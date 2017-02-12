Власть и политика в государстве Израиль - 11 частей
Власть и политика в государстве Израиль - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ
В рамках курса рассматривается процесс становления и развития израильской политической системы в первые пятьдесят лет существования государства. Данный курс носит не исторический, а политологический характер. Особое внимание в нем уделено анализу существующих государственных структур, общественно-политического строя и расстановки политических сил в израильском обществе. Обсуждение основных политических проблем Государства Израиль производится на основе теорий, разработанных наукой о государстве. Например, дискуссия о необходимости конституции в Государстве Израиль основана на понимании сущности и роли конституции в демократическом государстве вообще.
Власть и политика в государстве Израиль - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ
Издательство Открытого университета.
Тель−Авив 61392,
п/я 39328, Рамат−Авив, ул. Клаузнер 16,
Открытый университет. Израиль
Отпечатано в Израиле
Компьютерный набор Открытого университета
ISBN 965−06−0339−5
Курс 42 104
п/я 39328, Рамат−Авив, ул. Клаузнер 16,
Открытый университет. Израиль
Отпечатано в Израиле
Компьютерный набор Открытого университета
ISBN 965−06−0339−5
Курс 42 104
Власть и политика в государстве Израиль - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - Содержание
Раздел 1 - Исторические корни и конституционное устройство
- Часть 1 От ишува к государству
- Часть 2 Истоки израильской демократии и этапы ее развития
- Часть 3 Проблема конституции в Израиле
- Части 4 и 5 Верховная власть Кнесета или приоритет правительства?
- Часть 6 Религия, государство и политика
Раздел 2 - Социально-политическая динамика
- Части 7 и 8 Политические партии в Израиле
- Часть 9 Выборы и поведение избирателей
- Часть 10 Средства массовой информации и политика
- Часть 11 Арабское меньшинство
Власть и политика в государстве Израиль - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - Предисловие
С провозглашением независимости Государства Израиль 15 мая 1948 г. фактически прекратились полномочия администрации британского мандата, в руках которой с 1919 г. была сосредоточена большая часть властных функций на территории Палестины - Эрец-Исраэль. В результате провозглашения государства создалась ситуация необходимости немедленного, буквально в течение одной ночи, создания эффективной политической системы, которая могла бы противостоять не только внутренним конфликтам, но и враждебному окружению. Естественно, подобная система не могла быть создана одномоментно.
В течение двух десятилетий, предшествовавших независимости в так называемый период "государства в пути", в еврейском поселении Эрец-Исраэль уже сформировалась достаточно автономная и зрелая система политических учреждений. Благодаря этой системе, включавшей в себя представительные и исполнительные учреждения, партии и общественные организации, Государство Израиль перешло из статуса управляемого в статус суверенного без тех серьезных осложнений, с которыми столкнулось большинство государств, сложившихся в период ликвидации колониализма.
Данная книга является первой в курсе, посвященном различным аспектам организации государственной власти в Израиле. В ней представляются политические структуры, сложившиеся в период ишува, описывается порядок функционирования политических учреждений, оценивается их вклад в создание политической системы в Израиле после получения независимости. Иными словами, несмотря на то, что настоящая книга посвящена периоду, предшествовавшему провозглашению государства, вы не найдете в ней детального и подробного описания истории еврейского ишува в период мандата. Предлагаемое учебное пособие даст лишь основные теоретические и фактические знания об этом периоде и о процессе перехода от ишува к государству. Представленный материал является введением к анализу актуальных проблем, которым посвящены следующие части курса. Мы будем рассматривать ишув с точки зрения социально-политической, обращая особое внимание на такие вопросы, как существовавшие структуры, функции и идеи. Данный подход основывается на том предположении, что в немалой степени черты, характерные для социального и политического устройства Израиля как государства, начали оформляться в период мандата. К таким характерным чертам можно отнести пропорциональное представительство в законодательном органе, многопартийность, тенденцию создания широких коалиций, а также невозможность найти однозначное решение проблемы взаимоотношений между религией и государством.
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