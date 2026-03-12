Власов - От избытка сердца…
Книга Анатолия Власова «От избытка сердца…» представляет собой искренний и глубокий сборник христианской поэзии и духовных раздумий, рожденных в результате многолетнего опыта веры. Автор ставит перед собой задачу поделиться с читателем тем внутренним сокровищем, которое накопилось в его душе за годы следования за Христом. Основная идея произведения, заложенная в самом названии, отсылает к евангельскому принципу: истинное творчество и свидетельство возможны только тогда, когда сердце человека переполнено Божьей любовью, благодарностью и живым общением с Творцом.
Содержательная часть книги наполнена стихотворениями, которые охватывают самые разные грани христианской жизни: от личного покаяния и восторженного славословия до глубоких размышлений о предназначении человека и красоте Божьего творения. Автор не обходит стороной и трудные темы — испытания, сомнения и борьбу с грехом, однако лейтмотивом каждого произведения неизменно остается надежда на Божью милость и верность. Власов мастерски облекает сложные духовные переживания в простые и доступные образы, делая свои стихи близкими и понятными самому широкому кругу читателей, ищущих утешения и вдохновения.
Текст написан в традиционном, напевно-лирическом стиле, характерном для евангельской поэтической традиции. Автор выступает не как сторонний наблюдатель, а как живой участник описываемых событий, что придает его словам особую убедительность и теплоту. Работа служит ценным вкладом в современную христианскую литературу, помогая верующим находить нужные слова для молитвы и ободрения. Это чтение, которое приглашает к тишине и созерцанию, напоминая о том, что самые важные слова в жизни человека рождаются именно «от избытка сердца», соприкоснувшегося с Вечностью.
Анатолий Власов – От избытка сердца…
Idar-Oberstein: Titel Verlag, 2000. – 356 с.
ISBN 3-934583-02-4
Анатолий Власов – От избытка сердца… - Содержание
«Последняя беседа» - Хватили лишнего - А без овчарок не обойтись - У нас и -го апреля не шутят - Как мы встречали Билли Грэма - Как я стал «эмигрантом» - А земля все-таки вертится - Нет худа без добра - Дарвин был прав - Учитель стал учеником - Всегда невпопад - Не только поэзия - Читая между строк - Казусы лингвистики - Гурманский вопрос - Точный прогноз - Чистосердечный ответ - «Жизнь без Бога - бесцельная» - И такое бывает - Сценка из прошлого - Ab ovo - Того не бывает, чего не бывает - Хозяин слова - Не вызывает сенсации - Пещерные люди - Санаторный дневник - «Носовая» история - Как будто одно и то же - Профессор кислых щей - Овации и вздохи - Знать бы, где упадешь - Ложное утешение - Когда тюрьма не страшна - Сердце не на своем месте - Проходят мимо - Долг и потребность - Одна плоть - Утешение только в Боге - Иван Обезьянович - «Оперативность» оперативников - Мысли вслух - «Борис Федорович» - Земля тяжелеет - «И не сообразуйтесь с веком сим...» - «Конец твой будет хорош...» - Многоточие - Свой «ротик» - Ничья ли? - Учась учиться - Административная комиссия - Век живи - век учись - Короткое свидание - Равновесие - Блажен, кто успеет покаяться - И кому завидуют? - Связка слов - Лежат молча - «От Бомбея до Лондона...» - Иглотерапия - Жестокое развлечение - Ворона-хулиганка - Вера в собственную бутафорию - Бабушка переводит - Зловоние и благовоние - Десять лет спустя - Председателю КГБ - Кое о чем и о городе Кашине - Жизненные повторения - «Господь - оправдание наше!» - Предъюбилейная беседа - О времена! - Богу всё возможно! - Горе-философ - Не сеют, а жнут - Пряники - Без права на право - Скандинавские встречи - Вовеки Тот же - Коротко о бесконечном - Возвращение на круги своя - Взрослый бэйби - Желудок - не зеркало - Раздобудка - Косметика - Наконец-то признали! - Безразличие - Не перевелись протестанты на Руси! - К так называемым - Лысина - не порок - Как орел стал петухом или дарвинизм в действии - Догнали Америку - «А говорил...» - Встреча с прошлым - Блаженны плачущие - «Мечта Мастера» - Вместе с Гитлером? - Объятия Молоха - Кооператив «Надувательство» - «Такое увидишь только там» - Иисус - Спаситель - «Невеста» с усами - На дорогах гололедица - Пахнет гарью - Зрячий слепой - Бог шельму метит - Кнопка надежды - Эти йети - Чудище обло - Удав или зайчик? - Ему мерещится рогатый - Интерпрокат? - Едут, едут - Читая И.А.Крылова - Баптисты не горят - Кукла вместо жены - Епископ - сан высокий - Евангелие - не талисман - Подарите шхуну! - И до пупка доберутся - В Москве всё съедят? - Посмотри, сова, сама какова - И ослу понятно - В поликлинике - Суп-дантист . - Несколько слов о Добролюбове - Смешно, но не смешно - Главное - не опоздать - В блокнот миссионерам - Как в музее - Диагноз: «Ассошиэйтед пресс» - «Немножко вешать...» - Божий дар и яичница - Формула взаимоотношений - «Гневаясь, не согрешайте» - И паук хочет жить - Знай не зевай - «И Царству Его не будет конца» - Лучше синица в руках - «О горнем помышляйте...» - Языковой паштет - Перестарались - Жизнь после... смерти - Осторожно: пираньи! - Наши будни - Одним словом - Не превратиться бы овце в осла - Самая распространенная неправда - Зачем нам Гоголь? - Не всегда неверие - атеизм - Вся Русь качается - Пальма - Месяц в Германии
