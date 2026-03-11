Витгенштейн диктовал «Голубую книгу» (хотя сам он её так не называл) группе кембриджских студентов в течение семестра 1933/1934 гг, а затем распечатал копии на ротаторе. «Коричневую книгу» он диктовал двум своим ученикам (Фрэнсису Скиннеру и Алис Эмброуз) в течение 1934-1935 гг . У Витгенштейна хранилось лишь три машинописных копии, сделанные с этих записей, — он показывал их только очень близким друзьям и ученикам.

Однако люди, которые брали их на некоторое время, делали собственные копии, и таким образом тексты получили распространение. Если бы Витгенштейн дал название надиктованным им записям, то они могли бы получить заголовок «Философские заметки» или «Философские исследования». Но случилось так, что первая часть ходила в голубых обложках, а вторая — в коричневых. С тех пор их так и называли — «Голубая книга» и «Коричневая книга».

Оценивая философию позднего Витгенштейна, воспользуемся мнением известного американского философа Р. Рорти: Академическая философия в наши дни находится в таком же отношении к Витгенштейну, как интеллектуальная жизнь в Германии в первые десятилетия прошлого века находилась к Канту. Кант изменил всё» но никто не был уверен, что именно он сказал; никто не был уверен, что в Канте принимать всерьёз, а что игнорировать. В те дни в Германии мыслить серьёзно значило либо отсортировывать и выбирать из Канта, либо найти некоторый способ повернуться к нему спиной. В аналогичной ситуации философы находятся теперь, спустя двадцать лет после публикации Философских исследований.

Людвиг Витгенштейн - Голубая и коричневая книги: предварительные материалы к «Философским исследованиям»

пер. с англ. В. А. Суровцева, В. В. Иткина

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. 256 с.

(Пути философии)

ISBN 978-5-379-00465-1

Людвиг Витгенштейн - Голубая и коричневая книги: предварительные материалы к «Философским исследованиям» - Содержание

В. А. Суровцев, В. В. Иткин. «Голубая и коричневая книги» в россии

Р. Рис. Предисловие к первому английскому изданию

Людвиг Витгенштейн

Голубая книга

Коричневая книга

Указатель