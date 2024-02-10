Вивсик – Ледяная могила – Свидетельства

Вера, движимая любовью ко Христу, превозмогает все преграды, стоящие на пути, ведущем ко спасению души.

“Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но, как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших”. ( Ис. 55: 8-9)

У Бога есть много путей, чтобы спасти душу человека от вечного осуждения. Иисус некогда сказал: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию”. (Мрк. 2:17) И Он «может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них”. (Евр.7:25)

Да, Христос всегда ходатайствует за каждого щегося грешника перед Отцом Небесным, потому что Он отдал жизнь Свою за грехи всех людей на земле.

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Окончилась Первая мировая война, отгремели пушки Гражданской войны. Заросли бурьянами фронтовые окопы, скрыв следы кровавых сражений. А по бывшим дорогам войны домой возвращались солдаты в изношенных шинелях. В их глазах горел огонь Христовой любви к людям плененным оковами греха.

В свое время миссионеры — проповедники.Хрис- товой благодати — просто и доходчиво преподавали Евангельское учение царским солдатам, находившимся в австрийском плену. Учение Иисуса Христа жадно воспринималось истомившимися, жаждущими сердцами. Поэтому, вернувшись на родину, военнопленные солдаты были уже с навыком духовного опыта; они стали ревностными сеятелями семян благодати Божьей для спасения угнетенных грехом гибнущих душ. Они-то, вчерашние солдаты, испытанные в кровавых сражениях, теперь стали на путь Евангельской проповеди Христовой всепрощающей любви. Таков был план Божий, чтобы открыть дверь спасения каждому кающемуся грешнику.

Духовные воины шли смело, наступая решительно, разрушая греховные бастионы князя тьмы, отца лжи и всякого зла, проповедуя Христову любовь и вечное спасение через веру в Голгофскую жертву Сына Божьего Иисуса Христа. В вековые глубины духовной тьмы, в порабощенные грехом людские сердца стал все больше и больше проникать Христов призыв. И начали люди тянуться к евангельскому свету. Немало из них с благоговением приняли весть Евангельской благодати, озарившей мир, потонувший в греховной тьме. Все больше людских душ приходило с верой к Иисусу, чтобы оставить свои греховные ноши у подножия Голгофского креста и получить прощение и свободу от духовного плена. Евангельский свет все больше и больше просвещал людские сердца, посредством чего зарождалась искренняя вера в живого Бога, люди получали (получают и сейчас) мир, радость и вечное спасение своей души. Дорога к Богу всегда открыта и прямая, но только с верой по Слову Божьему. Господь радуется всякому грешнику, приходящему к Нему с покаянием, потому что Он любит миловать и прощать. (Мих. 7:18)

Спасительная Божья благодать достигла и всей династии Мелехиных. А началось все с того, что однажды двоюродный брат по матери, Василий, в один памятный вечер, казалось, случайно попавший на Евангельские беседы, где изъяснялось Слово Божье, получил для своей дальнейшей духовной жизни первый урок. Беседу вел один бывший солдат, находившийся в Австрийском плену в Первую мировую войну. Звучал убедительный призыв Христовой любви к грешным душам и пораженным грехом сердцам. Бог нежно касался сердец слушателей, изливая в них благодать Христову, как целительный бальзам. Василий с интересом и глубокой верой принимал Божии слова, которые глубоко проникали в его молодое сердце и ум. Проповедник Евангельской Вести убедительно свидетельствовал о благодати Христовой, которая была дарована Богом всему миру, пораженному грехом. Обращенное к своим соотечественникам свидетельство о великой победе Иисуса Христа, совершенной на Голгофе, и о Его великой любви к людям, гибнущим во грехах своих, не могло никого оставить равнодушным. И Василий принял спасительную Божью благодать всем сердцем.

В. О. Вивсик – Ледяная могила – Свидетельства

Сакраменто, 2010. – 142 с.

В. О. Вивсик – Ледяная могила – Содержание