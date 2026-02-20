Византия и Восточная Европа - Гимнология - 4

Библия, безусловно уникальный и важнейший источник сведений о древнем инструментарии, все же не дает о нем исчерпывающей информации, оставляя немало туманностей и белых пятен. В значительной мере их проясняют и заполняют толкования, возникшие позднее. Из множества постбиблейских комментариев об инструментах, упоминаемых в Священном Писании, большую и иформативно насыщенную группу составляют экзегетическое наследие христианских отцов Церкви и труды средневековых теологов, историков и лексикографов. В их трактатах есть немало интересных подробностей, касающихся прежде всего библейских струнных инструментов.

Ученые разных эпох и различных традиций: Климент Александрийский, Ориген (III в.),свт. Иоанн Златоуст, свт. Василий Великий, блж. Иероним, блж. Августин, свт. Афанасий Александрийский, Евсевий Памфил, Иларий Великий, Евагрий Понтийский, Иларий Пуатьеский (все — IV в.), св. Андрей Кесарийский (V в.), Аврелий Кассиодор (кон. V-VI в.), Исидор Севильский (VI-VII вв.), Беда Достопочтенный (VIII—IX вв.), а также составители византийского толкового словаря «Суда» (X в.) — проявляют удивительное единодушие в определении киннора и невела, отождествляя их соответственно с древнегреческими кифарой и псалтерионом. Поясняя их устройство, и западные (блж. Иероним, блж. Августин), и восточные (свт. Иоанн Златоуст, свт. Василий Великий) богословы сходятся во мнении о расположении и способе крепления струн: у киннора они натягивались снизу, у невела, наоборот, сверху, что, несомненно, сказывалось на характере и качестве звука. Что касается формы, то блж. Иероним, блж. Августин, а вслед за ними средневековые авторы — Кассиодор, Исидор Севильский, Беда Достопочтенный — приписывают невелу схожесть с греческой буквой «D». Относительно способов исполнения преобладает убеждение, что струны невела защипывали пальцами, а на кинноре играли с помощью плектра Правда, блж. Августин полагает, что при музицировании как раз киннор «носят [на руках] и играют [на нем] руками». Есть данные о количестве и материале изготовления струн: у киннора, согласно блж. Иерониму, их шесть, и изготовлялись они, как утверждает свт. Василий Великий, из меди. Затрагивается и вопрос исторического происхождения инструментов. Например, блж. Иероним сообщает о заимствовании невела из Египта. Евсевий Памфил говорит, что его изобрели каппадокийцы, следуя ассирийскому образцу.

Византия и Восточная Европа. Литургические и музыкальные связи. Гимнология. Выпуск 4

Сост. Н. Герасимова-Персидская, И. Лозовая. Ответств. редактор И. Лозовая. Редактор Е. Филиппова

М.: Прогресс-Традиция, 2003. — 344 с.

ISBN 5-89826-145-1

Византия и Восточная Европа. Литургические и музыкальные связи. Гимнология. Выпуск 4 - Содержание

Introduction Предисловие

Елена Коляда (Москва) - Библейские музыкальные инструменты в восточно- и западнохристианской экзегезе

Elena Kolyada (Moscow) - The Biblical Musical Instruments in the Eastern and Western Christian Exegesis

Evgeniy Gertsman (St.-Petersburg) - Byzantine Traces in «Περί ΰψους»

Евгений Герцман (С.-Петербург) - Византийские черты в «Περί ΰψους»

Christian Troelsgaard (Copenhagen) - Kanon Performance in the Eleventh Century, Evidence from the Evergetis Typikon Reconsidered

Кристиан Трольсгард (Копенгаген) - Исполнение канона в XI в. по пересмотренному свидетельству Евергетидского Типикона

Ирина Лозовая (Москва) - О системе пения седмичных канонов Октоиха в ранней литургической традиции

Irina Lozovaya (Moscow) - On the Chanting System of the Weekly Octoechos Canons in the Early Liturgical Tradition

Gregory Myers (Vancouver) - «All That Hath Breath...»: Some Thoughts on the Reconstruction of the Oldest Stratum of Medieval Slavic Chant

