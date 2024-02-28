Винокуров - Эзотерические учения Западной Европы - АИК
Исследования генезиса, оснований, предмета и методов эзотерических учений определяется необходимостью выявления их места в современном познании и влияния, оказываемого на ряд существенных проблемных полей философии: отношений науки и религии, философии и философии религии, содержательных подходов к постановке и решению вопросов в таких областях, как феноменология, психология, религиозная антропология, методология науки, история и семантика религиозных символов, история философии и история религии.
В наши дни развитие собственной содержательной сферы эзотерических учений напрямую затрагивает предметную область исследования отношений между философией, наукой и религией. В эзотерических учениях предпринимаются усилия, с одной стороны, сакрализации науки, с другой стороны, сциентизации религии. Эти процессы были предметом широкого обсуждения на протяжении всего XX в., но в XXI в. в их рассмотрении возник специфический ракурс. Появились и стали обсуждаться на философско-методологическом, логическом и теоретическом уровнях процессы, во-первых, сциентизации самих эзотерических учений и, во-вторых, эзотеризации науки. Комплексно проблема представляет противоречивую реакцию на процесс секуляризации религии, в том числе и на возможности ее объективного исследования в религиоведении. Эта проблема проявилась, в частности, в возникновении и применении в области исследований религии теорий гипноза, психоанализа и глубинной психологии, поскольку относительно последних не утихает дискуссия о том, являются ли эти дисциплины наукой, искусством или эзотерической интерпретацией отношений науки, мифа и религии. В XXI в. они обрели форму методологической дискуссии между американской, европейской и российской школами исследований эзотеризма, о критериях объективности и релевантности научного исследования эзотерических учений, мифа и религии.
Владимир Васильевич Винокуров - Эзотерические учения Западной Европы: образы, структуры, парадигмы
СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2023. — 480 с.: ил.
(Герметицизм с древности до наших дней, вып. 8).
ISBN 978-5-94396-276-9
Владимир Васильевич Винокуров - Эзотерические учения Западной Европы - Содержание
Введение
Глава I. Источники, термины и понятия эзотерических учений
- §1. Источники эзотерических учений: типология, общее описание, состав
- §2. Слово и термин: «эзотерическое» и «эзотеризм»
- §3. Первообраз понятия «эзотерический»
- §4. Слово и термин: «герметическое» и «герметизм»
- §5. Слово и термин: «оккультное» и «оккультизм»
Глава II. Истоки эзотерических учений в Античности и герметическая парадигма
- §1. Протообраз эзотерических учений: тематический миф
- §2. Протообраз герметических учений: Гермес Триждывеличайший и три Гермеса
- §3. Трехуровневая парадигма и трехчастный комплекс герметических учений
Глава III. Эзотерические и герметические учения в Средние века
- §1. Герметицизм и эзотерицизм в Средние века
- §2. «Алхимия»: слово, число, первообраз
- §3. Эзотерические учения в Средние века: нарратив и дискурс легенды
- §4. Между Средневековьем, Возрождением и Новым временем
Глава IV. Эзотеризм, герметизм, оккультизм в эпоху Возрождения
- §1. Эзотерический нарратив и дискурс в эпоху Возрождения
- §2. Эзотеризм в «енохианской магии»
- §3. Алхимия и алхимик в «енохианской магии»
- §4. Сциентизация астрологии в творчестве Иоганна Кеплера
Глава V. Эзотерические учения в Новое время
- §1. Герметический язык — иероглифика
- §2. Геометрическая, химическая и термодинамическая парадигма алхимии Михаила Майера
- §3. Деградация золота и секуляризация алхимии
Глава VI. Эзотерические учения в современном мире: принципы, структура, концепция
- §1. Эзотерический комплекс: принципы
- §2. Структура эзотерического комплекса
- §3. Редукция эзотерической парадигмы: алхимическая психология Карла Юнга
Глава VII. Легитимация и самолегитимация эзотерических учений в современном мире
- §1. Герменевтика фрагмента «VISIONS» К. Юнга
- §2. Геометрическая модель и логический анализ топологии эзотерического дискурса
- §3. Самолегитимация астрологического комплекса: геометрия, психология, миф
Заключение
Послесловие издателя (Двинянинов Б. К.)
Приложения (Винокуров В. В.)
- Приложение 1. Классификатор и библиография
- Приложение 2. Библиография и классификация работ Алистера Кроули
- Приложение 3. Experimentum, Experientia, Scientia [Парацельс]. Labyrinthus Medicorum Errantium (Пер. с нем. Воронцова М. В.)
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