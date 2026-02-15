Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Виндж - Сингулярность

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Philology Literature
Series Эксклюзивная классика (36 books)

«Сингулярность» — это концепция, ставшая визитной карточкой Вернора Винджа, которую он детально обосновал в своем знаменитом эссе 1993 года. Математик и писатель-фантаст предсказал, что в ближайшем будущем (в течение тридцати лет с момента публикации) прогресс в области компьютерных сетей и искусственного интеллекта приведет к созданию интеллекта, превосходящего человеческий. Это событие Виндж назвал Технологической Сингулярностью — моментом, когда изменения станут настолько быстрыми и радикальными, что человеческая эпоха в привычном понимании завершится, а предсказать дальнейшее развитие цивилизации станет невозможно.

Виндж рассматривает несколько путей достижения этой точки: создание чистого искусственного интеллекта, расширение возможностей человеческого мозга через нейрокомпьютерные интерфейсы или объединение людей и машин в единые информационные сети. Главный вызов Сингулярности, по мнению автора, заключается в потере контроля: как только возникнет сверхразум, он начнет совершенствовать себя сам со скоростью, недоступной нашему пониманию. Это превращает Сингулярность в интеллектуальный «горизонт событий», за который мы не можем заглянуть, но к которому неумолимо приближаемся с каждым новым технологическим прорывом.

Виндж В. С. – Сингулярность

М.: «Издательство АСТ», 1993, 2003, 2007 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-114349-7

Виндж В. С. – Сингулярность – Содержание

Грядущая технологическая сингулярность. Как выжить в постчеловеческую эпоху

  • Резюме

  • Что такое Сингулярность?

  • Можно ли избежать Сингулярности?

  • Другие пути к Сингулярности: усиление интеллекта

  • «Сильно сверхчеловеческое» и лучшее, чего мы могли бы просить

  • Аннотированные источники [и кое-где просьбы библиографической помощи]

Что, если сингулярность не наступит?

  • Необходимое уточнение

  • Век несбывшихся мечтаний

  • Более пространное описание этих ранних лет

  • Представление о возможностях, открываемых «долгим сейчас» (Long Now)

  • Сценарий 1: Возвращение к ВГУ

  • Сценарий 2: Золотой век

  • Сценарий 3: Колесо времени

  • Как поступать с самыми страшными неопределенностями?

  • Самодостаточные внеземные поселения – лучшая надежда человечества на долговременное выживание

  • Что является реальной космической программой… а что нет

  • Институциональные способы удешевить доступ в космос

Куки-монстр

Views 80
Rating
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