Грегори Майерс (Ванкувер) - «Всякое дыхание...»: несколько мыслей по поводу реконструкции древнего слоя средневекового славянского пения

Gerda Wolfram (Wien) - Der Codex Chilandar 307 in der Tradition der Paläobyzantinischen Sticheraria

Герда Вольфрам (Вена) - Кодекс Хиландар 307 в традиции палеовизантийских Стихирарей

Наталия Заболотная (Москва) - Древнерусские певческие рукописи Студийской эпохи в их отношении к богослужебному уставу

Nataliya Zabolotnaya (Moscow) - Ancient Russian Chant Books and Stoudios Typikon

Elena Toncheva (Sofia) - Late Byzantine Psalmody: Correlation Text-Melody (Chant Cycle of Psalm 135 in 4th Authentic Echos)

Елена Тончева (София) - Поздневизантийская псалмодия: соотношение текста и напева (певческий цикл пс. 135 в 4-м автентическом ихосе)

Svetlana Kujumdzieva (Sofia) - The Musical Anthology of Metropolitan Serafim of Bosnia

Светлана Куюмджиева (София) - Музыкальная антология Серафима, митрополита Боснийского

Diane Touliatos-Miles (Saint-Louis) - The Performance Practice of Byzantine-Kephalonian Chant

Диана Тулиатос-Майлз (Сент-Луис) - Исполнительская практика в византийском пении Кефалонии

Adriana Sirli (Paris) - Sonorites turques dans la musique post-byzantine

Anna Czekanowska (Warszawa) - Closer to the East Than to the West: on the Musical Culture of East-West Borderland

Наталия Серегина (С.-Петербург) - Нотации рукописей афонских монастырей по фотокопиям экспедиции С. Смоленского из фонда кабинета рукописей Российского института истории искусств

Natalia Seregina (St.-Petersburg) - Varieties of Notation from the Athos Monasteries Musical Manuscripts as Evidenced in the Photocopies Made by S. Smolensky Expedition (from the Collection of Manuscript Department Kept in the Russian Institute of History of Arts)

Галина Пожидаева (Москва) - Русско-византийские параллели в рукописной традиции пространного пения XI-XVII вв.

Galina Pozhidaeva (Moscow) - Die Wechselbeziehung der byzantinische und russische handschriftlichen Tradition des melismatischen Gesanges der 11.-17. Jahrhunderten

Зивар Гусейнова (С.-Петербург) - Певческие циклы Обихода

Zivar Guseinova (St.-Petersburg) - Chant Cycles of «Obikhod»

Нина Герасимова-Персидская (Киев) - Жанр канона в богослужебном пении XVII-XVIII вв.

Nina Gerasimova-Persidskaya (Kiyev) - Canon Performance in the 17th— 18th Centuries

Yuriy Yasinovsky (Lvov) - The Oldest Copy of the Ukrainian Choral Manuscript of the Staff Notation

Юрий Ясиновский (Львов) - Древнейший список украинской певческой рукописи нотолинейного письма

Николай Денисов (Москва) - О пении и чтении старообрядческой церкви: публикация рукописи прихожанки Стрельниковской старообрядческой общины Костромской области А.Н. Задворновой (1907-1996)

Nikolay Denisov (Moscow) - On the Chanting and Liturgical Reading of the Old Believers Church: A Publication of the Manuscript of Parishioner A.N. Zadvornova (1907-1996) from Strel’nikovo Old Believers Community in Kostroma Region

Claudia R. Jensen (Seattle, Washington) - Orpheus in Muscovy: on the Early History of the Muscovite Court Theater

Клаудиа P. Дженсен (Сиэтл, Вашингтон) - Орфей в Москве: о ранней истории Московского придворного театра

Николай Парфентьев, Наталия Парфентьева (Челябинск) История и основные направления развития русской духовной музыки XX века

Nikolay Parfentyev, Nalaliya Parfentyeva (Chelyabinsk) - Origin and Main Trends of the 20th-century Russian Spiritual Music

