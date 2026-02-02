«Когда люди перестают верить в Бога, они начинают верить во все остальное», — сказал английский писатель-христианин Г. К. Честертон. Мы имели возможность убедиться в справедливости этого изречения, когда насильственно лишенное веры в Бога большинство населения Советского Союза веровало во все: в светлое коммунистическое будущее, в преимущество социалистической системы, в непогрешимость отцов-основателей коммунизма, в правдивость печатного слова и т. п.

Ну и, конечно, во всесилие науки, которая могла объяснить все тайны мироздания и творчески преобразовать дикую природу, да и все человечество, приведя его к коммунизму. В течение долгих лет гонений на Церковь и Православную веру, исходивших от советской власти, наука использовалась для сокрушения религиозного представления о жизни как «научно недоказанного», «отсталого» и «средневекового». Провозглашалось, что вера происходит от невежества и мракобесия и что «свет науки» рассеивает любые «религиозные предрассудки».

Однако сколько-нибудь внимательный и думающий человек не мог не заметить, что множество окружающих его феноменов выходит за рамки научного знания. Да и жажда духовного, естественная для человеческой души, не могла удовлетвориться плоско-материалистическими объяснениями. Но коль скоро наука провозглашалась всесильной, она должна была дать ответы на все.

Влияют ли гороскопы на нашу жизнь?

Сб. статей

Сост.: Цуканова Н.

Москва, АНО развития духовно-нравственных начал общества «Символик», 2017, 208 с., ил.

(Спасательный круг)

ISBN 978-5-906549-72-3

Влияют ли гороскопы на нашу жизнь? - Содержание

Об издательств

Предисловие

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Дворкин А. Л. Астрология: откуда она пришла и что представляет собой

Коломиец В. В. Как формируется новый «любитель гороскопов». Подготовка психики

НАУКА И АСТРОЛОГИЯ

Дворкин А. Л. Десять проблем астрологии

Иеродиакон Игнатий (Щукин). Астрологическая статистика Мишеля Гоклен

Открытое письмо 32 ученых. Наука клеймит псевдонауку

Сурдин В. Г. Как влияют на нас звезды и планеты

ХРИСТИАНСТВО И АСТРОЛОГИЯ

Дворкин А. Л. Священное Писание и Православная Церковь об астрологии

Дворкин А. Л. Отцы Церкви и христианские апологеты об астрологии

Священник Михаил Плотников. Евангельские волхвы и астрология

Иеродиакон Игнатий (Щукин). Истинный механизм астрологии

Иеродиакон Игнатий (Щукин). Свобода в астрологии

Иеродиакон Игнатий (Щукин). Добро и зло в астрологии

ИСТОРИИ ЛЮДЕЙ, ЗАНИМАВШИХСЯ АСТРОЛОГИЕЙ

«Для меня началась абсолютно новая жизнь»

«Я остановилась на краю пропасти...»

«Почему мы ищем истину в планетах?»

Влияют ли гороскопы на нашу жизнь? - Предисловие

Несколько лет назад мне довелось ужинать в компании трех милейших во всех отношениях дам. Дело происходило в крупном приволжском областном центре. Одна из дам была советницей губернатора этой области по культуре, другая возглавляла какое-то областное министерство, а третья — профессор известного московского вуза также, как и я, приехала на только что завершившийся круглый стол, посвященный культурному наследию региона. За ужином дамы заговорили о погоде, и одна сообщила, что, как розовая свинья по китайскому гороскопу, она весьма метеочувствительна. Ее собеседницы тут же подключились к теме. Подруга говорившей назвалась голубой змеей, а московская гостья — зеленой обезьяной. Тут уж вмешался я и с улыбкой сказал, что как-то неудобно осознавать себя единственным человеком в кругу диких зверей.

