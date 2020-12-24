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Библейские места Иерусалима

Библейские места Иерусалима
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, Reference, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Памятники всемирного наследия
Иерусалим – святой город для человека любого вероисповедания, святыня для всех религий. Он расположен на холме, и к нему так просто не поднимешься. Продолжительное время вы взбираетесь наверх, и у вас уже кружится голова от усталости, как вдруг он раскрывается перед вашим взором.
Выстроенные из белого камня стены города, красуясь храмами крестоносцев, мечетями мусульман и синагогами евреев, прекрасно сочетаются с современной архитектурой города и его новыми кварталами. Сохранением старинного облика древнего города мы обязаны англичанам. Во время английского мандата в городе был запрет на строительство новых зданий из строительных материалов других цветов.

Библейские места Иерусалима

М.: Вече, 2001. — 208с.,илл.(16с.)
(Памятники всемирного наследия)
ISBN 5-7838-0967-5

Библейские места Иерусалима - Содержание

  • ВВЕДЕНИЕ
  • ИЗРАИЛЬ И ЕГО СТОЛИЦА
  • ИЕРУСАЛИМ В ВЕКАХ
  • ИЕРУСАЛИМСКИЙ ХРАМ
  • СТЕНА ПЛАЧА
    • Археологические раскопки у Стены Плача
  • ГОРОДСКИЕ ВОРОТА И БЛИЖАЙШИЕ ОКРЕСТНОСТИ
    • Яффские ворота
    • Новые ворота
    • Шхемские ворота
    • Каменоломня царя Соломона
    • Садовая Могила
    • Третья Стена
    • Ворота Ирода и музей Рокфеллера
    • Львиные ворота
    • Золотые ворота
    • Мусорные ворота
    • Сионские ворота
  • ЦИТАДЕЛЬ ДАВИДА
  • АРМЯНСКИЙ КВАРТАЛ
  • СЕНАКУЛУМ
    • Усыпальница царя Давида
    • Успенская церковь
  • МУЗЕЙ ИСТРЕБЛЕНИЯ
  • ГОРОД ДАВИДА
    • Дом Давида
  • ЕВРЕЙСКИЙ КВАРТАЛ
  • МУСУЛЬМАНСКИЙ КВАРТАЛ
    • Мечеть Омара
    • Мечеть Аль-Акса
  • ХРИСТИАНСКИЙ КВАРТАЛ
    • Храм Гроба Господня
    • Голгофа
    • Скорбный путь
  • МАСЛИЧНАЯ ГОРА
    • Гефсиманский сад
    • Другие достопримечательности Масличной горы
    • Селение Вифания. Церковь Лазаря
    • Церковь Dominus Flevit – Скорбящего Господа
  • КЕДРОНСКАЯ ДОЛИНА
    • Гробница Авессалома
    • Гробница Хезиров
  • НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ И ЕГО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
    • Меа Шеарим
    • Кнессет
    • Кампус Гиват Рам
    • Национальный музей
    • Храм книги
    • Кумран
    • Яд ва-Шем
    • Церковь Святого Андрея
    • Санхедрия
  • СЕВЕРНЫЕ ОКРЕСТНОСТИ
    • Неби Самуил
    • Рамалла
    • Шхем
    • Себастия
    • Дженин
  • ЗАПАДНЫЕ ОКРЕСТНОСТИ
    • Абу-Гош
    • Кирьят-Анавим
    • Маалей а Хамиша
    • Кирьят-Гат
    • Бет-Гуврин
    • Лахиш
    • Латрун
    • Бет-Шемеш
    • Сталактитовая пещера
  • БИБЛЕЙСКИМИ ДОРОГАМИ ПАЛЕСТИНЫ
    • НАЗАРЕТ
    • ВИФЛЕЕМ
    • ИОРДАН
    • ГАЛИЛЕЙСКОЕ МОРЕ – ОЗЕРО КЕНЕРЕТ
  • ТВЕРИЯ
    • Окрестности Тверии
  • МЕРТВОЕ МОРЕ
    • Эйн-Геди
    • Масада
    • Оазис Эйн Фешха
    • Арад
    • Беер-Шева
  • РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Библейские места Иерусалима - Введение

