Церковь устала видеть, как христиане ведут себя недружелюбно по отношению друг к другу, когда они не согласны.

К кровавой бойне, добавились соцсети. Христиане регулярно блокируют друг друга в Facebook из-за разногласий в доктринах. Мир наблюдает за кровопролитием, и христианское свидетельство запятнано.

Но что, если бы каждый христианин обнаружил, что его любимый учитель в истории церкви, имеет слепые пятна и придерживался некоторых ложных — и даже шокирующих — взглядов?

Автор бестселлеров Фрэнк Виола утверждает, что это простое осознание, смягчит христиан, когда они взаимодействуют друг с другом, перед лицом богословских разногласий.

В ReGrace он раскрывает некоторые шокирующие убеждения таких гигантов веры, как К. С. Льюис, Лютер, Кальвин, Муди, Сперджен, Весли, Грэм и Августин, — не для того, чтобы принизить или отвергнуть их, а, чтобы показать, что даже у «великих» в церковной истории не все было правильно. Знание того, что герои нашей веры иногда ошибались, поможет нам относиться к нашим собратьям-христианам с благодатью, а не с пренебрежением, когда мы расходимся во мнениях, по богословским вопросам.

Пришло время измениться!

Под переоценкой я просто подразумеваю переосмысление и открытие заново Божьей благодати по отношению к тем, с кем мы не согласны. Другими словами, пора проявлять благосклонность ко всем нашим сестрам и братьям во Христе, особенно когда мы не сходимся во взглядах.

Виола, Фрэнк. Возвращаясь к Благодати - Чему нас сегодня могут научить шокирующие убеждения великих христиан Фрэнк Виола; [пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS – Валерий Дейбук]. (Современное богословие). Электронное издание, Алматы-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 305 с. ISBN 978-1-4934-1637-0 (англ.) Перевод исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS осуществлен с издания: Frank Viola. ReGrace: What the Shocking Beliefs of the Great Christians Can Teach Us Today. Published in the United States of America by Frank Viola Published by Baker Books a division of Baker Publishing Group, 2019. ISBN 978-1-4934-1637-0 (digital)

Фрэнк Виола - Возвращаясь к Благодати - Чему нас сегодня могут научить шокирующие убеждения великих христиан - Содержание

1. Для чего эта книга?