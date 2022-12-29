Винокуров Владимир - Философские основания эзотерических учений - Диссертация

Актуальность исследования генезиса, оснований, предмета и методов эзотерических учений определяется необходимостью выявления их места в современном познании религии и влияния, оказываемого на ряд существенных проблемных полей философии религии и религиоведения: отношений науки и религии, философии и философии религии, содержательных подходов к постановке и решению вопросов в таких областях, как феноменология религии, психология религии, религиозная антропология, методология религиоведения, история и семантика религиозных символов, история философии и история религии.

В наши дни развитие собственной содержательной сферы эзотерических учений напрямую затрагивает предметную область исследования отношений между философией, наукой и религией. В эзотерических учениях предпринимаются усилия, с одной стороны, сакрализации науки, с другой стороны, сци-ентизации религии. Эти процессы были предметом широкого обсуждения на протяжении всего XX в., но в XXI в. в их рассмотрении возник специфический ракурс. Появились и стали обсуждаться на философско-методологическом, логическом и теоретическом уровнях процессы, во-первых, сциентизации самих эзотерических учений и, во-вторых, эзотеризации науки. Комплексно проблема представляет противоречивую реакцию на процесс секуляризации религии, в том числе и на возможности ее объективного исследования в религиоведении. Эта проблема проявилась, в частности, в возникновении и применении в области исследований религии теорий гипноза, психоанализа и глубинной психологии, поскольку относительно последних не утихает дискуссия о том, являются ли эти дисциплины наукой, искусством или эзотерической интерпретацией отношений науки, мифа и религии. В XXI в. они обрели форму методологической дискуссии между американской, европейской и российской школами исследований эзотеризма, о критериях объективности и релевантности научного исследования эзотерических учений, мифа и религии.

В широком смысле возникновение проблемы эзотеризации науки связано с развитием истории естествознания, формальных логик и математических методов, с применением их в различных научных дисциплинах и компьютерных технологиях для моделирования, конструирования и имитации реальности. Процесс моделирования исторических религиозных «форм жизни» приобретает специфичную форму эзотерического учения в момент, когда рационально сконструированный, смоделированный и контролируемый формальный процесс, имеющий только рекурсивный алгоритм разрешения, утрачивает иерархичность, основанную на простом фундаменте исходных «атомарных предложений».

Владимир Васильевич Винокуров - Философские основания, генезис и типология эзотерических учений Западной Европы (IV в. до н.э. - XXI в.). Диссертация на соискание учёной степени доктора философских наук

5.7.9. Философия религии и религиоведение

МГУ имени М. В. Ломоносова. Философский факультет

Москва — 2022 г ., 466 с.

Владимир Васильевич Винокуров - Философские основания, генезис и типология эзотерических учений Западной Европы (IV в. до н.э. - XXI в.). Диссертация на соискание учёной степени доктора философских наук - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава I. ИСТОЧНИКИ, ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЕ ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

§ 1. Источники эзотерических учений: типология, общее описание, состав

§ 2. Слово и термин: «эзотерическое» и «эзотеризм»

§ 3. Первообраз понятия «эзотерический»

§ 4. Слово и термин: «герметическое» и «герметизм»

§ 5. Слово и термин: «оккультное» и «оккультизм»

Глава II. ИСТОКИ ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ В АНТИЧНОСТИ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА

§ 1. Протообраз эзотерических учений: тематический миф

§ 2. Протообраз герметических учений: Гермес Триждывеличайший и три Гермеса

§ 3. Трехуровневая парадигма и трехчастный комплекс герметических учений

Глава III. ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА

§ 1. Герметицизм и эзотерицизм в Средние века

§ 2. «Алхимия»: слово, число, первообраз

§ 3. Эзотерические учения в Средние века: нарратив и дискурс легенды

§ 4. Между Средневековьем, Возрождением и Новым временем

Глава IV. ЭЗОТЕРИЗМ, ГЕРМЕТИЗМ, ОККУЛЬТИЗМ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ

§ 1. Эзотерический нарратив и дискурс в эпоху Возрождения

§ 2. Эзотеризм в «енохианской магии»

§ 3. Алхимия и алхимик в «енохианской магии»

§ 4. Сциентизация астрологии в творчестве Иоганна Кеплера

Глава V. ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ

§ 1. Герметический язык — иероглифика

§ 2. Геометрическая, химическая и термодинамическая парадигма алхимии Михаила Майера

§ 3. Деградация золота и секуляризация алхимии

Глава VI. ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПРИНЦИПЫ, СТРУКТУРА, КОНЦЕПЦИЯ

§ 1. Эзотерический комплекс: принципы

§ 2. Структура эзотерического комплекса

§ 3. Редукция эзотерической парадигмы: алхимическая психология Карла Юнга

Глава VII. ЛЕГИТИМАЦИЯ И САМОЛЕГИТИМАЦИЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

§ 1. Герменевтика фрагмента «VISIONS» К. Юнга

§ 2. Г еометрическая модель и логический анализ топологии эзотерического дискурса

§ 3. Самолегитимация астрологического комплекса: геометрия, психология, миф

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