Вит - Духовность креста
Многие из нас ищут духовной жизни, не всегда понимая, что это означает. Мы жаждем воспарить, но вновь и вновь шлепаемся на землю. Разнообразные мистические течения обещают необыкновенное познание и духовную силу, но после этого никто не живет «долго и счастливо». Вмешивается повседневная жизнь: работа, семейные неурядицы, повседневные обязанности, боль и неудачи — все это так или иначе влияет на духовное состояние.
Церкви, которые, казалось бы, должны быть хранительницами основ духовности, зачастую не выглядят таковыми. Нередко они кажутся весьма мирскими и обычными. Круг местных служителей, посещение церковных служений и общинных собраний — все это может казаться банальным и скучным. В нашем представлении духовность должна быть чем-то более захватывающим и впечатляющим.
Так, по крайней мере, было со мной. В разные периоды своей жизни я увлекался либеральным богословием, безоговорочно принимая все, что считалось передовым, и сражаясь за социальную справедливость. Был я и неистовым фундаменталистом, живя в постоянном ожидании чуда. Мой либерализм, однако, оказался пустым, а фундаментализм — поверхностным. Я погрузился в медитации, пока не постиг все, что обещает буддизм, а именно — пустоту. Как мистицизм, так и позитивизм принесли лишь горькое разочарование.
Я искал духовную систему, которая охватывала бы всё человеческое бытие, реалистическую духовность, не отрицающую физический мир и обыденную жизнь, но преображающую их. И я нашел ее в христианстве, религии, смысл которой не в Боге как таковом, но в Боге воплощенном и Боге распятом. Существует множество разновидностей христианства, множество духовных традиций внутри одной исторической веры, но все они сконцентрированы вокруг тайны воплощения и искупления.
Джин Эдвард Вит - Духовность креста - Введение в евангелическое христианство
Фонд “Лютеранское наследие”, 2019 г. - 224 с.
Джин Эдвард Вит - Духовность креста - Введение в евангелическое христианство - Содержание
- Введение - Евангелическое христианство
- Оправдание - Движущие силы греха и благодати
- Деяние благодати - Присутствие Божие
- Богословие креста - Сокрытость Бога
- Призвание - Духовность повседневной жизни
- Жизнь в двух царствах - Духовное и мирское
- Заключение - Поклонение Богу
- Приложение - Первые евангелические христиане и другие церкви
Джин Эдвард Вит - Духовность креста - Введение в евангелическое христианство - Введение
«Лютеранскую» духовность лучше было бы назвать духовностью «евангелической». Термин «евангелический» происходит от греческого слова eujaggevlion, что буквально переводится как «благая весть». Определение «евангелический» характеризует того, кто предан Евангелию Иисуса Христа, то есть Благой Вести о том, что Христос Своими смертью и воскресением обрел прощение для грешников и предлагает нам дар спасения.
Сегодня термин «евангелический» употребляется в отношении множества различных более или менее консервативных протестантов. Несмотря на все свои раз-личия, баптисты, харизматы, кальвинисты, уэслианцы и разного рода «парацерковные служения», не принадлежащие к определенным деноминациям, действительно проповедуют спасение во Христе и придают особое значение благовестию, так что применение данного термина вполне оправданно. Однако первоначально «евангелической» называли именно к лютеранскую церковь.
После Реформации «евангелическими христианами» называли последователей Лютера, в противоположность «реформатам» — последователям Кальвина. (Результатом последующих попыток объединить эти две группы стала «Евангелическая и реформатская церковь» — в настоящий момент одна из американских деноминаций.) И сегодня в Европе церкви, исповедующие лютеранство, называют себя не «лютеранскими» — этот термин был отвергнут самим Лютером, который не хотел, чтобы Церковь Христова называлась его именем, — но «евангелическими». Американское употребление этого термина по отношению к любому библейскому христианину, проповедующему спасение, постепенно проникает и в Европу, но американских туристов по-прежнему приводит в замешательство слово «evangelische», написанное на немецких и скандинавских церквах. Вместо бодрых песен и призывов к немедленному покаянию, в таких церквах их встречают хоралы и литургия.
Несмотря на то, что и другие могут называться «евангелическими христианами», лютеране были первыми, кто так себя назвал. Центром христианства всегда, с новозаветных дней, было Евангелие. В Средневековье — время, когда по твердому убеждению протестантов, Евангелие и его истинное понимание было искажено, — лютеран первых назвали евангелическими христианами. Они же вернули Евангелию значение, сделавшее его центром лютеранской доктрины и практики. Такое внимание к Евангелию, противопоставленное средневековому католицизму, дало возможность появиться всем другим более поздним формам протестантизма. Евангелическое же Лютеранство сохранило свои особые отличия.
В своих духовных странствиях из религии в религию, из церкви в церковь — от самых либеральных до самых консервативных, — я открыл для себя Евангелие. Все больше углубляясь в эту Благую Весть, в ее сокровенный смысл, я обнаружил, что стал лютеранином. Эта книга отчасти является описанием моего странствия, но лишь отчасти. В основном она посвящена тому, в чем для меня — американца эпохи мо-дернизма, или скорее постмодернизма — заключается неоценимая польза лютеранских духовных традиций.
Эти традиции мало известны в Соединенных Штатах, и в какой-то мере, к сожалению, исчезли из поля зрения даже американских лютеран. Однако они заслуживают внимания. Кроме всего прочего, учение первых евангелических христиан оказалось особенно значимым в связи с проблемами, тревожащими современных американских христиан и предлагает реальные ответы на желания и устремления нынешнего поколения.
Пожалуй, лучшая из книг на русском языке о лютеранстве. Написано достаточно живо, не "заумно". Ясно показаны те акценты и особенности, которые характерны для евангелического вероисповедания.