здравом учении

Наставления о молитве

Руководство в Господней церкви

Диаконы и «тайна благочестия»

Наставления служителю Божьему

Наставления об отношениях в церкви

Наставления о том, как сохранить веру

Благодарение Богу и наставления Тимофею

Божья Церковь вечна

Верное служение Богу будет вознаграждено

Обязанность старейшин - обличать лжеучителей

Прощальные наставления и предостережения

Роберт Текс Вильямс — Послания к Тимофею и Титу — Церковь города Ефеса

Историческое событие, результатом которого стало написание Первого послания к Тимофею, упоминается в Деян. 18:8, где говорится о первом кратком посещении Ефеса апостолом Павлом. Когда Павел вновь приходит в Ефес, он встречает некоторых из учеников Иоанна Крестителя и проповедует им о крещении в Христа. Эти обращенные становятся первыми членами церковной общины города Ефеса (Деян. 19:1-7). Аудитория апостола Павла состояла из двух групп людей. Первую из них составляли иудеи, преданные ветхозаветной вере. Они имели обыкновение регулярно посещать синагогу. Второй группой были язычники, уже, возможно, уставшие и от римской религии, и от греческой философии, и от предназначенной лишь немногим избранным эзотерической религии, проникшей в Римскую империю с востока. В Новом Завете такие люди называются «боящимися Бога» (Деян. 13:26). Придя в Ефес, Павел обратился к обеим группам слушателей, доказывая на основе Ветхого Завета, что Иисус из Назарета был исполнением ветхозаветных пророчеств и тем Мессией, чье пришествие было обещано в Писании. В одних проповедь Павла пробудила веру, других же оставила равнодушными. Были такие, кто принял Павла, и те, кто позавидовал ему. Многие из его слушателей в Ефесе сталй христианами. Однако Павла попросили покинуть синагогу, так что он, отделив своих учеников, стал ежедневно проповедовать в училище Тиранна (Деян. 19:9-10). Библия не говорит о том, что это было за училище; мы знаем лишь, что Павел использовал его для проповеди в течение двух лет, «так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины» (Деян. 19:10).

Павел покинул Ефес, чтобы отправиться в города Греции, а также в другие города и страны. На обратном пути через Македонию он прибыл в Милит, небольшой городок где-то в 50 километрах к югу от Ефеса. Оттуда он послал за старейшинами в Ефес, чтобы те могли встретиться с ним. Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Деян. 20:28-30

Павел предупреждает старейшин Ефеса о вмешательстве лжеучителей, а также о связанных с ними проблемах внутри церкви. Ответственность за предотвращение подобных проблем возлагалась на старейшин. Предсказание апостола сбылось, и к моменту написания Павлом письма Тимофею в церкви Ефеса воцарился хаос.

Сущность церкви - в проповеди Евангелия Одно время церковь Ефеса активно проповедовала Евангелие. Описывая в Деяниях Апостолов жизнь Павла, Лука говорит: «... все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины» (Деян. 19:10). Церковь города Ефеса была весьма необычной. Она даже не имела своего здания, а ее члены проповедовали о Христе по всей округе. Сатану не устраивает, когда община проповедует Евангелие и обращает людей, поэтому он начинает вмешиваться, создавая проблемы и трудности, как и предсказывал апостол Павел (Деян. 20:28-30). Тимофей находился в Ефесе, когда Павел написал ему свое первое послание в надежде помочь ему решить проблемы, возникшие в связи с деятельностью лжеучителей.