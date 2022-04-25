Виола - Возвращаясь к Благодати - Чему нас сегодня могут научить шокирующие убеждения великих христиан
Церковь устала видеть, как христиане ведут себя недружелюбно по отношению друг к другу, когда они не согласны.
К кровавой бойне, добавились соцсети. Христиане регулярно блокируют друг друга в Facebook из-за разногласий в доктринах. Мир наблюдает за кровопролитием, и христианское свидетельство запятнано.
Но что, если бы каждый христианин обнаружил, что его любимый учитель в истории церкви, имеет слепые пятна и придерживался некоторых ложных — и даже шокирующих — взглядов?
Автор бестселлеров Фрэнк Виола утверждает, что это простое осознание, смягчит христиан, когда они взаимодействуют друг с другом, перед лицом богословских разногласий.
В ReGrace он раскрывает некоторые шокирующие убеждения таких гигантов веры, как К. С. Льюис, Лютер, Кальвин, Муди, Сперджен, Весли, Грэм и Августин, — не для того, чтобы принизить или отвергнуть их, а, чтобы показать, что даже у «великих» в церковной истории не все было правильно. Знание того, что герои нашей веры иногда ошибались, поможет нам относиться к нашим собратьям-христианам с благодатью, а не с пренебрежением, когда мы расходимся во мнениях, по богословским вопросам.
Пришло время измениться!
Под переоценкой я просто подразумеваю переосмысление и открытие заново Божьей благодати по отношению к тем, с кем мы не согласны. Другими словами, пора проявлять благосклонность ко всем нашим сестрам и братьям во Христе, особенно когда мы не сходимся во взглядах.
Виола, Фрэнк. Возвращаясь к Благодати - Чему нас сегодня могут научить шокирующие убеждения великих христиан
Фрэнк Виола; [пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS – Валерий Дейбук].
(Современное богословие).
Электронное издание, Алматы-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 305 с.
ISBN 978-1-4934-1637-0 (англ.)
Перевод исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS осуществлен с издания:
Frank Viola. ReGrace: What the Shocking Beliefs of the Great Christians Can Teach Us Today.
Published in the United States of America by Frank Viola Published by Baker Books a division of Baker Publishing Group, 2019.
ISBN 978-1-4934-1637-0 (digital)
Фрэнк Виола - Возвращаясь к Благодати - Чему нас сегодня могут научить шокирующие убеждения великих христиан - Содержание
1. Для чего эта книга?
2. Присутствие юмора
3. Мы знаем только отчасти
4. Уважение к тем, с кем вы не согласны
5. Это не кровавый спорт
6. Шокирующие убеждения К. С. Льюиса
7. Шокирующие убеждения Джонатана Эдвардса
8. Шокирующие убеждения Мартина Лютера
9. Шокирующие убеждения Джона Кальвина
10. Шокирующие убеждения Августина
11. Шокирующие убеждения Джона Весли
12. Шокирующие убеждения Чарльза Сперджена
13. Шокирующие убеждения Д. Л. Муди
14. Семь шокирующих заявлений Билли Грэма
15. Новая толерантность
16. Вы могли бы быть фарисеем, если бы . . .
17. Двадцать причин, почему правые и левые христиане не примут меня
18. Итак, вы думаете, что не согласны?
19. Искусство быть онлайн-придурком
20. Предупреждение: мир наблюдает, как мы, христиане, относимся друг к другу
21. Заведомо ложные сведения
22. Обладая разумом страдать
23. Основы нашей веры
24. Кто такие настоящие еретики?
25. Они наши учителяПримечание: Слово к ученым
Нормальная книга, почему многих шокируют убеждения? Можно просто ответить: Кто без греха, первый брось камень или как писал Павел(И мы молимся Богу о том, чтобы вы не делали ничего плохого. Нам не важно, считаете ли вы нас успешными, но НАМ ВАЖНО, ЧТОБЫ ВЫ ПОСТУПАЛИ ПРАВИЛЬНО, ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ НЕ ВЫДЕРЖИМ ИСПЫТАНИЯ 2Кор.13:7 Евр.НЗ ). Сам Отец ревностно жаждет, чтобы все возлюбили, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, Его, Любили исполнять Его Святое Слово, Каялись и исправляли свои ошибки с Духом Святым.
Благодарим за труд! Молодцы!
спасибо
!
Вау. Начал читать. Начало интригующее. Посмотрим что будет дальше. Большое спасибо всем, кто сделал доступной эту книгу для чтения в нашем клубе!
Что-то никто не отзывается о книге, даже трудно понять, чел столько сил и времени затратил на этот классный первод - и хоть бы слово благодарности...
Наверно, не стоит больше для клуба ничего переводить?
Спасибо огромное! Чудесный подарок членам клуба Эсхатос - перевод книги автора многих бестселлеров Фрэнка Виолы, который перевернет представление многих о многих духовных вещах! Христианам пора вернуться к Благодати!
Пришло время измениться!