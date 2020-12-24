Библейские места Иерусалима

В древнем городе, обнесенном крепостью, живут четыре разных народа: мусульмане, христиане, евреи и армяне. И в каждом квартале особая атмосфера и жизнь. Самый запоминающийся – Армянский. Его жители всю жизнь занимаются производством бело-голубой керамики. В древнем городе, обнесенном крепостью, живут четыре разных народа: мусульмане, христиане, евреи и армяне. И в каждом квартале особая атмосфера и жизнь. Самый запоминающийся – Армянский. Его жители всю жизнь занимаются производством бело-голубой керамики.

Еврейский ортодоксальный квартал живет по тем же уставам и законам, что и сотни лет назад: мужчины одеваются в черные одежды и выпускают причудливые для туристов локоны из-под шляп, женщины ходят в париках и длинных темных платьях, несмотря на жаркую погоду. Как и много лет назад, жители этого квартала занимаются ювелирным делом.

Немного пройдя вперед, вы попадете к главной святыне евреев – Стене Плача, напоминающей нам о былом величии Иерусалимского Храма. В течение нескольких тысячелетий сюда стекаются толпы верующих помолиться Богу и плачут по разрушенному Храму.

На том месте, где некогда стоял Иерусалимский Храм, находится важнейшая мусульманская святыня. Мечеть Омара, или Купол на Скале, так поразила в свое время крестоносцев, что они приняли ее за Храм Соломона.

Иерусалим является одним из самых многоцветных, мозаичных городов мира. Здесь на каждом клочке земли – достопримечательность. Вот уже многие годы идут паломники и несут крест по Виа Долороса – улице Скорби, пути Иисуса от крепости Антония к Голгофе. Они идут, пытаясь хоть немного приблизиться к тому, для кого эта дорога стала последней. Паломники поднимаются на гору, где был распят Иисус, и преклоняют колени перед камнем, на котором омыли тело Христа. Тот, кто пришел сюда, обязательно посещает храм Гроба Господня, где, по преданию, была могила Иисуса.

В этом храме собираются представители различных течений христианства, и каждый – у своей реликвии. А выйдя из храма, вы попадаете на торговую улицу, в шум толпы, в суету города. Многоликость Старого города вновь поражает вас, когда вы встречаете тут же следящих за спокойствием жителей израильских солдат и видите тюрьму, где бичевали Иисуса и издевались над ним. Здесь надели на него терновый венец. Когда-то недалеко отсюда была роща, в ней срубили дерево, чтобы изготовить крест для Иисуса. Впоследствии на этом месте был построен монастырь. Сначала он принадлежал византийцам, а потом перешел к грузинской церкви. На шумных улицах вы можете купить себе сувенир – крестик «прямо с Масличной горы».

Рядом со Старым городом расположились уже новые кварталы с современными зданиями, университетами, многоэтажными магазинами. Но Иерусалим привлекает туристов со всего мира не только огромными современными зданиями, огнями широких проспектов и золотом ювелирных магазинов, но и тишиной пустыни, памятниками древней эпохи. Все, кто побывал здесь, не могут забыть встречи с ним.

Иерусалим – город, равного которому нет на свете. Три тысячи лет он принимает людей, собирающихся сюда со всех точек Земли. Кто-то приезжает, чтобы освободиться от насущных и угнетающих проблем, а кто-то – чтобы прикоснуться к святыням, увидеть места, где Иисус творил чудеса и проповедовал. Каждый находит здесь свое. Иудеи собираются у Стены Плача, христиане встречаются в храме Гроба Господня, мусульман же можно увидеть на Храмовой горе.

Уже двадцать первый век, но люди так и не смогли поделить этот город. Евреи отстаивают свое право на «место мира», а мусульмане свое, так как по-арабски Эль-кудс (Иерусалим) означает «святость». Но каждый, пришедший на эту землю, находит свой город.

На протяжении всей книги мы с вами будем путешествовать по библейской Галилее. Любое местечко этого пространства пропитано древней историей. Так, горные пейзажи Галилеи напоминают нам о Нагорной проповеди Христа, о его встречах и беседах с апостолами, а Гефсиманский сад – о «молении о чаше» Иисуса.