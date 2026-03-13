Василик - Происхождение канона
Книга филолога, византиниста и богослова Владимир Владимирович Василик посвящена исследованию происхождения и развития канона — одного из важнейших жанров православной богослужебной гимнографии.
Автор рассматривает канон как сложное литургическое и поэтическое произведение, возникшее в византийской церковной традиции. В книге анализируются богословские идеи, исторические условия и литературные особенности, которые сформировали этот жанр. Особое внимание уделяется структуре канона, его символике, библейским образам и роли в богослужении.
Исследование также затрагивает творчество известных гимнографов, таких как Иоанн Дамаскин и Андрей Критский, сыгравших важную роль в развитии канонической поэзии.
Книга представляет собой научное исследование на стыке богословия, церковной истории и литературоведения, раскрывающее духовное и художественное значение канона в православной литургической традиции.
Владимир Владимирович Василик - Происхождение канона - Богословие, история, поэтика
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006.— 306 с.
ISBN 5-288-04135-0
Владимир Владимирович Василик - Происхождение канона - Богословие, история, поэтика - Содержание
«Проблема происхождения канона как гимнографического жанра: однопеснец и двупеснец — ранние стадии формирования канона»
Введение
Глава I. История однопеснца
О песнях в Книге пророка Даниила
Влияние песней из Книги пророка Даниила на Новый Завет. Литургия Апокалипсиса
Однопеснец в Апокалипсисе
Однопеснец в гомилии Мелитона Сардского «О Пасхе»
Преданафоральное последование в книге «Завет Господа нашего Иисуса Христа»
Великое Славословие и его связь с Песнью трех отроков. А. История первой части Великого Славословия
Б. «Сподоби Господи». История второй части Великого Славословия
Однопеснец в тропарях Авксентия
«Гимн Троице» из Оксиринхского папируса № 1786 как возможный однопеснец
Глава II. К истории однопеснца и двупеснца: папирус John Rayland's Library №466 и его значение
Двупеснец из папируса John Ray land's Library №466. Тропари на «Благословите»
Тропари на «Величит». Ирмос «Высшую Херувимов»
Тропари на «Величит». Их содержание и модель
Литургический контекст функционирования двупеснца
Глава III. Греческие и грузинские двупеснцы. Пути возникновения двупеснца
Двупеснец JR 466 и Вознесенский канон
Двупеснец JR 466 и Канон Фоминой недели
О древнем двупеснце в составе Благовещенского канона
Двупеснец Великого Вторника
О древних однопеснцах и двупеснцах в составе полных канонов первой редакции Иадгари
Двупеснцы в Иадгари как независимые произведения
Однопеснец на Песни Богородицы и проблема происхождения двупеснца
Заключение
Список сокращений, принятых в настоящем издании
Литература
Приложение I. Двупеснцы из Иадгари
Приложение II. Тропари на «Величит» (Adideni)
Приложение III. Св. Иоанн Дамаскин. Канон на Пятидесятницу