Львиные воротаВ древнем городе, обнесенном крепостью, живут четыре разных народа: мусульмане, христиане, евреи и армяне. И в каждом квартале особая атмосфера и жизнь. Самый запоминающийся – Армянский. Его жители всю жизнь занимаются производством бело-голубой керамики.
Еврейский ортодоксальный квартал живет по тем же уставам и законам, что и сотни лет назад: мужчины одеваются в черные одежды и выпускают причудливые для туристов локоны из-под шляп, женщины ходят в париках и длинных темных платьях, несмотря на жаркую погоду. Как и много лет назад, жители этого квартала занимаются ювелирным делом.
Немного пройдя вперед, вы попадете к главной святыне евреев – Стене Плача, напоминающей нам о былом величии Иерусалимского Храма. В течение нескольких тысячелетий сюда стекаются толпы верующих помолиться Богу и плачут по разрушенному Храму.
На том месте, где некогда стоял Иерусалимский Храм, находится важнейшая мусульманская святыня. Мечеть Омара, или Купол на Скале, так поразила в свое время крестоносцев, что они приняли ее за Храм Соломона.
Иерусалим является одним из самых многоцветных, мозаичных городов мира. Здесь на каждом клочке земли – достопримечательность. Вот уже многие годы идут паломники и несут крест по Виа Долороса – улице Скорби, пути Иисуса от крепости Антония к Голгофе. Они идут, пытаясь хоть немного приблизиться к тому, для кого эта дорога стала последней. Паломники поднимаются на гору, где был распят Иисус, и преклоняют колени перед камнем, на котором омыли тело Христа. Тот, кто пришел сюда, обязательно посещает храм Гроба Господня, где, по преданию, была могила Иисуса.
В этом храме собираются представители различных течений христианства, и каждый – у своей реликвии. А выйдя из храма, вы попадаете на торговую улицу, в шум толпы, в суету города. Многоликость Старого города вновь поражает вас, когда вы встречаете тут же следящих за спокойствием жителей израильских солдат и видите тюрьму, где бичевали Иисуса и издевались над ним. Здесь надели на него терновый венец. Когда-то недалеко отсюда была роща, в ней срубили дерево, чтобы изготовить крест для Иисуса. Впоследствии на этом месте был построен монастырь. Сначала он принадлежал византийцам, а потом перешел к грузинской церкви. На шумных улицах вы можете купить себе сувенир – крестик «прямо с Масличной горы».
Рядом со Старым городом расположились уже новые кварталы с современными зданиями, университетами, многоэтажными магазинами. Но Иерусалим привлекает туристов со всего мира не только огромными современными зданиями, огнями широких проспектов и золотом ювелирных магазинов, но и тишиной пустыни, памятниками древней эпохи. Все, кто побывал здесь, не могут забыть встречи с ним.
Иерусалим – город, равного которому нет на свете. Три тысячи лет он принимает людей, собирающихся сюда со всех точек Земли. Кто-то приезжает, чтобы освободиться от насущных и угнетающих проблем, а кто-то – чтобы прикоснуться к святыням, увидеть места, где Иисус творил чудеса и проповедовал. Каждый находит здесь свое. Иудеи собираются у Стены Плача, христиане встречаются в храме Гроба Господня, мусульман же можно увидеть на Храмовой горе.
Уже двадцать первый век, но люди так и не смогли поделить этот город. Евреи отстаивают свое право на «место мира», а мусульмане свое, так как по-арабски Эль-кудс (Иерусалим) означает «святость». Но каждый, пришедший на эту землю, находит свой город.
На протяжении всей книги мы с вами будем путешествовать по библейской Галилее. Любое местечко этого пространства пропитано древней историей. Так, горные пейзажи Галилеи напоминают нам о Нагорной проповеди Христа, о его встречах и беседах с апостолами, а Гефсиманский сад – о «молении о чаше» Иисуса.
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Rating 5.0 / 5
Added 24.12.2020
Author esxatos
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