Віт – Перші кроки разом - Поради для молодих подружніх пар і тих, що хочуть ними стати

Ця книжка написана для тих, хто вирішив «вступити» в подружнє життя. Нам не байдуже ваше майбутнє. Навіть не знаючи вашого імені, ми молилися і думали про вас, укладаючи цей посібник для молодят.

Ми хочемо, щоб наша книжка потрапила до рук тих пар, котрі так кохають один одного, що, незважаючи на всі статистики, вирішили заснувати тривале та щасливе подружжя. Цьому треба вчитися, адже ми усвідомлюємо: це не так просто. Ми зібрали деяку інформацію, яка допоможе вам досягти поставленої мети. Хочемо запевнити вас, що щасливе подружжя — цілком можливе, якщо тільки ви насправді цього хочете.

Ми знаємо багатьох людей, котрі колись, як і ви тепер щойноодружені, були сповнені надії на щасливе життя. Тепер вони запитують, як їм вирішити свої проблеми, котрі, наче бур’ян, вибуяли в їхньому маленькому Едемі. Багато хто визнає, що жив ілюзією: вони просто вирішили, що любов допоможе їм вистояти у всіх труднощах. Вони кажуть, що були погано підготовленими до реального подружнього життя. Деякі розгублено запитують: «Чому нам ніхто не сказав, як важко жити подружнім життям, і що це не відбувається само собою?» Більшість з них погоджується, що покладали на шлюб просто нереальні надії.

Одна молода жінка розповідає: «Я думала, що шлюб з моїм чоловіком автоматично принесе мені щастя, що він заспокоїть його, і зникне моя невпевненість. Очевидно, я вважала шлюб солодкою пілюлею».

Інша погоджується з нею: «Хоча в нашій компанії вже дійшло до першого розлучення, ми знали, що в нас все буде інакше. Ми покладалися на наше кохання. Ми думали, що завжди будемо разом, що здійсняться всі наші мрії. Але лише цього виявилося недостатнім». Колишній чоловік з прикрістю розповідає: «Як би я хотів знати деякі речі раніше. Зараз я можу озирнутися назад і визнати, що наше розлучення було поспішним рішенням. Ми не усвідомлювали, що не знаємо того, що повинні були знати. Коли ми звернулися за допомогою, було вже пізно». На жаль, такі випадки не рідкість. У невтішній статистиці про шлюб і розлучення є два аспекти, над якими ви мусите серйозно замислитися.

Дослідження показують, що близько половини всіх серйозних подружніх проблем виникають в перші два роки шлюбу. Але пари, які вперше звертаються за консультацією, одружені в середньому вже біля 7 років. Багато розлучень припадає на цю п’ятирічну перерву — час, коли температура ваших почуттів знижується, але симптоми цього ігноруються. Як правило, подружжя звертається за допомогою лише тоді, коли один із партнерів вдається до драматичних заходів, наприклад, перебирається в інше помешкання або розкривається позашлюбний зв’язок. Не дивно, що протягом останніх п’яти років опитаним загрожувало звернення в «консультацію для молодят» як попереджувальний захід.

Ед Віт – Перші кроки разом - Поради для молодих подружніх пар і тих, що хочуть ними стати

Львів: Монастир Монахів Студитського Уставу, Видавничий відділ «Свічадо», 1999. – 178 с.

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