Власть и политика в государстве Израиль - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ

С провозглашением независимости Государства Израиль 15 мая 1948 г. фактически прекратились полномочия адми­нистрации британского мандата, в руках которой с 1919 г. была сосредоточена большая часть властных функций на территории Палестины - Эрец-Исраэль. В результате провозглашения государства создалась ситуация необходимости немедленного, буквально в течение одной ночи, создания эффективной политической системы, которая могла бы противостоять не только внутренним конфликтам, но и враждебному окружению. Естественно, подобная система не могла быть создана одномоментно.

В течение двух десятилетий, предшествовавших независимости в так называемый период "государства в пути", в еврейском поселении Эрец-Исраэль уже сформировалась достаточно автономная и зрелая система политических учреждений. Благодаря этой системе, вклю­чавшей в себя представительные и исполнительные учреждения, партии и общественные организации, Государство Израиль перешло из статуса управляемого в статус суверенного без тех серьезных осложнений, с которыми столкнулось большинство государств, сложившихся в период ликвидации колониализма.

Данная книга является первой в курсе, посвященном различным аспектам организации государственной власти в Израиле. В ней представляются политические структуры, сложившиеся в период ишува, описывается порядок функционирования политических учреждений, оценивается их вклад в создание политической системы в Израиле после получения независимости. Иными словами, несмотря на то, что настоящая книга посвящена периоду, предшествовавшему провозглашению государства, вы не найдете в ней детального и подробного описания истории еврейского ишува в период мандата. Предлагаемое учебное пособие даст лишь основные теоретические и фактические знания об этом периоде и о процессе перехода от ишува к государству. Представленный материал является введением к анализу актуальных проблем, которым посвящены следующие части курса. Мы будем рассматривать ишув с точки зрения социально-политической, обращая особое внимание на такие вопросы, как существовавшие структуры, функции и идеи. Данный подход основывается на том предположении, что в немалой степени черты, характерные для социального и политического устройства Израиля как государства, начали оформляться в период мандата. К таким характерным чертам можно отнести пропорциональное представительство в законодательном органе, многопартийность, тенденцию создания широких коалиций, а также невозможность найти однозначное решение проблемы взаимоотношений между религией и государством.