Вадим Витковский - Дилогия Луки - Композиция и синоптические источники

Эта книга представляет собой первое в мире систематическое исследование Дилогии Луки – совокупности двух новозаветных писаний, Евангелия от Луки и Книги Деяний апостолов. Поразительно, но факт: хотя к любому из новозаветных произведений существуют сотни научных и популярных комментариев, это – самое длинное из них! – еще никогда не комментировалось как единый текст. Лежащая перед читателем книга создает основы для такого комментария и одновременно для нового взгляда на канонические Евангелия, на знаменитую «синоптическую проблему» и на новозаветный корпус в целом.

Чтобы такая книга могла появиться, ее автору пришлось пройти долгий путь сопоставительного изучения новозаветных текстов, написать и защитить две диссертации (одну – в Москве, другую – в Берлине), принять участие в нескольких десятках международных конференций, опубликовать более двадцати статей на трех языках. Для чего это было нужно? Не из карьерных и не из финансовых соображений. Время и силы были потрачены на то, чтобы создать прочную основу в той области знаний, где мировая наука и в ХХI веке пребывает еще в неудовлетворительном состоянии, так как ею занимаются почти исключительно люди, не обладающие для этого необходимой компетенцией.

Речь идет о библеистике, а точнее, о новозаветных исследованиях, ключевые позиции в которых по сей день занимают богословы, хотя речь идет об изучении текстов, то есть о том, чем должны по-настоящему заниматься прежде всего филологи. Когда же некая область науки находится в руках не вполне компетентных людей, это неизбежно ведет к серьезным отрицательным последствиям для академической сферы. Попросту говоря, студенты начиная с первых семестров получают ненадежные, а часто и вовсе неверные знания. А зависит от этого в данном случае ни много ни мало понимание христианской части Библии, которую на сегодняшний день признают Священным Писанием, во всяком случае, сотни миллионов людей.

Новый Завет открывают четыре канонических Евангелия, повествующие о жизни, смерти и воскресении Господа Иисуса Христа. За ними следует Книга Деяний апостолов – первая история раннего христианства, написанная, очевидно, на рубеже I–II веков, то есть за двести лет до следующей за ней «Церковной истории» Евсевия Кесарийского.

И вот то, как возникли эти важнейшие для христиан – да и не только для них – произведения Библии и мировой литературы, оценивается людьми, находящимися в зависимости от догматических установок, отчасти средневековых церковных, но в большей степени таких, которые возникли в околоцерковной академической среде XIX века и развивались в той же среде в XX веке. Для этих последних характерна ориентация на компромисс между церковной традицией и научными теориями, возникшими при переоценке этой традиции в эпоху Просвещения. В итоге на сегодняшний день вся академическая среда – от наиболее известных профессоров до читателей популярной литературы – основывается в своих представлениях о том, как возникли новозаветные книги, не на объективных исследованиях, а на этом компромиссе, который считается удобным и признается легитимной основой для научных дискуссий. Даже весьма эксцентричные попытки некоторых авторов последних десятилетий – например, теоретиков, утверждающих, что в основе всех канонических Евангелий лежит так называемое «Евангелие Маркиона» – вынужденно остаются в рамках традиционных дискуссий новозаветников.

В самом деле, за эти рамки трудно выйти всякому исследователю, в том числе и такому, который смотрит на вещи более трезво и не готов принимать на веру устоявшиеся клише. Наука, принципиально чуждая объективной оценке текстовых фактов, готова двигаться лишь по той колее, которая для нее привычна и удобна. Конечно, подобные проблемы имеются почти во всякой дисциплине, но они донельзя обостряются там, где установки и цели ученых принципиально противоречат устройству материала, с которым они работают. Из этого материала берется в первую очередь то, что хорошо доступно пониманию богословов, а то, для чего требуются иные квалификации, заранее признается менее важным, не имеющим силы против устоявшихся концепций, в которых-де и так уже довольно сложно стей для основных объектов обучения – будущих и нынешних пастырей, а тем более для их паствы.

