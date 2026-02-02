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Виноградов Владимир - Обоснование начала мировой ядерной войны

Виноградов Владимир - Обоснование начала мировой ядерной войны
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience, Religious Studies Atheism
Апологетика
Данная лекция основана на анализе Священного Писания и не противоречит православному христианскому учению по вопросам земной жизни людей.

Вместе с этим Господь позволил ее автору расшифровать Свои новые наставления, предназначенные для горнего существования человеческих душ, которые были сокрыто изложены в духовных мыслях многочисленных притчах книг Моисея. Эти наставления Бога следует считать Его Новым Заветом, потому что они содержат в себе Божию Инструкцию по очищению человеческих душ в горнем мире от всего плотского, что и является основой их спасения.

Таким образом Господь открыл людям Свой Новый Завет, объявляющий о наступлении последних времен, и несущий в себе для разумеющих не скорбь приближающейся плотской смерти, а радость перехода в новую духовную форму своего существования.

Виноградов, Владимир Иванович - Обоснование начала мировой ядерной войны в 2024 году

В.И. Виноградов - М.: 2020. - 128 с.
ISBN 978-5-93856-270-7

Виноградов, Владимир Иванович - Обоснование начала мировой ядерной войны в 2024 году - Содержание

Глава 1. Иоанн Богослов о сущности спасительной миссии Иисуса Христа
Глава 2. Обнаружение в Библии сокрытого текста нового Божиего Завета
Глава 3. О наступлении последних времен, коrда два Божиих свидетеля будут пророчествовать о сроке начала мировой ядерной войны
Глава 4. От кого и как Господь будет спасать человеческие души
Глава 5. О правильном понимании вечных мучений грешников в геенне огненной
Глава 6. Критика православноrо учения о спасении человеческих душ в rорнем мире
Глава 7. О возвращении к Богу злых духов

Виноградов, Владимир Иванович О земных событиях последних времен

В.И. Виноградов - М.: 2021. - 92 с.
ISBN 978-5-93856-508-1

Виноградов, Владимир Иванович О земных событиях последних времен - Содержание

Глава 1. Библейское подтверждение наступления последних времен
Глава 2. Пришествие к власти антихриста
Глава 3. Объединение православной и католической церкви
Глава 4. О судьбе автора данной лекции
Глава 5. О сущности первого и второго пришествия Иисуса Христа
  • Библия о Таинстве Крещения
  • О втором пришествии Бога
Глава 6. Некоторые подробности событий третьей мировой войны
Глава 7. Как стать Божиим первенцем по спасению
Views 346
Rating 3.9 / 5
Added 02.02.2026
Author professor Dmitry
Rate this publication:
3.9/5 (4)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 months ago
Благодарю.

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