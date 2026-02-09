Золотой фонд

Величественный храм во имя святого равноапостольского князя Владимира строился 34 года. Интересно, что рождался он по инициативе Николая I, строился в царствования Александра II и Александра III, закончен и освящен был при Николае II.

Это была непростая работа, на которую было потрачено немало средств и времени. Возведение храма заняло 20 лет. Еще 14 лег храм расписывали знаменитые русские художники. Общую тему живописи собора определили так: «Дела спасения нашего». В дореволюционной книге о соборе написано: «Вся история русской веры, все порывы ищущего правды и подвига духа рассказаны в этих глубоко национальных фигурах...»

Руководил внутренней отделкой А. Прахов. Профессор искусств, знаток русской старины, археолог, он пригласил известных и талантливых художников. Не все смогли принять участие в работе, однако команда мастеров собралась знатная: многие считали, что участие В. Васнецова, М. Нестерова, В. Котарбинекого, П. Сведомского решило дело.

Во время работы случались удивительные вещи, которые иначе как чудесами не назовешь. В 1885 году Адриан Прахов, руководивший внутренней отделкой храма, и вице-губернатор Баумгартен, возглавлявший комиссию по его сооружению, вместе посетили собор. И вдруг на только что оштукатуренной стене увидели проступивший чудесный лик... Богородицы с Младенцем на руках. Прахов даже сделал впоследствии набросок видения. А когда Васнецов показал ему свои эскизы образа Богоматери, дал ему посмотреть свою зарисовку. Виктор Михайлович был потрясен сходством образов. Как вспоминал Прахов, узнав о видении, художник произнес: «Это заказ Божий!»

В. Васнецов планировал справиться с работой над росписями храма за два года. Однако время увеличилось до 11 лет (1885-1896). Закончив большую работу - а художник расписал около 2 тысяч квадратных метров - Васнецов сказал: «Я поставил свечку Богу...»

Владимирский собор в Киеве

М. : ООО «Печатная слобода», 2018. - 72 с.

ISBN 978-5-7793-5258-1

Владимирский собор в Киеве - Содержание

Работы В.М. Васнецова:

Апостол Андрей Первозванный (справа)

Благоверный князъ Андрей Боголюбский. Фрагмент.

Благоверный князъ Борис (слева)

Благоверный князъ Глеб (справа)

Благоверный князъ Михаил Тверской. Фрагмент.

Благоверный князъ Михаил Черниговский (слева)

Блаженство рая

Бог Саваоф

Ветхозаветные пророки: Гедеон, Илия, Иеремия, Наум, Соломон, Давид

Ветхозаветные пророки: Даниил, Моисей, Иаков, Исаия, Аввакум, Иезекиилъ

Евангелист Иоанн

Евангелист Лука

Евангелист Марк

Евангелист Матфей

Единородный Сын Слово Божие. Подготовительная работа

Искушение Евы змием

Крещение Руси. Фрагменты

Праведный Прокопий Устюжский, юродивый (справа)

Преподобный Кукша Печерский

Преподобный Никита, епископ Новогородский. Фрагмент

Распятый Иисус Христос. Подготовительная работа

Святая княгиня Евдокия. Фрагмент

Сретение (Пресвятая Богородица и праведный Иосиф Обручник). Фрагмент (слева)

Христос Вседержитель. Подготовительная работа

Работы В.А. Котарбинского, П. А. Сведомского:

Благоверная княгиня Ирина (Ингигерда)

Благоверный князъ Владимир Ярославич Новгородский

Благоверный князь Довмонт Псковский

Благоверный князъ Феодор Черный, чудотворец Смоленский

Вознесение Господне. Фрагмент

Воскрешение Лазаря. Фрагменты

Второй день творения. Фрагмент

Вход Господень в Иерусалим. Фрагменты

Моление о чаше

Первый день творения. Фрагмент

Преображение Господне. Фрагмент

Преподобный Варлаам Хутынский

Преподобный Герман Валаамский

Преподобный Ефрем, епископ Переяславский

Преподобный Зосима Соловецкий

Преподобный Иосиф Волоцкий

Преподобный Никита Столпник, чудотворец Переяславский

Преподобный Никон, игумен Печерский

Преподобный Пафнутий, чудотворец Боровский

Преподобный Савватий Соловецкий

Преподобный Сергий Валаамский

Пятый день творения

Святитель Гурий, архиепископ Казанский

Святитель Димитрий Ростовский

Святитель Иннокентий, епископ Иркутский

Святитель Иоаким, епископ Новгородский

Святитель Иоанн, епископ Новгородский

Святитель Митрофан, епископ Воронежский

Святитель Нифонт, епископ Новгородский

Святитель Филипп, митрополит Московский

Святой Лвраамий Болгарский

Святой Андрей Боголюбский

Святой Афанасий Брестский

Святой Василий Мангазейский

Святой Василька, князь Ростовский

Святой Вячеслав Чешский

Святой Гавриил младенец

Святой Георгий Всеволодович

Святой Димитрий Римлянин

Святой Иоанн Казанский

Святой Леонтий, епископ Ростовский

Святой Макарий, митрополит Киевский

Святой Макарий Овручский

Святой Моисей Угрин

Святой мученик Антоний

Святой мученик Галактион

Святой мученик Евстафий

Святой мученик Иоанн

Святой мученик Иоанн

Святой мученик Исидор

Святой мученик Марк

Святой мученик Феодор

Святой царевич Димитрий

Суд Пилата. Фрагмент

Тайная вечеря. Фрагменты

Третий день творения. Фрагмент

Христос на кресте

Четвертый день творения

Шестой день творения

Работы М.В. Нестерова:

Благоверный князь Борис. Роспись иконостаса

Благоверный князь Глеб. Роспись иконостаса

Благовещение. Евангелисты Иоанн, Матфей, Лука, Марк. Царские врата. Фрагменты

Богоматерь с Младенцем. Роспись иконостаса

Великая княгиня Ольга. Роспись иконостаса

Господь Вседержителъ. Роспись иконостаса

Святитель Василий Великий. Роспись иконостаса

Работа Н.К. Пимоненко: Святая царица Александра. Фрагмент