Такой подход создает проблемы прежде всего для анализа произведений нарративного, то есть повествовательного, характера, а они представлены в Новом Завете в первую очередь именно четырьмя Евангелиями и Книгой Деяний. По сей день в новозаветной науке господствует парадигма, в которой базовым признается решение синоптической проблемы на основе «теории (гипотезы) двух источников». Книга Деяний, хотя о ее связях с Евангелием от Луки написано не так уж мало, остается отдельным текстом, которому богословы адресуют в основном только вопрос, насколько этой книге можно доверять как «историческому источнику».

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Появление данной книги бесспорно следует признать ярким событием для современной отечественной библеистики, весьма скудной на глубокие исследования новозаветных текстов. Предлагаемый читателю научный труд – это честное, стремящееся к объективности, а потому и смелое исследование, которое строится на серьезном филологическом основании. Его автор, выходя в поисках правды за границы уютного мира устоявшихся схем и решений, диктуемых той или иной идеологией, предлагает свежий взгляд на решение синоптической проблемы, опирающийся на анализ взаимосвязей двух сочинений апостола Луки. Архимандрит Сергий (Акимов), доктор богословия, ректор Минской духовной академии (2014–2021)

Исследования Вадима Витковского, с которыми я хорошо знаком, представляют собой ценный вклад в современную научную дискуссию. Петр Покорны, Карлов университет (Чехия)

Книга Вадима Витковского помогает читателю увидеть тончайшие связи в литературном произведении Луки. Каждый, прочитавший ее, высоко оценит то искусство, какое вложил Лука в свою Дилогию. Мануэль Фогель, Йенский университет (Германия)

Вадим Витковский - Дилогия Луки - Композиция и синоптические источники

М., Издательство: ББИ, 2022 г. - 728 с.

Серия: Современная библеистика

ISBN: 978-5-89647-410-4

Вадим Витковский - Дилогия Луки - Композиция и синоптические источники - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

ВВЕДЕНИЕ

1. Синоптическая проблема в XXI веке

2. Деяния апостолов как четвертое синоптическое евангелие

3. Дилогия Луки как гипертекст

ЧАСТЬ А ИСТОРИЯ ИИСУСА vs ИСТОРИЯ МИССИИ К ЯЗЫЧНИКАМ

AI Первое сравнение: Лк 1 и соответствие во второй части Деяний

1. Предварительные наблюдения

2. Лк 1:5-25 vs. Деян 8:26-40

3. Лк 1:26-38 vs. Деян 9:1-19

4. Лк 1:39-80 vs. Деян 9:31–11:18

5. Деян 9:19-31 и 10:48–11:26 в сравнении друг с другом и с Лк 1

6. Лк 1:5-25 – 1:57-80 vs. Деян 8:26-40 – 10:24-48:отношение обрамляющих рассказов друг к другу и их роль в гипертексте Луки

7. Итоги

AII Лк 2, Мф 2 и параллели в Книге Деяний

1. Лк 2:1-7 vs. Деян 11:19-30

2. Лк 2:8-40 vs. Деян 12: Мф 2:1-23 как важнейший источник гипертекста Луки

3. Лк 2:22-38 в гипертексте Луки

4. Итоги

AIII Главные события начинаются: Лк 2:41–4:15 vs Деян 12:25–13:13

1. Лк 2:41-52 vs. Деян 12:25 и 13:13

2. Лк 3:1сл. vs. Деян 13:1

3. Исчезающие иудейские предтечи: Иоанн Креститель и Иоанн Марк

4. «Инициация»: Иисус как «Сын Божий» и Савл как «Павел» (Лк 4:1-15 vs. Деян 13:4-12)

