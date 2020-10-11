Джин Эдвард Вит - Духовность креста - Введение в евангелическое христианство

Многие из нас ищут духовной жизни, не всегда понимая, что это означает. Мы жаждем воспарить, но вновь и вновь шлепаемся на землю. Разнообразные мистические течения обещают необыкновенное познание и духовную силу, но после этого никто не живет «долго и счастливо». Вмешивается повседневная жизнь: работа, семейные неурядицы, повседневные обязанности, боль и неудачи — все это так или иначе влияет на духовное состояние.

Церкви, которые, казалось бы, должны быть хранительницами основ духовности, зачастую не выглядят таковыми. Нередко они кажутся весьма мирскими и обычными. Круг местных служителей, посещение церковных служений и общинных собраний — все это может казаться банальным и скучным. В нашем представлении духовность должна быть чем-то более захватывающим и впечатляющим.

Так, по крайней мере, было со мной. В разные периоды своей жизни я увлекался либеральным богословием, безоговорочно принимая все, что считалось передовым, и сражаясь за социальную справедливость. Был я и неистовым фундаменталистом, живя в постоянном ожидании чуда. Мой либерализм, однако, оказался пустым, а фундаментализм — поверхностным. Я погрузился в медитации, пока не постиг все, что обещает буддизм, а именно — пустоту. Как мистицизм, так и позитивизм принесли лишь горькое разочарование.

Я искал духовную систему, которая охватывала бы всё человеческое бытие, реалистическую духовность, не отрицающую физический мир и обыденную жизнь, но преображающую их. И я нашел ее в христианстве, религии, смысл которой не в Боге как таковом, но в Боге воплощенном и Боге распятом. Существует множество разновидностей христианства, множество духовных традиций внутри одной исторической веры, но все они сконцентрированы вокруг тайны воплощения и искупления.