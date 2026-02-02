Виноградов Владимир - Обоснование начала мировой ядерной войны
Апологетика
Данная лекция основана на анализе Священного Писания и не противоречит православному христианскому учению по вопросам земной жизни людей.
Вместе с этим Господь позволил ее автору расшифровать Свои новые наставления, предназначенные для горнего существования человеческих душ, которые были сокрыто изложены в духовных мыслях многочисленных притчах книг Моисея. Эти наставления Бога следует считать Его Новым Заветом, потому что они содержат в себе Божию Инструкцию по очищению человеческих душ в горнем мире от всего плотского, что и является основой их спасения.
Таким образом Господь открыл людям Свой Новый Завет, объявляющий о наступлении последних времен, и несущий в себе для разумеющих не скорбь приближающейся плотской смерти, а радость перехода в новую духовную форму своего существования.
Виноградов, Владимир Иванович - Обоснование начала мировой ядерной войны в 2024 году
В.И. Виноградов - М.: 2020. - 128 с.
ISBN 978-5-93856-270-7
Виноградов, Владимир Иванович - Обоснование начала мировой ядерной войны в 2024 году - Содержание
Глава 1. Иоанн Богослов о сущности спасительной миссии Иисуса Христа
Глава 2. Обнаружение в Библии сокрытого текста нового Божиего Завета
Глава 3. О наступлении последних времен, коrда два Божиих свидетеля будут пророчествовать о сроке начала мировой ядерной войны
Глава 4. От кого и как Господь будет спасать человеческие души
Глава 5. О правильном понимании вечных мучений грешников в геенне огненной
Глава 6. Критика православноrо учения о спасении человеческих душ в rорнем мире
Глава 7. О возвращении к Богу злых духов
Виноградов, Владимир Иванович О земных событиях последних времен
В.И. Виноградов - М.: 2021. - 92 с.
ISBN 978-5-93856-508-1
Виноградов, Владимир Иванович О земных событиях последних времен - Содержание
Глава 1. Библейское подтверждение наступления последних времен
Глава 2. Пришествие к власти антихриста
Глава 3. Объединение православной и католической церкви
Глава 4. О судьбе автора данной лекции
Глава 5. О сущности первого и второго пришествия Иисуса Христа
- Библия о Таинстве Крещения
- О втором пришествии Бога
Глава 6. Некоторые подробности событий третьей мировой войны
Глава 7. Как стать Божиим первенцем по спасению
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