Исследования генезиса, оснований, предмета и методов эзотерических учений определяется необходимостью выявления их места в современном познании и влияния, оказываемого на ряд существенных проблемных полей философии: отношений науки и религии, философии и философии религии, содержательных подходов к постановке и решению вопросов в таких областях, как феноменология, психология, религиозная антропология, методология науки, история и семантика религиозных символов, история философии и история религии.

В наши дни развитие собственной содержательной сферы эзотерических учений напрямую затрагивает предметную область исследования отношений между философией, наукой и религией. В эзотерических учениях предпринимаются усилия, с одной стороны, сакрализации науки, с другой стороны, сциентизации религии. Эти процессы были предметом широкого обсуждения на протяжении всего XX в., но в XXI в. в их рассмотрении возник специфический ракурс. Появились и стали обсуждаться на философско-методологическом, логическом и теоретическом уровнях процессы, во-первых, сциентизации самих эзотерических учений и, во-вторых, эзотеризации науки. Комплексно проблема представляет противоречивую реакцию на процесс секуляризации религии, в том числе и на возможности ее объективного исследования в религиоведении. Эта проблема проявилась, в частности, в возникновении и применении в области исследований религии теорий гипноза, психоанализа и глубинной психологии, поскольку относительно последних не утихает дискуссия о том, являются ли эти дисциплины наукой, искусством или эзотерической интерпретацией отношений науки, мифа и религии. В XXI в. они обрели форму методологической дискуссии между американской, европейской и российской школами исследований эзотеризма, о критериях объективности и релевантности научного исследования эзотерических учений, мифа и религии.

Владимир Васильевич Винокуров - Эзотерические учения Западной Европы: образы, структуры, парадигмы

СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2023. — 480 с.: ил.

(Герметицизм с древности до наших дней, вып. 8).

ISBN 978-5-94396-276-9

Владимир Васильевич Винокуров - Эзотерические учения Западной Европы - Содержание

Введение

Глава I. Источники, термины и понятия эзотерических учений

§1. Источники эзотерических учений: типология, общее описание, состав

§2. Слово и термин: «эзотерическое» и «эзотеризм»

§3. Первообраз понятия «эзотерический»

§4. Слово и термин: «герметическое» и «герметизм»

§5. Слово и термин: «оккультное» и «оккультизм»

Глава II. Истоки эзотерических учений в Античности и герметическая парадигма

§1. Протообраз эзотерических учений: тематический миф

§2. Протообраз герметических учений: Гермес Триждывеличайший и три Гермеса

§3. Трехуровневая парадигма и трехчастный комплекс герметических учений

Глава III. Эзотерические и герметические учения в Средние века

§1. Герметицизм и эзотерицизм в Средние века

§2. «Алхимия»: слово, число, первообраз

§3. Эзотерические учения в Средние века: нарратив и дискурс легенды

§4. Между Средневековьем, Возрождением и Новым временем

Глава IV. Эзотеризм, герметизм, оккультизм в эпоху Возрождения

§1. Эзотерический нарратив и дискурс в эпоху Возрождения

§2. Эзотеризм в «енохианской магии»

§3. Алхимия и алхимик в «енохианской магии»

§4. Сциентизация астрологии в творчестве Иоганна Кеплера

Глава V. Эзотерические учения в Новое время

§1. Герметический язык — иероглифика

§2. Геометрическая, химическая и термодинамическая парадигма алхимии Михаила Майера

§3. Деградация золота и секуляризация алхимии

Глава VI. Эзотерические учения в современном мире: принципы, структура, концепция

§1. Эзотерический комплекс: принципы

§2. Структура эзотерического комплекса

§3. Редукция эзотерической парадигмы: алхимическая психология Карла Юнга

Глава VII. Легитимация и самолегитимация эзотерических учений в современном мире

§1. Герменевтика фрагмента «VISIONS» К. Юнга

§2. Геометрическая модель и логический анализ топологии эзотерического дискурса

§3. Самолегитимация астрологического комплекса: геометрия, психология, миф

Заключение

Послесловие издателя (Двинянинов Б. К.)

Приложения (Винокуров В. В.)

Приложение 1. Классификатор и библиография

Приложение 2. Библиография и классификация работ Алистера Кроули

Приложение 3. Experimentum, Experientia, Scientia [Парацельс]. Labyrinthus Medicorum Errantium (Пер. с нем. Воронцова М. В.)