5. Итоги

AIv «Инавгурационная проповедь»: Назара, Капернаум и «двойная» Антиохия

1. Переход к Лк 4:16 / Деян 13:14 на фоне Мф 4:13

2. Великий вызов: Лк 4:16-30 vs. Деян 13–14

3. Итоги

Av По следам сцены в Назаре: Деян 9–28

1. Пролог в Дамаске: Деян 9:19b-25

2. Продолжение…

3. Итоги

AvI Люди, боги и Бог: Галилея и Ликаония

1. «Генисаретское чудо»: Лк 5:1-11 и Мф 14:22-34

2. Эпифания в Листре: Деян 14:8-18

3. Итоги

AvII Старые и новые заповеди: Лк 5:27–6:49 и Деян 15

1. Параллели к Деян 15 в материале «большого пропуска»(Mк 7 пар. Mф 15)

2. Община нового типа: споры Иисуса об иудейских заповедях и Деян 15

3. Претексты и параллели «Речи на равнине» (Лк 6:20-49)

4. Итоги

AvIII Начало «мы-отрывков» и Лк 7 на фоне Евангелия от Матфея 221

1. Mф 15:21-28 (пар. Mк 7:24-30) как претекст первого «мы-отрывка»

2. Предварительные итоги относительно использования Мф 13–16 в Дилогии Луки

3. Лк 7:1-10 / Деян 16:9-18: сотник Матфея становится сотником Луки (вновь Mф 15:21-28!)

4. Деян 16 и Лк 7 (на фоне претекстов Мф)

5. Итоги

AIX Кульминация Евангелия Иисуса Христа – и Павла: Лк 8–9 vs Деян 17–19

1. Формальные соответствия: Лк 8:2–9:56 vs. Деян 17:1–19:22

2. О смысле параллели Лк 8–9 / Деян 17–19

AX Трехчастная структура Деян 16–28 266

1. „Cuncti dicto paremus ovantes“: рассказ о путешествии по Средиземному морю

2. Три раздела Деян 16–19; 20–26; 27сл. в сопоставлении

3. Итоги

AXI Иисус и Павел еще на свободе

1. Пропуск параллелей к учению Иисуса («рассказ о путешествии») в Деян 19–20

2. Борьба против «храмовой торговли» как начало страстного пути: Лк 19:45-48 vs. Деян 19:23-40

3. Перед Иерусалимским арестом: Лк 22:1-47 vs. Деян 20:4–21:14

4. Итоги

AXII «Иудейский» арест и «римский» процесс

1. Предсказания об аресте в Иерусалиме

2. Два ареста за пределами Храма: Лк 22:47-53 vs.Деян 21:27-36

3. Два процесса

4. Страсти Христовы и «христианин» Агриппа: Лк 23:24-56 vs. Деян 25–26

5. Итоги

AXIII Путешествие в Рим на фоне пасхальных событий

1. Три дня во гробе и «путешествие Ионы»

2. Две эпифании и заключение Книги Деяний

3. Итоги

AXIv Первый большой ретроспективный и перспективный обзор

1. Дилогия Луки и гипертекст Луки в сравнении

2. Внутренние параллели Книги Деяний

3. О методах дальнейшего рассмотрения

ЧАСТЬ B БОЛЬШОЙ ПЕРЕХОД: ДЕЯН 1–8 vs ЛК 1–24 //ДЕЯН 8–28

BI Третья предыстория: Деян 1:4–2:13 как переходная зона в гипертексте Луки

1. Деян 1:4-9 vs. Лк 1:5-25 // Деян 8:26-40

2. Деян 1:10сл. vs. Лк 1:26-38 // Деян 9:1-19a

3. Деян 1:12-26 vs. Лк 1:39-56 // Деян 9:36–10:23

4. Деян 2:1-13 vs. Лк 1:57-80 // Деян 10:24–11:18

BII Великое приготовление: Деян 2:1-41 как переход от Лк 1–4 к Деян 13

1. Небесное явление и сошествие Святого Духа: Деян 2:1-13 vs. Лк 2:8-20; 3:21-38 // Деян 13:1-4

