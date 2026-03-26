Виноградов - Деяния Андрея и Матфия в городе людоедов

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, History, Educational, Cultural Studies Art

Деяние святого ап остола Андрея и Матфия в городе людоедов.

1. (1) В то время все апостолы собрались вместе и делили между собой страны, кидая жребий, чтобы каждому пойти в выпавший ему удел. И вот по жребию выпало Матфию отправиться в страну людоедов. (2) А люди в том городе ни хлеба не ели, ни вина не пили, но питались человеческой плотью и пили человеческую кровь. Поэтому всякого человека, который прибывал в их город, они хватали и ослепляли, выколов ему глаза. И ослепив, его поили зельем, приготовленным при помощи колдовства и магии5, и когда его поили зельем, изменялось его сердце, и переменялся его ум.

2. (1) Итак, когда Матфий вошел в ворота их города, схватили его жители этого города и выкололи ему глаза, а после этого напоили своим колдовским и обманным зельем, отвели в тюрьму и дали ему в пищу сено, но он не стал есть. Ведь хоть он и принял их зелье, не изменилось его сердце, и не переменился его ум, но молился он Господу со слезами: (2) «Господи мой Иисусе Христе, ради Которого мы всё оставили и последовали за Тобой, зная, что Ты помогаешь всем надеющимся на Тебя, внемли же и посмотри, что сделали с Матфием, Твоим рабом, как уподобили меня скотам, ведь Ты знаешь все. Поэтому если Ты определил мне, чтобы сожрали меня беззаконные жители этого города, то не избегу я Твоего замысла. Но даруй, Господи, свет моим глазам, дабы мне хоть увидеть, что замышляют против меня беззаконные жители этого города. Не оставь меня, Господи Иисусе Христе, и не предавай меня этой горькой смерти».

3. (1) Когда Матфий так молился в тюрьме, засиял свет, и раздался из света голос: «Матфий возлюбленный, прозри». И тотчас он прозрел. Снова раздался голос: «Крепись, Наш Матфий, и не бойся, ибо никогда не оставлю Я тебя. Ведь Я избавлю тебя от всякой опасности, и не только тебя, но и всех твоих братьев, кто с тобой, ибо Я с тобой ежечасно и всегда. (2) Но потерпи здесь 27 дней ради устроения множества душ, а после этого Я пошлю к тебе Андрея, и он выведет тебя из этой тюрьмы, и не только тебя, но и всех, кто с тобой». Сказав так, Спаситель снова сказал: «Мир тебе, Наш Матфий», и отправился на небеса. Тогда Матфий, увидев это, сказал: «Милость Твоя да пребудет со мной, Господи Иисусе Христе». Сказав так, Матфий сел в тюрьме и стал петь псалмы. (3) И когда вошли палачи в тюрьму, чтобы вывести людей себе в пищу, случилось так, что Матфий закрыл глаза, дабы не заметили, что он видит. Подойдя к нему, палачи прочли табличку у него на руке

и сказали промеж себя: «Еще три дня, а потом выведем и его из тюрьмы и зарежем». Потому что для каждого человека, кого ловили, они отмечали день, когда схватили его, и привязывали ему к правой руке табличку, чтобы знать об истечении тридцати дней.

4. (1) А когда миновало 27 дней после того, как схватили Матфия, случилось так, что явился Господь Андрею в стране, где тот учил, и сказал ему: «Встань, ступай со своими учениками в страну людоедов и выведи Матфия оттуда. Ведь еще три дня, и выведут его горожане и зарежут себе в пищу». (2) Андрей ответил: «Господи, не смогу я и не успею попасть туда, так как сроку всего три дня. Но пошли скорей Своего ангела, чтобы тот вывел его оттуда. Ведь Ты знаешь, Господи, что я плоть и не смогу быстро добраться туда, да и пути туда не ведаю». (3) Господь сказал Андрею: «Послушайся Создавшего тебя, Который может сказать слово, и перенесется сюда этот город со всеми мужами, живущими там. Ведь Я прикажу рогам ветров, и они принесут его сюда. Но ты, встав утром, спустись к морю со своими учениками, и найдешь на берегу кораблик — поднимайся на него вместе со своими учениками». Сказав так, Спаситель говорит: «Мир тебе, Андрей, и тем, кто с тобой». И удалился на небеса.

Андрей Юрьевич Виноградов - Деяния Андрея и Матфия в городе людоедов

Под редакцией А.Ю. Виноградова, В.П. Кузенкова.

М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2014. — 208 с.

(Византия и ее окружение. Исследования, т. III).

ISBN 978-5-91244-085-4

Андрей Юрьевич Виноградов - Деяния Андрея и Матфия в городе людоедов - Содержание

От автора

Πρᾶξις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέου καὶ Ματθεία εἰς τὴν πόλιν τῶν ἀνθρωποφάγων

Деяние святого апостола Андрея и Матфия в городе людоедов

Глава 1. Narrative technics

  • A. Повествование

  • B. Повтор и параллелизм

    • a. Повтор

    • α) Описание действия в прямой речи и в реализации

    • β) Повторение реплик

    • γ) Повторение описания действия

    • b. Параллелизм

    • α) Последовательный параллелизм

    • β) Удаленный параллелизм

    • γ) Симметричный параллелизм

Глава 2. Композиция

  • A. Структура текста

  • B. Структура пространства

  • C. Структура времени

Глава 3. Источники и отсылки

  • A. Источники вдохновения

  • B. Анализ отсылок

Глава 4. Идеи

  • A. Богословие композиции

    • a. Икономия

    • b. Богопослушание

  • B. Явные и скрытые идеи

    • a. Явные идеи

    • b. Скрытые идеи

Вместо заключения. Sitz im Leben: время и место создания

  • Α. Время

  • Β. Место

Приложение. Переделки и продолжения «Деяний Андрея и Матфия»

  • Деяние святого апостола Андрея, когда послал его Господь в страну людоедов

  • Мученичество и хождения святого и славного апостола Матфия

  • Деяние святых апостолов Петра и Андрея

  • Повесть о святом Христомее, который сопутствовал святым апостолам к город парфян

Сокращения

Список литературы

