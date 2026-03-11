Эту книгу, пожалуй, поймет лишь тот, кому однажды уже приходили мысли, выраженные в ней, или хотя бы подобные им мысли. Стало быть, эта книга никакой не учебник. Ее цель была бы достигнута, если хотя бы один из тех, кто прочтет ее с пониманием, получит удовольствие.
Книга обращается к философским проблемам и показывает — как я полагаю, — что постановка этих проблем покоится на непонимании нашего языка. Весь Смысл книги можно охватить приблизительно такими словами: то, что вообще можно сказать, можно сказать ясно, а о том, о чем нельзя говорить, должно хранить молчание.
Стало быть, книга проводит границу мышлению, или, скорее, не мышлению, а проявлению мыслей. Ибо, чтобы провести границу мышлению, мы должны были бы быть в состоянии мыслить по обе стороны этой границы (мы должны были бы, тем самым, быть в состоянии мыслить о том, о чем мыслить нельзя).
Людвиг Витгенштейн - Избранные работы
Пер. с нем. и англ. В.Руднева
М.: Издательский дом «Территория будущего», 2005. с.440
ISBN 5-7333-0151-1
Людвиг Витгенштейн - Избранные работы - Содержание
Tractatus logicoophilosophicus
От комментатора
Tractatus logicoophilosophicus (с параллельными комментариями В. Руднева)
Литература
Коричневая книга
I
II
Голубая книга
От переводчика
Голубая книга
Приложение
В. Руднев. Божественный Людвиг (Жизнь Витгенштейна)
