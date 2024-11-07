Виола - Переосмысление церкви

Спустя тринадцать лет моих посещений всевозможного рода церквей и парацерковных организаций я предпринял отчаянный шаг и оставил учрежденческую церковь. Это было в 1988 году. С тех пор, я так никогда и не вернулся к учрежденческому христианству. Вместо этого я стал участвовать в жизни церквей, которые для себя называю «органическими церквами».

Почему я оставил учрежденческую церковь? Для начала скажу, что мне до боли наскучили воскресные церковные богослужения. И это касалось всех церквей, независимо от их деноминации (или же не принадлежности к деноминациям), которые я посещал. Я также видел крайне мало духовного преображения в жизнях тех людей, которые посещали эти богослужения. К тому же духовный рост, который я переживал, как мне казалось, происходил вне стен традиционной церкви.

Вдобавок ко всему, что‑то глубоко внутри меня тяготело к тому опыту церкви, который бы соответствовал тому, о чём я читал в Новом Завете. И я, казалось, не мог найти этого ни в одной из традиционных церквей, которые бы ни посещал. На самом деле, чем больше я читал Библию, тем сильнее крепло моё убеждение в том, что современная церковь далеко отошла от своих библейских корней. В результате всего этого, я попросту распрощался с учрежденческим христианством и стал встречаться с группой христиан в органичной атмосфере.

После того, как я сделал этот шаг, мои друзья и знакомые зачастую спрашивали меня: «В какую церковь ты ходишь?» Дать ответ на такой вопрос для меня всегда было заданием, похожим на прохождение теста на странность. «Я принадлежу церкви, у которой нет пастора и, собственно, здания; наши встречи во многом похожи на встречи первых христиан, и мы поглощены следованием за Иисусом», ‑ таким был мой стандартный ответ. Но как только я заканчивал произносить эти слова, у спросившего меня человека на лице запечатлевалась такая гримаса, как будь‑то я только что на его глазах с Луны свалился!

Мне и сегодня задают вопрос: «И в какую же церковь ты ходишь?» С тех пор, однако, у меня выработался навык лучше формулировать свой ответ, нежели это было 20 лет назад (хотя, должен признаться, что ответ мой и по сей день выглядит неуклюжим и далёким от совершенства).

Именно в этом и заключается цель данной книги: сформулировать библейский, духовный, богословский и практический ответ на вопрос о том, существует ли настоящий жизненный способ практики церкви помимо опыта учрежденческой церкви, а в случае, если он всё‑таки есть, объяснить, как всё это выглядит.

Прошедшие двадцать лет меня многому научили, и уж будьте уверены, я понимаю, что эта книга вызовет два основных отклика. Отзывы одних будут звучать приблизительно так: «Слава Богу! Всё‑таки я не сошел с ума. Я уже начал думать, что у меня едет крыша... Я рад, что есть ещё в мире люди, которые мыслят о церкви, так же как и я. Эта книга помогла облечь в слова те чувства и убеждения, которые сидели во мне все эти годы. Всё это даёт мне надежду на то, что где‑то существует церковь, по виду, ощущениям и практике отличающаяся от общепринятых и общеизвестных норм».

Отзывы же других, возможно, будут похожими на что‑то в роде: «Да как ты посмел посягнуть на то, что практикуют наши церкви! Бог любит церковь. Кто дал тебе право критиковать её!? И какое ты имеешь право называть свои методы церковной практики единственно правильными»!?

Признаюсь сразу, я не достиг непогрешимости в своих воззрениях. Я всё ещё расту и учусь. Однако, суть этого возражения заключается именно в том, что оно вскрывает перед нами именно ту проблему, на рассмотрение которой, направлена эта книга. А именно проблему того, что христиане, в большинстве своём, крайне запутаны в вопросе того, что же такое церковь. Я ни в коем случае не намерен критиковать церковь. На самом деле, я пишу эту книгу, поскольку сам очень люблю церковь. И именно из-за этой великой любви я хочу видеть, как Тело Христово живёт и действует в тех проявлениях, которые Бог изначально для него установил.

По этой причине не стоит путать церковь с организацией, деноминацией, движением, или же управляющей структурой. Церковь - это люди Божьи, это невеста Самого Иисуса Христа. И, как я буду в дальнейшем говорить об этом в этой книге, Бог не скрыл от нас, то как естественным образом выражается и действует церковь на земле. Именно по этой причине я ищу возможности дать новое определение существующей практике церкви, а не самой церкви. Вдобавок к этому должен сказать, что никогда не стану заявлять о том, что есть лишь один единственно «верный» путь практики жизни церкви. И уж точно не могу сказать, что именно его я и нашел. Эта книга позволяет окинуть церковь свежим взглядом и по-новому представить то, какой она может быть, не теряя при этом согласованности и гармонии с учением Иисуса и Апостолов. Лично же я, равно как и множество других верующих, нахожу эти пути и взгляды отражением глубочайших желаний христианской души.

Френк Виола - Переосмысление церкви

К.: Феникс, 2013. — 388 с.

ISBN 978-966-136-099-9

Reimagining Church

2008 Frank Viola

Published in association with the literary agency of Daniel Literary Group, 1701 Kingsbury Dr., Ste. 100, Nashville, TN 37215

Перевод с английского:

Максим Раковин, Марина Раковин

Френк Виола - Переосмысление церкви - Содержание

Введение: по пути переосмысления Церкви

Часть 1: сообщества и собрания

1. Переосмысливая церковь как организм

2. Переосмысливая церковные собрания

3. Переосмысливая Вечерю Господню

4. Переосмысливая место встречи

5. Переосмысливая Божью Семью

6. Переосмысливая Единство Церкви

7. Практика церкви и Божий вечный замысел

Часть 2: руководство и подотчётность