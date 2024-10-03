Виженер - Трактат об Огне и Соли

ПИФАГОР, который, несомненно, единственный из всех язычников, по общему убеждению и признанию, мог с наибольшей достоверностью проникнуться тайнами и божества, и естества, полными глотками насыщал себя из живого источника традиций Мозеса. Среди символов, когда Пифагор буквально касается вещи, мистически подразумевая под ней и видя в ней иную вещь (в чем подражает египтянам и халдеям, или, скорее евреям, произошедшим в свою очередь от первых) он полагает следующие два: “Не говорить о Боге без света” и “Использовать во всех своих жертвоприношениях и дарах Соль”. Это Пифагор слово в слово позаимствовал у Мозеса1, о чем мы затем сделаем вывод, поскольку наше намерение — рассуждать об Огне и Соли.

Именно на стихе Мк. IX, 49 был построен настоящий трактат: “πας η πυελ αλιζηοισαι και πασα биою 0X1 а^^оюаГ — “Ибо всякий огнем осалит- ся, и всякая жертва солью осолится”. Отсюда происходят четыре своеобразных вещи: человек и жертва, Огонь и Соль, которые, тем не менее, сводятся к двум, подразумевающим две другие (человека и жертву, огонь и соль) для вящего соответствия, которое они составляют в совокупности.

В начале Бог создал Небо и Землю, как повествует Мозес в самом начале своего Бытия. На этом основывается Аристовул Иудей и некоторые язычники, желающие доказать, что Пифагор и Платон читали книги Мозеса, откуда почерпнули большую часть своей самой сокровенной Философии. Они ссылаются на следующее: когда Мозес говорил, что небо и земля были сотворены первыми, как Платон в своем Тимее, а после в Тимее Локрском высказывался о том, как Бог собрал первоначально огонь и землю, дабы из них построить эту вселенную (сие мы отразим ниже и более ощутимо на примере огарка зажженной свечи из Зогара, ибо все слагается из света, который является первотворением всего). Упомянутые Философы предполагали, что мир состоял, как и есть на самом деле, из четырех элементов, существующих столь же высоко в Небе, сколь и глубоко в Земле, но по-разному: два высших элемента — воздух и огонь — разумеются в названии Неба и эфирной области, ибо а19ир происходит от глагола швю, светить, воспламеняться, что присуще обоим элементам. Под словом же земля понимаются два низших элемента — земля и вода — сосредоточенные в одном земном шаре. Но поскольку Мозес полагает небо прежде земли (обратите внимание, что на протяжении всего Бытия он касается только ощущаемых вещей, а о сверхчувственных сообщает лишь по случаю), можно говорить о наибольшем единомыслии между евреями и христианами.

Блез де Виженер - Трактат об Огне и Соли

Пер. с франц. - К.: ИП Береза, 2012. - 320 с. Серия “A terra ad solem”.

ISBN 978-966-195-006-0

Блез де Виженер - Трактат об Огне и Соли – Содержание

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