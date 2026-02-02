Виноградов Владимир - Обоснование начала мировой ядерной войны

Апологетика

Данная лекция основана на анализе Священного Писания и не противоречит православному христианскому учению по вопросам земной жизни людей.



Вместе с этим Господь позволил ее автору расшифровать Свои новые наставления, предназначенные для горнего существования человеческих душ, которые были сокрыто изложены в духовных мыслях многочисленных притчах книг Моисея. Эти наставления Бога следует считать Его Новым Заветом, потому что они содержат в себе Божию Инструкцию по очищению человеческих душ в горнем мире от всего плотского, что и является основой их спасения.



Таким образом Господь открыл людям Свой Новый Завет, объявляющий о наступлении последних времен, и несущий в себе для разумеющих не скорбь приближающейся плотской смерти, а радость перехода в новую духовную форму своего существования.