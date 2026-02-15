Виман - Диагноз - Бог
В этой захватывающей автобиографической книге доктор Грэг Виман, успешный хирург-ортопед, описывает свой путь от научного скептицизма и веры в исключительные возможности медицины к глубокой личной вере в Бога. Автор откровенно рассказывает о том, как за стерильными масками и блестящими карьерными достижениями скрывались внутренняя пустота и гордость. Работая в операционной, где жизнь и смерть часто разделены тонкой чертой, Виман начал замечать вещи, которые не могла объяснить никакая медицинская наука — «диагноз», который в конечном итоге поставил ему Сам Творец.
Книга наполнена реальными историями из врачебной практики, где медицинские чудеса переплетаются с духовными прозрениями. Виман описывает процесс своего «духовного вскрытия», когда Бог начал слой за слоем обнажать его истинное состояние, заставляя признать нужду в Спасителе. Это не просто мемуары врача, а мощное свидетельство того, что даже самый прагматичный и рациональный ум может обрести покой в Боге. Автор призывает читателя провести собственное «обследование» сердца, показывая, что исцеление души гораздо важнее, чем физическое здоровье, и что истинный Жизнедатель всегда готов принять того, кто ищет истину.
Д-р Грэг Виман - Диагноз: Бог - Исповедь хирурга
Пер. с англ. О. Мазур; ред. Г. Кириенко. - К.: Брайт Стар Паблишинг, 2016. - 272 с.
ISBN 978-966-2665-78-9
Д-р Грэг Виман - Диагноз: Бог - Содержание
Вступление
Глава I. МЕЧТА ИЛИ УЖАС? - Глава II. ПУТЕШЕСТВИЕ - Глава III. Первый этап исследования. НОВЫЙ ЗАВЕТ - Глава IV. Второй этап исследования. ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА - Глава V. Третий этап исследования. Иудейское Писание. СТАРОЕВРЕЙСКОЕ ПИСАНИЕ И ХРИСТИАНСКИЙ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ - Глава VI. Четвертый этап исследования. ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НОВОГО ЗАВЕТА - Глава VII. РЕШЕНИЕ - Глава VIII. ПРОБУЖДЕНИЕ - Глава IX. ПРЕОБРАЖЕНИЕ - Глава X. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ДИАГНОЗ - Глава XI. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ - Глава XII. ГРЕХ - БОЛЕЗНЬ - Глава XIII. СИМПТОМЫ ГРЕХА - Глава XIV. ЛЕКАРСТВО ОТ ГРЕХА - Глава XV. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ - Глава XVI. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ - Глава XVII. ЛЕКАРСТВА В ДЕЙСТВИИ - Глава XVIII. ДОКАЗАТЕЛЬСВА ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ - Глава XIX. ТЭММИ - Глава XX. ОТНОШЕНИЯ - Глава XXI. ДЕТИ - Глава XXII. БЛАГОПРИЯТНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА - Глава XXIII. ПАЦИЕНТ - Глава XXIV. ПРИВИВКА ПРОТИВ ЛЕКАРСТВА
Примечания и ссылки
Об авторе
