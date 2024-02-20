Внешний вид человека во свете Слова Божия

Внешность — это одна из тех тем, о которой во все времена больше всего думали и которую больше всего обсуждали. Какой длины должны быть мои волосы? Какой должна быть моя прическа? Какой длины должна быть юбка? Какими должны быть каблуки? Подходит ли моя сумочка к моей одежде? В моде ли еще этот костюм, платье, обувь?., и т.д. и т.п.

Почему же человек уделяет столько внимания своей внешности? Делает ли он это ради людей или же для того, чтобы угодить Богу?

Предположим, мы знали бы, что на протяжении целого дня на нас будет смотреть только Бог и Его святые ангелы. Повлияло бы это на наш внешний вид? Если да, то как?

Имеет ли для Бога значение то, какова наша внешность? Смотрит ли Он на внешность или же только на сердце? Есть ли какая-либо связь между внешним видом человека и его отношением к Богу? Или же, поставим вопрос по-другому, влияют ли внутренние взаимоотношения человека с Богом на его внешность?

Ответ на все эти вопросы будет: «Да!»

Внешность человека, несомненно, отражает состояние его сердца, другими словами внешность — это зеркальное отображение внутреннего состояния человека. Библия говорит: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» (Иер. 17:9). Благодарение Богу, что Он предоставил средство для исцеления крайне испорченного человеческого сердца. Обратившиеся к Богу переживают перемену сердца, при которой меняется и внешний вид человека.

Бог много говорит о широко обсуждаемом вопросе человеческой внешности. Об этом написано в Книге книг — Библии. Один богослов сказал, что в Библии содержится 1400 упоминаний об одежде. Как Ветхий, так и Новый Завет отражают Божью волю в отношении внешности человека. А Божья воля и есть то, что мы желаем и обязаны знать. Ведь Бог наш Творец и Он будет нашим последним Судьей.

Поэтому будем особенно внимательны к Божьим принципам и устоям в одежде, записанным в Священном Писании. Хотя в своей жизни христиане придерживаются новозавет- них принципов, все же следует заметить, что некоторые из этих принципов можно найти уже в Ветхом Завете. Поэтому, изучение данной темы надо начать с Ветхого Завета, и так мы сможем заложить правильное основание для дальнейших рассуждений.

Внешний вид человека во свете Слова Божия

Ephrata, PA: Grace Press, б.г. – 36 с.

Внешний вид человека во свете Слова Божия – Содержание

ВНЕШНИЙ ВИД ЧЕЛОВЕКА ВО СВЕТЕ СЛОВА БОЖИЯ

Библейские принципы, данные Божьему народу

В Едемском саду

В пустыне

В Иудее

В Новом Завете

Кто должен придерживаться этих принципов?

Как эти принципы следует применять на практике?

Покрытая верхняя часть тела

Материал неброских цветов и достаточной толщины

Покрытая нижняя часть тела

Никаких драгоценностей или украшений

Различие между полами

Скромная одежда детей

Ответственность мужчины

Постоянное свидетельство

Заключение