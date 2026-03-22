Наблюдения, вошедшие в эту книгу, занимали меня на протяжении многих лет, но я сомневался в целесообразности их издания, так как столкнулся с известными затруднениями в области иконографии. Понимание образа только в контексте текста может с легкостью разрушить и образ, и текст. Чтобы сохранить необходимое расстояние между ними, которое позволяет увидеть достоинства обоих, требуется особое умение, которое я не надеялся развить, в особенности, используя иностранный язык. Еще более осложнил задачу тот факт, что изучение мистерий неизбежно заводит нас на неосвоенную территорию.

Упрямая педантичность мистагогов Возрождения, которую я ни в коей мере не постарался преуменьшить, в некоторой степени вынуждает воспроизводить ход их мышления с высокой точностью. Если некоторые из подобных теорий в главах 2, 3 и 4 незаслуженно утомят читателя, я в свою защиту могу сказать только то, что сам испытал подобные чувства; но последующие главы утратят часть своего значения, если их возвышенное содержание не будет логически выведено из того упорного дидактизма, который и позволил им расцвести.

Касталия, 2023. - 256 с.

ISBN 978-5-521-23733-3

Эдгар Винд - Языческие мистерии Возрождения - Содержание

Предисловие

Введение. Язык мистерий

Глава 1. Поэтическая теология - Глава 2. Грации Сенеки - Глава 3. Медаль Пико делла Мирандолы - Глава 4. Орфей и похвала слепой любви - Глава 5. Союз добродетели и удовольствия - Глава 6. «Все суть спелость» - Глава 7. Весна Боттичелли - Глава 8. Рождение Венеры - Глава 9. Любовь земная и любовь небесная - Глава 10. Амур как бог смерти - Глава 11. Свежевание Марсия - Глава 12. Вакхическая мистерия у Микеланджело - Глава 13. Пан и Протей - Глава 14. Сокрытый Бог

Заключение. Обзор метода

Рисунки