2. Покаяние и крещение Святым Духом: Деян 2:14-21,37-43 vs. Лк 3:2-18 // Деян 13:24сл

3. Речь о помазании Потомка Давидова: Деян 2:14-36 vs. Лк 4:18-23 // Деян 13:16-41

4. Реакция слушателей: Деян 2:37-41 vs. Лк 4:20,22 // Деян 13:42-44,48сл.,52

BIII Исцеления, эпифании и новые общины: Деян 2:41–3:26 vs Лк 5–6 // Деян 14–15

1. Хромой или парализованный: Деян 3:1-10 vs. Лк 5:17-26 //Деян 14:8-10

2. Три эпифании: Деян 3:11-13 vs. Лк 5:1-11 // Деян 14:11-18.

3. Общины нового типа: Деян 2:41-47 vs. Лк 5:27–6:16 //Деян 15

4. Спасение сначала для Израиля (Иисус – Петр – Иаков):Лк 6 // Деян 3 // Деян 15

BIv Большой скачок: Деян 4 и параллели (Лк 20–21 и Деян 16–21)

1. Лк 19:47–20:19 как основа для Деян 4:1-12

2. Лк 21 как основа для Деян 4:13-31

3. Деян 4 и миссия Павла

Bv Аресты в Иерусалиме: Деян 5 vs Лк 22 // Деян 21–22 423

1. Деньги, искушение и смерть: Деян 5:1-16 как переход от Лк 22 к Деян 21

2. Храм и арест: Деян 5:17-22 vs. Лк 22:52-54 // Деян 22

3. Перед синедрионом: Деян 5:27-42 vs. Лк 22:66-71(–23,10) // Деян 22:30–23:22

BvI Целая история в роли предыстории и казнь: Деян 6–7 434

1. Иерусалимский Храм как предмет спора: Деян 6:9-15 vs. Mк 14:55-59 // Деян 21:18-30

2. Речь Стефана и вторая часть Деян: «распределенный» параллелизм

3. Речь Стефана и история Иисуса

BvII Концовка первой части Деяний

1. Деян 8:4-25 как переход между Лк 24 и Деян 28 на фонеЕвангелия от Матфея

2. Mиссия в Самарии как переход между разными текстами Луки

BvIII Результаты сравнения в части В

ЧАСТЬ C ВЕЛИКИЙ ХИАЗМ ЛУКИ

CI «шарнир» Дилогии

1. Лк 24:(13-)44-53 vs. Деян 1:1-9: концовка Евангелия и вводные строки Деяний

2. Лк 23:44–24:12 vs. Деян 1:10–2:21: смерть Иисуса и весть о Его воскресении

CII Последние дни в Иерусалиме – воспоминания о них там же

1. Лк 23:27-43 vs. Деян 2:5-15,22-41: распятие Иисуса

2. Лк 23:1-26 vs. Деян 3:13-26: вина народа

3. Лк 22:52–23:12 vs. Деян 4:1-31: вина начальников

4. Лк 22:7-46 vs. Деян 4:32–5:16: сообщество учеников Иисуса

5. Лк 21:37–22:6 vs. Деян 5:17-41: враждебность и страх иудейских начальников

CIII Споры в Иерусалиме и из-за него

1. Лк 20:45–21:36 (и претексты) vs. Деян 6:1-15; 7:54–8:3:судьба пророков

2. Лк 19:45–20:44 vs. Деян 7:2-53: споры в Иерусалиме

3. Лк 19:28-40 vs. Деян 8:4-25: ослица и маг

CIv В Иудее и Самарии 523

1. Лк 19:11-27 vs. Деян 8:26-40: двое знатных мужей

2. Лк 18:35–19:10 vs. Деян 9:1-19a: обращение «заинтересованных слепых»

3. Лк 18:15-34 vs. Деян 9:19b-43: Савл, Петр и воскресение

4. Лк 18:1-14 vs. Деян 10:1-9: двое молящихся перед Богом

5. Лк 16–17 vs. Деян 10:9-28: встречи в Иоппе и Кесарии на фоне Лк

6. Лк 15:3–16:13 vs. Деян 10:24-48: воскресение и радостное обретение потерянного