К слову сказать, все мои собеседницы считали себя православными и активно сотрудничали с местной епархией в каких-то ее программах. К сожалению, этот случай не является единичным. Об астрологии говорят повсюду: в метро и на улице, в аэропортах и поездах, в СМИ и на производственных планерках, и даже на родительских собраниях в школе. Встретившись, люди выясняют друг у друга, кто они по гороскопу — по европейскому и по восточному, а то еще и по какому-нибудь третьему — совмещенному. Далеко не все принимают полученные сведения как руководство к действию (хотя немалое количество все же учитывают гороскопы при принятии решений), но относятся к астрологии как к некой общепринятой рутине, средству для поддержания разговора, знаку принадлежности к цивилизованному миру, да и, «наверное, в этом все же что-то есть». Трудно найти человека, избежавшего этого повального увлечения.

Когда на лекциях я рассказываю о проникновении оккультизма в нашу жизнь, я прошу в собравшейся аудитории поднять руку тех, кто не знает своего знака зодиака. Я проводил этот тест в самых разных собраниях — в том числе и в сугубо православных. Результат всегда один — редко-редко когда поднимутся одна-две руки из сотен собравшихся. И это — в самом лучшем случае! То есть даже людям, не верящим в астрологию, не составляющим гороскопов, не ходящим на консультацию к новомодным звездочетам, тем не менее либо кто-то сообщил название созвездия, под которым они, якобы, родились, либо они сами узнали его в своей прежней, доцерковной жизни.

Действительно, астрология — самая распространенная в обычной жизни оккультная практика. Астрологические советы гражданам (и даже их домашним питомцам) печатаются на последних страницах почти всех газет и журналов, астрологов регулярно опрашивают о результатах практически всех грядущих событий: от футбольных матчей до президентских выборов, СМИ — как печатные, так и электронные — публикуют прогнозы астрологов на следующий год, десятилетие и т. д. Не важно, что практически ни одно из их предсказаний не сбывается, на следующий год того же самого астролога опросят вновь, и вновь миллионы читателей и зрителей будут внимать его туманным словесам и смутным выводам, обсуждать их и размышлять над ними.

Школы астрологии, готовящие новые кадры, открываются одна за другой. Тут и некая авестийская астрология, и халдейская, и египетская, не говоря уже о более «привычных» китайской и герметической. Многочисленные учителя и выпускники этих школ открывают свои консультационные салоны, дурачащие доверчивых граждан, а некоторые из них легко перерождаются в тоталитарные секты. Количество человеческих трагедий постоянно увеличивается.

Но, несмотря на эти беды, несчастья и разочарования, астрология по-прежнему занимает весьма заметное место в нашем обществе. Символы восточных гороскопов и самые разнообразные картинки на их темы миллионными тиражами печатаются в конце каждого года, а календари с очередной обезьяной, петухом или змеей весь год украшают стены офисов и государственных присутственных мест. Люди узнают, как полагается встречать новый год согласно давшей ему имя зверюшке, и торжественно объявляют собравшимся гостям о том, что будут проводить «традиционный» обряд.

А на некоторых интернет-сайтах даже учат целоваться по знаку зодиака. В общем, астрология превратилась в бизнес, причем очень хорошо раскрученный и доходный. Общество привыкло к этому и воспринимает все как должное. Увы, астрология стала частью нашей жизни, и, как кажется многим, вполне неотъемлемой. Даже не воспринимая ее вполне серьезно, люди относятся к зодиакальным советам и предсказаниям примерно как к прогнозам погоды: дескать, сбываются не всегда, но свериться на всякий случай надо. Тут самое время вспомнить: не все то, что мы привыкли воспринимать как данность, несет добро и свет. Такое безразлично-доброжелательное отношение к астрологии позволяет все новым шарлатанам наживаться на беде своих сограждан и все новым лидерам сект ломать жизни десяткам тысяч завербованных ими жертв.

Мало кто задумывается об антинаучной, языческой и оккультной сущности астрологии. Мало кто говорит о ней как о губящем человеческие души суеверии. Раскрытию всех этих важнейших вопросов и посвящена данная книга. Читатель узнает, почему ученые не считают астрологию наукой, какова суть астрологии с христианской точки зрения, а также познакомится с реальными историями людей, занимавшихся астрологией.

Александр Дворкин