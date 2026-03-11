Витгенштейн - Философские работы

Людвиг Витгенштейн (1889-1951) — один из наиболее оригинальных и глубоких мыслителей нашего века, труды, учение которого бесспорно принадлежат к числу высочайших достижений мировой культуры и оказывают колоссальное влияние на проблематику и стиль философствования XX века. Своеобразие его взглядов объясняется не только ярко выраженной индивидуальностью характера, склада ума философа, но — в немалой степени — и влиянием на него заметно различающихся культурных традиций. Его родиной и духовным «домом» была Австрия. Ее богатую, самобытную культуру Витгенштейн впитал в себя с детства.

В его жизнь рано вошла и заняла в ней важное место музыка. Он хорошо знал немецкую и отечественную прозу, поэзию, высоко ценил в литературе истинно австрийское начало. Неотъемлемой частью его духовного мира стали также мотивы русской культуры: произведения Л.Толстого, Достоевского. Еще в юности он соприкоснулся с европейской (прежде всего немецкой) философской мыслью. Первой книгой по философии, прочитанной им по совету сестры, был труд Шопенгауэря Мир как воля и представление. Позднее в круг его чтения войдут произведения Ницше, Кьеркегора, Джемса, Шпенглера и др. Наиболее почитаемыми станут для него имена Платона, Августина, Канта. Формирование же и деятельность Витгенштейна как профессионального философа оказались тесно связанными с Англией, Кембриджем, где он учился в 1912—1914 годах, а с 1929 года с некоторыми перерывами жил и работал.

Витгенштейн Людвиг - Философские работы

Часть I. Пер. с нем.

Составл., вступ. статья,

примеч. М. С. Козловой.

Перевод М. С. Козловой и Ю. А. Асеева

М.: Издательство «Гнозис, 1994. 612 с.

ISBN 5-7333-0485-6

Часть II. Пер. с нем.

Вступ. статья М. С. Козловой

Перевод М. С. Козловой и Ю. А. Асеева

М.: Издательство «Гнозис», 1994.

ISBN 5-7333-0468-5

Витгенштейн Людвиг - Философские работы - Содержание - Том 1

M. Козлова. Философские искания Л. Витггенштейна

Логико-философский трактат (1921)

Философские исследования (1953)

О достоверности

Культура и ценность

Примечания и комментарии

Μ. Козлова. Проблемы оснований математики (К публикации заметок Л. Витгенштейна)

Замечания по основаниям математики

Примечания