7. Лк 14:1–15:2 vs. Деян 11:1-18: общая трапеза и спасение для иудеев и язычников

Cv В Иерусалим и из Иерусалима

1. Лк 13:34сл. vs. Деян 11:19-30: Иерусалим покинут, но не вполне

2. Лк 13:31-33 vs. Деян 12:1-11: Ирод и убийство в Иерусалиме

3. Лк 13:23-30 vs. Деян 12:12-17: перед запертой дверью

4. Лк 13:10-22 vs. Деян 12:19–13:15: переход к миссии Павла

5. Лк 13:1-9 vs. Деян 13:16-31: призыв к покаянию

6. Лк 11:33–12:59 vs. Деян 13:32–14:7: борьба иудеев против нового учения

7. Лк 11:1-36 vs. Деян 14:8-28: дверь открывается

CvI Великая «вторая миссия» Луки

1. Лк 10:38-42 vs. Деян 15:1-5: две программы для последователей Иисуса

2. Лк 10:17-37 vs. Деян 15:7-21: успех новой миссии и заповеди Торы

3. Лк 10:1-16 vs. Деян 15:22-35: миссия «по два и два»

4. Лк 9:51-62 vs. Деян 15:36–16:8: новыми путями

CvII Иисус и Павел действуют свободно

1. Лк 9:45-50 vs. Деян 16:9сл.: «мы» в Деян как противоположность к «мы» в Лк

2. Лк 9:37-44 vs. Деян 16:13-24: Иисус и Павел как экзорцисты и их арест

3. Лк 9:4-36 vs. Деян 16:25-40: новые теофании

4. Лк 8:40–9:3 vs. Деян 17:1-15: теснимые толпами

5. Лк 8:22-39 vs. Деян 17:16-34: у «настоящих» язычников

6. Лк 8:4-21 vs. Деян 18:1-11: сеятель слова Божьего

7. Лк 8:1-3 vs. Деян 18:12-17? Несходное соответствие

CvIII Новое учение в иудейской среде

1. Лк 7 vs. Деян 18:18–20:6: в конкуренции с Крестителем и «крестителями»

2. Лк 7:16-23 vs. Деян 19:8-20: кульминация проявлений Божьей власти в Израиле

3. Деян 19:21–20:6: раздел без хиастического соответствия?

4. Лк 7:1-15 vs. Деян 20:7-17: хиастический переход

5. Лк 6:20-49 vs. Деян 20:18-35: «Речь на равнине» и Милетская речь

6. Лк 5:12–6:19: мало аналогий с Деян?

CIX В неуютном «родном городе»

1. Лк 4:31–5:11 vs. Деян 21:3-17: в пути – перед и после

2. Лк 4:14-30 vs. Деян 21:18–22:23: Назара и Иерусалим

3. Лк 4:1-13 vs. Деян 21–25: по три испытания для каждого

4. Лк 3:7-38 vs. Деян 24:22-27: Креститель и Иисус как соответствия Павла

5. Лк 3:1-6 vs. Деян 25:12–26:32: Иоанн Креститель и Савл/Павел

CX Начало и конец

1. Лк 2 vs. Деян 27:1–28:10: во имя Римской империи

2. Лк 1:5-56 vs. Деян 28:11-28: проповедь Израилю и язычникам

3. Лк 1:1-4 vs. Деян 28:30сл.: пролог и эпилог

CXI Заключительные замечания относительно хиастической композиции Дилогии Луки

ОБЩИЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Сложная литературная структура текста Луки

2. Параллели Луки как общая структура его гипертекста

3. Путь к решению синоптической проблемы

4. Перспективы дальнейших исследований

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

УКАЗАТЕЛЬ ДРЕВНИХ ИСТОЧНИКОВ