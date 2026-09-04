Винк Уолтер - Власти - Том 1 - Наименование властей

Эта книга не была задумана в ее нынешнем варианте. Я почти закончил то, что сейчас является одним из ее разделов, и уехал в Латинскую Америку в отпуск, надеясь завершить написание, проживая жизнь в стране под властью военной диктатуры. Во время этого четырехмесячного отпуска большая часть его была потрачена в Чили, но также включала Аргентину, Бразилию, Боливию, Перу, Коста-Рику и Никарагуа, моя жена Джун и я наблюдали за реакцией церквей на нарушения прав человека и голод. Мы останавливались в баррио и фавелах, разговаривая со священниками и монахинями, борющимися в ежедневных подавлениях нарастающего угнетения. Мы взяли интервью у адвоката, который представлял семьи людей, которые «исчезли». Мы провели мучительный вечер в общении с женщиной, которую пытали.

Этот вид разоблачения продолжался неделя за неделей. Наконец у меня было впечатлений больше, чем я мог пережить. Вместо того, чтобы выражать боль от такого большого количества зла в слезах, я попытался остановить лавину. Я хотел просто избежать этого. Я разозлился на угнетателей, разозлился на угнетенных, не осознавая горя, разрывающего мое сердце.

***

В использовании exousia мы находим тот же общий шаблон, что и для arche и archon. Подавляющее большинство ссылок относится к человеческой реализации власти, которые время от времени используются для обозначения духовных существ. В LXX, у Филона и Иосифа Флавия, exousia никогда не используется для обозначения духовных сил, за исключением нескольких ссылок на власть Бога. Термин обычно имеет смысл права или разрешения на осуществление полномочий или же относится к этому органу или лицу, уполномоченному на это (см. Приложение 2). «Легитимация» наиболее близка к точности значения этого термина.

Новый Завет использует exousia 102 раза, 87 из них - для безличнстной способности к действиям, которыми наделяет властный орган. Большинство исследований о Властях просто заключают в скобки эту впечатляющую фигуру и устремляются к гипостазированным exousiai -тем, кого считают духовными существами - как более значимым. Но самый важный факт, касающийся exousia как термина для власти, заключается в том, что 85 процентов его использования относятся к структурному измерению существования власти, к тому, что разрешение или повеление предоставлено каким-либо законным уполномочивающим лицом или органом. Другими словами, exousiai в Новом Завете в подавляющем большинстве случаев являются не духовными существами, а идеологическими оправданиями, политическими или религиозными легитимациями и делегированными разрешениями.

Наш современный уклон состоит в приоритете выделять только сверхъестественные силы, как будто они одни имеют значение. Для древних небо и земля были цельной материей, единой взаимодействующей и непрерывной реальностью. Если прочитать литературу по этому вопросу, никто бы не заподозрил, что духовные силы составляют только 15 процентов использования этого термина. Мы очарованы сверхъестественными властями, описанными древними; они, кажется, воспринимали их как должное и были гораздо более озабочены этим более аморфным, неосязаемым, неопределимым чем-то, что позволяет царю отдавать приказы подчиненным вплоть до добровольной смерти на войне, или священнику произносить слова, отсылающие царя на колени. Возможно, им не хватало систематической точности современных социологических анализов власти, но это не значит, что им не хватало опыта того, что описывают наши современные анализы, или словаря для его обозначения. И они, возможно, соприкасались с измерениями власти, которые наша более материалистическая точка зрения едва ли замечает.

Материал, рассмотренный в Приложении 2, также показывает, насколько произвольным было утверждение Оскара Кульмана о том, что exousiai в его множественном числе (или коллективное использование единственного числа, pass exousia, «всех авторитетов») в Новом Завете никогда не имеет «никакого другого смысла, чем тот, который для Павла имеет значение «ангельских сил». Воскресший Иисус не только использует плюралистическое единственное число своей власти в Матфея. 28:18 («всякая власть на небе и на земле было дано мне»), но Лука 12:11 и Титу 3: 1 используют форму множественного числа для неоспоримо человеческих правителей:

И когда вас приведут в синагоги к правителям (archas) и властям (exousias), не беспокойтесь...

Напомнай им, чтобы они были покорны начальствам (archais) и властям (exousiais)...

Как показано в Приложении 2, и LXX, и Иосиф Флавий также знакомы с множественным использованием exousia для человеческих агентов власти.

Уолтер Винк - Власти - Том 1 - Наименование властей - Язык для обозначения власти в Новом Завете

[пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS].

(Современное богословие).

Электронное издание, Запорожье-Минск-Москва: Богословский клуб ESXATOS, 2020. - 312 с.

ISBN 0-8006-1786-X (англ.)

Перевод исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания:Wink, Walter. Naming the powers (The Powers; v.1)

Fortress Press, 1984.

ISBN 0-8006-1786-X (англ.)

Уолтер Винк - Власти - Том 1 - Наименование властей - Язык для обозначения власти в Новом Завете - Содержание

Часть 1. Выявление властей

1.Вступление

ГЛАВА 1. Власть в ее мифологическом контексте Предварительные рекомендации по анализу данных

ГЛАВА 2. Власти Arche и Archon Exousia Dynamis Thronos Kyriotes Onoma Ангелы Падшие ангелы, злые духи, демоны Ангелы народов



Часть 2. Спорные отрывки

ГЛАВА 3. Новозаветные свидетельства 1 Коринфянам 2:6-8 Римлянам 13:1-3 Римлянам 8:38-39 1 Коринфянам 15:24-27a Колоссянам 2:13-15 Ефесянам 1:20-23 Колоссянам 1:16 Элементы Вселенной Колоссянам 2:9-10 Ефесянам 2:1-2 Ефесянам 6:12 Ефесянам 3:10



Часть 3. Интерпретация властей

ГЛАВА 4. На пути к интерпретации

ГЛАВА 5. Интерпретация мифа Власти - это внутренний аспект материальной реальности Власти не знают о Божьем плане Небеса - это трансцендентное "внутри" материальной реальности Что вверху, то и внизу Путь вверх - путь вниз



Appendix

Appendix 2: Exousia

Appendix 3: Dynamis

Appendix 4: Stoicheia in the Writings of the Early Christian Theologians