Эту книгу, пожалуй, поймет лишь тот, кому однажды уже приходили мысли, выраженные в ней, или хотя бы подобные им мысли. Стало быть, эта книга никакой не учебник. Ее цель была бы достигнута, если хотя бы один из тех, кто прочтет ее с пониманием, получит удовольствие.

Книга обращается к философским проблемам и показывает — как я полагаю, — что постановка этих проблем покоится на непонимании нашего языка. Весь Смысл книги можно охватить приблизительно такими словами: то, что вообще можно сказать, можно сказать ясно, а о том, о чем нельзя говорить, должно хранить молчание.

Стало быть, книга проводит границу мышлению, или, скорее, не мышлению, а проявлению мыслей. Ибо, чтобы провести границу мышлению, мы должны были бы быть в состоянии мыслить по обе стороны этой границы (мы должны были бы, тем самым, быть в состоянии мыслить о том, о чем мыслить нельзя).

Людвиг Витгенштейн - Избранные работы

Пер. с нем. и англ. В.Руднева

М.: Издательский дом «Территория будущего», 2005. с.440

Людвиг Витгенштейн - Избранные работы - Содержание

Tractatus logicoophilosophicus

От комментатора

Tractatus logicoophilosophicus (с параллельными комментариями В. Руднева)

Литература

Коричневая книга

I

II

Голубая книга

От переводчика

Голубая книга

Приложение