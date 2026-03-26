Виноградов - Деяния Андрея и Матфия в городе людоедов

Деяние святого ап остола Андрея и Матфия в городе людоедов.

1. (1) В то время все апостолы собрались вместе и делили между собой страны, кидая жребий, чтобы каждому пойти в выпавший ему удел. И вот по жребию выпало Матфию отправиться в страну людоедов. (2) А люди в том городе ни хлеба не ели, ни вина не пили, но питались человеческой плотью и пили человеческую кровь. Поэтому всякого человека, который прибывал в их город, они хватали и ослепляли, выколов ему глаза. И ослепив, его поили зельем, приготовленным при помощи колдовства и магии5, и когда его поили зельем, изменялось его сердце, и переменялся его ум.

2. (1) Итак, когда Матфий вошел в ворота их города, схватили его жители этого города и выкололи ему глаза, а после этого напоили своим колдовским и обманным зельем, отвели в тюрьму и дали ему в пищу сено, но он не стал есть. Ведь хоть он и принял их зелье, не изменилось его сердце, и не переменился его ум, но молился он Господу со слезами: (2) «Господи мой Иисусе Христе, ради Которого мы всё оставили и последовали за Тобой, зная, что Ты помогаешь всем надеющимся на Тебя, внемли же и посмотри, что сделали с Матфием, Твоим рабом, как уподобили меня скотам, ведь Ты знаешь все. Поэтому если Ты определил мне, чтобы сожрали меня беззаконные жители этого города, то не избегу я Твоего замысла. Но даруй, Господи, свет моим глазам, дабы мне хоть увидеть, что замышляют против меня беззаконные жители этого города. Не оставь меня, Господи Иисусе Христе, и не предавай меня этой горькой смерти».

3. (1) Когда Матфий так молился в тюрьме, засиял свет, и раздался из света голос: «Матфий возлюбленный, прозри». И тотчас он прозрел. Снова раздался голос: «Крепись, Наш Матфий, и не бойся, ибо никогда не оставлю Я тебя. Ведь Я избавлю тебя от всякой опасности, и не только тебя, но и всех твоих братьев, кто с тобой, ибо Я с тобой ежечасно и всегда. (2) Но потерпи здесь 27 дней ради устроения множества душ, а после этого Я пошлю к тебе Андрея, и он выведет тебя из этой тюрьмы, и не только тебя, но и всех, кто с тобой». Сказав так, Спаситель снова сказал: «Мир тебе, Наш Матфий», и отправился на небеса. Тогда Матфий, увидев это, сказал: «Милость Твоя да пребудет со мной, Господи Иисусе Христе». Сказав так, Матфий сел в тюрьме и стал петь псалмы. (3) И когда вошли палачи в тюрьму, чтобы вывести людей себе в пищу, случилось так, что Матфий закрыл глаза, дабы не заметили, что он видит. Подойдя к нему, палачи прочли табличку у него на руке

и сказали промеж себя: «Еще три дня, а потом выведем и его из тюрьмы и зарежем». Потому что для каждого человека, кого ловили, они отмечали день, когда схватили его, и привязывали ему к правой руке табличку, чтобы знать об истечении тридцати дней.

4. (1) А когда миновало 27 дней после того, как схватили Матфия, случилось так, что явился Господь Андрею в стране, где тот учил, и сказал ему: «Встань, ступай со своими учениками в страну людоедов и выведи Матфия оттуда. Ведь еще три дня, и выведут его горожане и зарежут себе в пищу». (2) Андрей ответил: «Господи, не смогу я и не успею попасть туда, так как сроку всего три дня. Но пошли скорей Своего ангела, чтобы тот вывел его оттуда. Ведь Ты знаешь, Господи, что я плоть и не смогу быстро добраться туда, да и пути туда не ведаю». (3) Господь сказал Андрею: «Послушайся Создавшего тебя, Который может сказать слово, и перенесется сюда этот город со всеми мужами, живущими там. Ведь Я прикажу рогам ветров, и они принесут его сюда. Но ты, встав утром, спустись к морю со своими учениками, и найдешь на берегу кораблик — поднимайся на него вместе со своими учениками». Сказав так, Спаситель говорит: «Мир тебе, Андрей, и тем, кто с тобой». И удалился на небеса.

Андрей Юрьевич Виноградов - Деяния Андрея и Матфия в городе людоедов

Под редакцией А.Ю. Виноградова, В.П. Кузенкова.

М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2014. — 208 с.

(Византия и ее окружение. Исследования, т. III).

ISBN 978-5-91244-085-4

Андрей Юрьевич Виноградов - Деяния Андрея и Матфия в городе людоедов - Содержание

От автора

Πρᾶξις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέου καὶ Ματθεία εἰς τὴν πόλιν τῶν ἀνθρωποφάγων

Деяние святого апостола Андрея и Матфия в городе людоедов

Глава 1. Narrative technics

A. Повествование

B. Повтор и параллелизм a. Повтор α) Описание действия в прямой речи и в реализации β) Повторение реплик γ) Повторение описания действия b. Параллелизм α) Последовательный параллелизм β) Удаленный параллелизм γ) Симметричный параллелизм



Глава 2. Композиция

A. Структура текста

B. Структура пространства

C. Структура времени

Глава 3. Источники и отсылки

A. Источники вдохновения

B. Анализ отсылок

Глава 4. Идеи

A. Богословие композиции a. Икономия b. Богопослушание

B. Явные и скрытые идеи a. Явные идеи b. Скрытые идеи



Вместо заключения. Sitz im Leben: время и место создания

Α. Время

Β. Место

Приложение. Переделки и продолжения «Деяний Андрея и Матфия»

Деяние святого апостола Андрея, когда послал его Господь в страну людоедов

Мученичество и хождения святого и славного апостола Матфия

Деяние святых апостолов Петра и Андрея

Повесть о святом Христомее, который сопутствовал святым апостолам к город парфян

Сокращения

Список литературы