Владимирский собор в Киеве
Золотой фонд
Величественный храм во имя святого равноапостольского князя Владимира строился 34 года. Интересно, что рождался он по инициативе Николая I, строился в царствования Александра II и Александра III, закончен и освящен был при Николае II.
Это была непростая работа, на которую было потрачено немало средств и времени. Возведение храма заняло 20 лет. Еще 14 лег храм расписывали знаменитые русские художники. Общую тему живописи собора определили так: «Дела спасения нашего». В дореволюционной книге о соборе написано: «Вся история русской веры, все порывы ищущего правды и подвига духа рассказаны в этих глубоко национальных фигурах...»
Руководил внутренней отделкой А. Прахов. Профессор искусств, знаток русской старины, археолог, он пригласил известных и талантливых художников. Не все смогли принять участие в работе, однако команда мастеров собралась знатная: многие считали, что участие В. Васнецова, М. Нестерова, В. Котарбинекого, П. Сведомского решило дело.
Во время работы случались удивительные вещи, которые иначе как чудесами не назовешь. В 1885 году Адриан Прахов, руководивший внутренней отделкой храма, и вице-губернатор Баумгартен, возглавлявший комиссию по его сооружению, вместе посетили собор. И вдруг на только что оштукатуренной стене увидели проступивший чудесный лик... Богородицы с Младенцем на руках. Прахов даже сделал впоследствии набросок видения. А когда Васнецов показал ему свои эскизы образа Богоматери, дал ему посмотреть свою зарисовку. Виктор Михайлович был потрясен сходством образов. Как вспоминал Прахов, узнав о видении, художник произнес: «Это заказ Божий!»
В. Васнецов планировал справиться с работой над росписями храма за два года. Однако время увеличилось до 11 лет (1885-1896). Закончив большую работу - а художник расписал около 2 тысяч квадратных метров - Васнецов сказал: «Я поставил свечку Богу...»
М. : ООО «Печатная слобода», 2018. - 72 с.
ISBN 978-5-7793-5258-1
Владимирский собор в Киеве - Содержание
Работы В.М. Васнецова:
- Апостол Андрей Первозванный (справа)
- Благоверный князъ Андрей Боголюбский. Фрагмент.
- Благоверный князъ Борис (слева)
- Благоверный князъ Глеб (справа)
- Благоверный князъ Михаил Тверской. Фрагмент.
- Благоверный князъ Михаил Черниговский (слева)
- Блаженство рая
- Бог Саваоф
- Ветхозаветные пророки: Гедеон, Илия, Иеремия, Наум, Соломон, Давид
- Ветхозаветные пророки: Даниил, Моисей, Иаков, Исаия, Аввакум, Иезекиилъ
- Евангелист Иоанн
- Евангелист Лука
- Евангелист Марк
- Евангелист Матфей
- Единородный Сын Слово Божие. Подготовительная работа
- Искушение Евы змием
- Крещение Руси. Фрагменты
- Праведный Прокопий Устюжский, юродивый (справа)
- Преподобный Кукша Печерский
- Преподобный Никита, епископ Новогородский. Фрагмент
- Распятый Иисус Христос. Подготовительная работа
- Святая княгиня Евдокия. Фрагмент
- Сретение (Пресвятая Богородица и праведный Иосиф Обручник). Фрагмент (слева)
- Христос Вседержитель. Подготовительная работа
Работы В.А. Котарбинского, П. А. Сведомского:
- Благоверная княгиня Ирина (Ингигерда)
- Благоверный князъ Владимир Ярославич Новгородский
- Благоверный князь Довмонт Псковский
- Благоверный князъ Феодор Черный, чудотворец Смоленский
- Вознесение Господне. Фрагмент
- Воскрешение Лазаря. Фрагменты
- Второй день творения. Фрагмент
- Вход Господень в Иерусалим. Фрагменты
- Моление о чаше
- Первый день творения. Фрагмент
- Преображение Господне. Фрагмент
- Преподобный Варлаам Хутынский
- Преподобный Герман Валаамский
- Преподобный Ефрем, епископ Переяславский
- Преподобный Зосима Соловецкий
- Преподобный Иосиф Волоцкий
- Преподобный Никита Столпник, чудотворец Переяславский
- Преподобный Никон, игумен Печерский
- Преподобный Пафнутий, чудотворец Боровский
- Преподобный Савватий Соловецкий
- Преподобный Сергий Валаамский
- Пятый день творения
- Святитель Гурий, архиепископ Казанский
- Святитель Димитрий Ростовский
- Святитель Иннокентий, епископ Иркутский
- Святитель Иоаким, епископ Новгородский
- Святитель Иоанн, епископ Новгородский
- Святитель Митрофан, епископ Воронежский
- Святитель Нифонт, епископ Новгородский
- Святитель Филипп, митрополит Московский
- Святой Лвраамий Болгарский
- Святой Андрей Боголюбский
- Святой Афанасий Брестский
- Святой Василий Мангазейский
- Святой Василька, князь Ростовский
- Святой Вячеслав Чешский
- Святой Гавриил младенец
- Святой Георгий Всеволодович
- Святой Димитрий Римлянин
- Святой Иоанн Казанский
- Святой Леонтий, епископ Ростовский
- Святой Макарий, митрополит Киевский
- Святой Макарий Овручский
- Святой Моисей Угрин
- Святой мученик Антоний
- Святой мученик Галактион
- Святой мученик Евстафий
- Святой мученик Иоанн
- Святой мученик Иоанн
- Святой мученик Исидор
- Святой мученик Марк
- Святой мученик Феодор
- Святой царевич Димитрий
- Суд Пилата. Фрагмент
- Тайная вечеря. Фрагменты
- Третий день творения. Фрагмент
- Христос на кресте
- Четвертый день творения
- Шестой день творения
Работы М.В. Нестерова:
- Благоверный князь Борис. Роспись иконостаса
- Благоверный князь Глеб. Роспись иконостаса
- Благовещение. Евангелисты Иоанн, Матфей, Лука, Марк. Царские врата. Фрагменты
- Богоматерь с Младенцем. Роспись иконостаса
- Великая княгиня Ольга. Роспись иконостаса
- Господь Вседержителъ. Роспись иконостаса
- Святитель Василий Великий. Роспись иконостаса
Работа Н.К. Пимоненко: Святая царица Александра. Фрагмент
