Нельзя сказать, что на всем протяжении истории Церкви Бог когда-либо хоть на короткое время мог оставить Своих людей без опеки и водительства. Непрестанно руководил ими также и Дух Божий, несмотря на то, что они не имели богословских степеней, современных знаний и тонкостей библеистики. В жизни этих людей Бог непрестанно хранил Свое Слово от искажения, и оно достигло наших дней без существенных изменений. Теперь наступила наша очередь хранить, защищать и развивать дошедшее до нас с таким трудом благовествование Христово.

Жизнь девяти верных служителей Бога, которым довелось исправлять как традиции, так и инновации своего времени, предстанут, дорогие читатели, перед вашим мысленным взором при чтении этой книги. Их объединяет не уверенность в своей правоте по всем без исключения вопросам христианской веры и служения, но по тем из них, которым особенно угрожала опасность исчезнуть или слиться с ложными представлениями того времени. Небезызвестен тот факт, что евангельскую весть характеризует определенной степени сепаратизм или исключительность. Однако это - не высокомерная враждебность по отношению к любого рода суждениям, а скорее поиск истинного ориентира в лабиринте противоречий и догадок. Ее необходимость обусловлена тем, что различные враждебные Богу силы заинтересованы представить содержание Библии как ненаучное, непоследовательное и трудное для понимания. Два признака характеризуют истинную евангельскую исключительность: отличие христианина от невозрожденного человека и отличие Церкви от других общественных структур. Именно эти две истины стремились подчеркнуть и отстоять от различных посягательств все представленные в этой книге люди. Однако они были против злоупотребления библейским сепаратизмом, уравновешивая его другим евангельским принципом - единством всех верующих, основанном на выражении взаимной любви, «излившейся в сердца наши Духом Святым».

Этот принцип заставляет всех христиан задуматься о том, что их объединяет, и сплотить свои силы в совместном труде, необходимом для более успешного распространения Царствия Божьего на земле. Эти три истины были некогда открыты в жизни этих благословенных служителей Божьих, и если бы они были живы сейчас, за исключением Билли Грэма, который жив в настоящее время, то их искренним желанием было бы то, чтобы эта истина также стала и вашей, дорогие читатели. Осознавая то, что никто не может сказать лучше об истине, чем сама истина, причем воплощенная в конкретную жизнь, мы предлагаем героям этой книги самим рассказать о том, что она значила для них и может значить для нас. Пусть Бог благословит их рассказ, некоторыми из них записанный не на бумаге, а на собственной судьбе, и не типографской краской, а собственной кровью. 3а эти взгляды Манц был утоплен, ‚бмайер - сожжен на костре, но и сегодня, когда средства борьбы с истиной стали более изощренными, не д0им себе успокоиться и расслабиться в условиях демократической демагогии и легкомысленнего равнодушия.

Гюнтер Виске и Генрих Левен мл. - Они следовали за Иисусом

Биографии, вселяющие мужество

Черкассы, 2001, Издательство "Смирна"

Гюнтер Виске и Генрих Левен мл. - Они следовали за Иисусом - Содержание

Слово издателя

Предисловие

Вальтер Цешки Подражаите вере их

Манфред Беренфенгер 1. Феликс Манц, Швейцария

Кристоф Виндхорст 2. Валтасар Губмайер, Германия

Гюнтер Виске 3. Менно Симонс, Голландия

Гюнтер Виске 4. Джон Буньян, Англия

Манфред Отто 5. Иоганн Герхард Онкен, Германия

Йорг Свобода 6. Юлиус Кебнер, Дания и Германия

Йорг Свобода 7. Чарльз Хаддон Сперджен, Англия

Герман Гартфельд 8. Василий Павлов, Россия

Бер̗ нд Тубах 9. Билли Грэм, США

Гюнтер Виске и Генрих Левен мл. 10. Кто мы такие?

Об авторах и редакторах

Примечания редакции