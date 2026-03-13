Василик - Происхождение канона

Книга филолога, византиниста и богослова Владимир Владимирович Василик посвящена исследованию происхождения и развития канона — одного из важнейших жанров православной богослужебной гимнографии.

Автор рассматривает канон как сложное литургическое и поэтическое произведение, возникшее в византийской церковной традиции. В книге анализируются богословские идеи, исторические условия и литературные особенности, которые сформировали этот жанр. Особое внимание уделяется структуре канона, его символике, библейским образам и роли в богослужении.

Исследование также затрагивает творчество известных гимнографов, таких как Иоанн Дамаскин и Андрей Критский, сыгравших важную роль в развитии канонической поэзии.

Книга представляет собой научное исследование на стыке богословия, церковной истории и литературоведения, раскрывающее духовное и художественное значение канона в православной литургической традиции.

Владимир Владимирович Василик - Происхождение канона - Богословие, история, поэтика

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006.— 306 с.
ISBN 5-288-04135-0

Владимир Владимирович Василик - Происхождение канона - Богословие, история, поэтика - Содержание

  • «Проблема происхождения канона как гимнографического жанра: однопеснец и двупеснец — ранние стадии формирования канона»

Введение

Глава I. История однопеснца

  • О песнях в Книге пророка Даниила

  • Влияние песней из Книги пророка Даниила на Новый Завет. Литургия Апокалипсиса

  • Однопеснец в Апокалипсисе

  • Однопеснец в гомилии Мелитона Сардского «О Пасхе»

  • Преданафоральное последование в книге «Завет Господа нашего Иисуса Христа»

  • Великое Славословие и его связь с Песнью трех отроков. А. История первой части Великого Славословия

  • Б. «Сподоби Господи». История второй части Великого Славословия

  • Однопеснец в тропарях Авксентия

  • «Гимн Троице» из Оксиринхского папируса № 1786 как возможный однопеснец

Глава II. К истории однопеснца и двупеснца: папирус John Rayland's Library №466 и его значение

  • Двупеснец из папируса John Ray land's Library №466. Тропари на «Благословите»

  • Тропари на «Величит». Ирмос «Высшую Херувимов»

  • Тропари на «Величит». Их содержание и модель

  • Литургический контекст функционирования двупеснца

Глава III. Греческие и грузинские двупеснцы. Пути возникновения двупеснца

  • Двупеснец JR 466 и Вознесенский канон

  • Двупеснец JR 466 и Канон Фоминой недели

  • О древнем двупеснце в составе Благовещенского канона

  • Двупеснец Великого Вторника

  • О древних однопеснцах и двупеснцах в составе полных канонов первой редакции Иадгари

  • Двупеснцы в Иадгари как независимые произведения

  • Однопеснец на Песни Богородицы и проблема происхождения двупеснца

Заключение

Список сокращений, принятых в настоящем издании

Литература

Приложение I. Двупеснцы из Иадгари

Приложение II. Тропари на «Величит» (Adideni)

Приложение III. Св. Иоанн Дамаскин. Канон на Пятидесятницу

Related Books

All Books