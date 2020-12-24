Библейские места Иерусалима
Памятники всемирного наследия
Иерусалим – святой город для человека любого вероисповедания, святыня для всех религий. Он расположен на холме, и к нему так просто не поднимешься. Продолжительное время вы взбираетесь наверх, и у вас уже кружится голова от усталости, как вдруг он раскрывается перед вашим взором.
Выстроенные из белого камня стены города, красуясь храмами крестоносцев, мечетями мусульман и синагогами евреев, прекрасно сочетаются с современной архитектурой города и его новыми кварталами. Сохранением старинного облика древнего города мы обязаны англичанам. Во время английского мандата в городе был запрет на строительство новых зданий из строительных материалов других цветов.
Библейские места Иерусалима
М.: Вече, 2001. — 208с.,илл.(16с.)
(Памятники всемирного наследия)
ISBN 5-7838-0967-5
Библейские места Иерусалима - Содержание
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ВВЕДЕНИЕ
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ИЗРАИЛЬ И ЕГО СТОЛИЦА
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ИЕРУСАЛИМ В ВЕКАХ
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ИЕРУСАЛИМСКИЙ ХРАМ
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СТЕНА ПЛАЧА
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Археологические раскопки у Стены Плача
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ГОРОДСКИЕ ВОРОТА И БЛИЖАЙШИЕ ОКРЕСТНОСТИ
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Яффские ворота
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Новые ворота
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Шхемские ворота
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Каменоломня царя Соломона
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Садовая Могила
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Третья Стена
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Ворота Ирода и музей Рокфеллера
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Львиные ворота
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Золотые ворота
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Мусорные ворота
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Сионские ворота
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ЦИТАДЕЛЬ ДАВИДА
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АРМЯНСКИЙ КВАРТАЛ
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СЕНАКУЛУМ
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Усыпальница царя Давида
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Успенская церковь
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МУЗЕЙ ИСТРЕБЛЕНИЯ
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ГОРОД ДАВИДА
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Дом Давида
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ЕВРЕЙСКИЙ КВАРТАЛ
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МУСУЛЬМАНСКИЙ КВАРТАЛ
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Мечеть Омара
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Мечеть Аль-Акса
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ХРИСТИАНСКИЙ КВАРТАЛ
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Храм Гроба Господня
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Голгофа
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Скорбный путь
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МАСЛИЧНАЯ ГОРА
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Гефсиманский сад
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Другие достопримечательности Масличной горы
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Селение Вифания. Церковь Лазаря
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Церковь Dominus Flevit – Скорбящего Господа
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КЕДРОНСКАЯ ДОЛИНА
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Гробница Авессалома
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Гробница Хезиров
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НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ И ЕГО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
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Меа Шеарим
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Кнессет
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Кампус Гиват Рам
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Национальный музей
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Храм книги
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Кумран
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Яд ва-Шем
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Церковь Святого Андрея
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Санхедрия
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СЕВЕРНЫЕ ОКРЕСТНОСТИ
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Неби Самуил
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Рамалла
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Шхем
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Себастия
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Дженин
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ЗАПАДНЫЕ ОКРЕСТНОСТИ
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Абу-Гош
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Кирьят-Анавим
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Маалей а Хамиша
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Кирьят-Гат
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Бет-Гуврин
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Лахиш
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Латрун
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Бет-Шемеш
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Сталактитовая пещера
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БИБЛЕЙСКИМИ ДОРОГАМИ ПАЛЕСТИНЫ
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НАЗАРЕТ
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ВИФЛЕЕМ
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ИОРДАН
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ГАЛИЛЕЙСКОЕ МОРЕ – ОЗЕРО КЕНЕРЕТ
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ТВЕРИЯ
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Окрестности Тверии
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МЕРТВОЕ МОРЕ
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Эйн-Геди
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Масада
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Оазис Эйн Фешха
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Арад
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Беер-Шева
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
Библейские места Иерусалима - Введение
В древнем городе, обнесенном крепостью, живут четыре разных народа: мусульмане, христиане, евреи и армяне. И в каждом квартале особая атмосфера и жизнь. Самый запоминающийся – Армянский. Его жители всю жизнь занимаются производством бело-голубой керамики.
