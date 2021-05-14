Виске, Левен - Они следовали за Иисусом
Нельзя сказать, что на всем протяжении истории Церкви Бог когда-либо хоть на короткое время мог оставить Своих людей без опеки и водительства. Непрестанно руководил ими также и Дух Божий, несмотря на то, что они не имели богословских степеней, современных знаний и тонкостей библеистики. В жизни этих людей Бог непрестанно хранил Свое Слово от искажения, и оно достигло наших дней без существенных изменений. Теперь наступила наша очередь хранить, защищать и развивать дошедшее до нас с таким трудом благовествование Христово.
Жизнь девяти верных служителей Бога, которым довелось исправлять как традиции, так и инновации своего времени, предстанут, дорогие читатели, перед вашим мысленным взором при чтении этой книги. Их объединяет не уверенность в своей правоте по всем без исключения вопросам христианской веры и служения, но по тем из них, которым особенно угрожала опасность исчезнуть или слиться с ложными представлениями того времени. Небезызвестен тот факт, что евангельскую весть характеризует определенной степени сепаратизм или исключительность. Однако это - не высокомерная враждебность по отношению к любого рода суждениям, а скорее поиск истинного ориентира в лабиринте противоречий и догадок. Ее необходимость обусловлена тем, что различные враждебные Богу силы заинтересованы представить содержание Библии как ненаучное, непоследовательное и трудное для понимания. Два признака характеризуют истинную евангельскую исключительность: отличие христианина от невозрожденного человека и отличие Церкви от других общественных структур. Именно эти две истины стремились подчеркнуть и отстоять от различных посягательств все представленные в этой книге люди. Однако они были против злоупотребления библейским сепаратизмом, уравновешивая его другим евангельским принципом - единством всех верующих, основанном на выражении взаимной любви, «излившейся в сердца наши Духом Святым».
Этот принцип заставляет всех христиан задуматься о том, что их объединяет, и сплотить свои силы в совместном труде, необходимом для более успешного распространения Царствия Божьего на земле. Эти три истины были некогда открыты в жизни этих благословенных служителей Божьих, и если бы они были живы сейчас, за исключением Билли Грэма, который жив в настоящее время, то их искренним желанием было бы то, чтобы эта истина также стала и вашей, дорогие читатели. Осознавая то, что никто не может сказать лучше об истине, чем сама истина, причем воплощенная в конкретную жизнь, мы предлагаем героям этой книги самим рассказать о том, что она значила для них и может значить для нас. Пусть Бог благословит их рассказ, некоторыми из них записанный не на бумаге, а на собственной судьбе, и не типографской краской, а собственной кровью. 3а эти взгляды Манц был утоплен, ‚бмайер - сожжен на костре, но и сегодня, когда средства борьбы с истиной стали более изощренными, не д0им себе успокоиться и расслабиться в условиях демократической демагогии и легкомысленнего равнодушия.
Гюнтер Виске и Генрих Левен мл. - Они следовали за Иисусом
Биографии, вселяющие мужество
Черкассы, 2001, Издательство "Смирна"
Гюнтер Виске и Генрих Левен мл. - Они следовали за Иисусом - Содержание
Слово издателя
Предисловие
Вальтер Цешки Подражаите вере их
- Манфред Беренфенгер 1. Феликс Манц, Швейцария
- Кристоф Виндхорст 2. Валтасар Губмайер, Германия
- Гюнтер Виске 3. Менно Симонс, Голландия
- Гюнтер Виске 4. Джон Буньян, Англия
- Манфред Отто 5. Иоганн Герхард Онкен, Германия
- Йорг Свобода 6. Юлиус Кебнер, Дания и Германия
- Йорг Свобода 7. Чарльз Хаддон Сперджен, Англия
- Герман Гартфельд 8. Василий Павлов, Россия
- Бер̗ нд Тубах 9. Билли Грэм, США
- Гюнтер Виске и Генрих Левен мл. 10. Кто мы такие?
Об авторах и редакторах
Примечания редакции
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