Еврейский ортодоксальный квартал живет по тем же уставам и законам, что и сотни лет назад: мужчины одеваются в черные одежды и выпускают причудливые для туристов локоны из-под шляп, женщины ходят в париках и длинных темных платьях, несмотря на жаркую погоду. Как и много лет назад, жители этого квартала занимаются ювелирным делом.
Немного пройдя вперед, вы попадете к главной святыне евреев – Стене Плача, напоминающей нам о былом величии Иерусалимского Храма. В течение нескольких тысячелетий сюда стекаются толпы верующих помолиться Богу и плачут по разрушенному Храму.
На том месте, где некогда стоял Иерусалимский Храм, находится важнейшая мусульманская святыня. Мечеть Омара, или Купол на Скале, так поразила в свое время крестоносцев, что они приняли ее за Храм Соломона.
Иерусалим является одним из самых многоцветных, мозаичных городов мира. Здесь на каждом клочке земли – достопримечательность. Вот уже многие годы идут паломники и несут крест по Виа Долороса – улице Скорби, пути Иисуса от крепости Антония к Голгофе. Они идут, пытаясь хоть немного приблизиться к тому, для кого эта дорога стала последней. Паломники поднимаются на гору, где был распят Иисус, и преклоняют колени перед камнем, на котором омыли тело Христа. Тот, кто пришел сюда, обязательно посещает храм Гроба Господня, где, по преданию, была могила Иисуса.
В этом храме собираются представители различных течений христианства, и каждый – у своей реликвии. А выйдя из храма, вы попадаете на торговую улицу, в шум толпы, в суету города. Многоликость Старого города вновь поражает вас, когда вы встречаете тут же следящих за спокойствием жителей израильских солдат и видите тюрьму, где бичевали Иисуса и издевались над ним. Здесь надели на него терновый венец. Когда-то недалеко отсюда была роща, в ней срубили дерево, чтобы изготовить крест для Иисуса. Впоследствии на этом месте был построен монастырь. Сначала он принадлежал византийцам, а потом перешел к грузинской церкви. На шумных улицах вы можете купить себе сувенир – крестик «прямо с Масличной горы».
Рядом со Старым городом расположились уже новые кварталы с современными зданиями, университетами, многоэтажными магазинами. Но Иерусалим привлекает туристов со всего мира не только огромными современными зданиями, огнями широких проспектов и золотом ювелирных магазинов, но и тишиной пустыни, памятниками древней эпохи. Все, кто побывал здесь, не могут забыть встречи с ним.
Иерусалим – город, равного которому нет на свете. Три тысячи лет он принимает людей, собирающихся сюда со всех точек Земли. Кто-то приезжает, чтобы освободиться от насущных и угнетающих проблем, а кто-то – чтобы прикоснуться к святыням, увидеть места, где Иисус творил чудеса и проповедовал. Каждый находит здесь свое. Иудеи собираются у Стены Плача, христиане встречаются в храме Гроба Господня, мусульман же можно увидеть на Храмовой горе.
Уже двадцать первый век, но люди так и не смогли поделить этот город. Евреи отстаивают свое право на «место мира», а мусульмане свое, так как по-арабски Эль-кудс (Иерусалим) означает «святость». Но каждый, пришедший на эту землю, находит свой город.
На протяжении всей книги мы с вами будем путешествовать по библейской Галилее. Любое местечко этого пространства пропитано древней историей. Так, горные пейзажи Галилеи напоминают нам о Нагорной проповеди Христа, о его встречах и беседах с апостолами, а Гефсиманский сад – о «молении о чаше» Иисуса.
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