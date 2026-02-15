Эта книга принадлежит перу Николая Александровича Водневского, одного из самых известных писателей и проповедников русского зарубежья, основателя газеты «Наши дни». «Небесная лестница» — это не просто сборник сухих доктрин, а серия глубоких, поэтичных и в то же время очень доступных проповедей. Каждая глава книги служит своеобразной «ступенью», которая помогает читателю подняться над суетой земного бытия к познанию Божьей воли и обретению внутреннего мира.

Водневский обладал редким даром облекать сложные духовные истины в форму простых и искренних рассказов. В своих проповедях он касается самых тонких струн человеческой души: веры в моменты отчаяния, ценности покаяния, красоты прощения и надежды на вечность. Автор подчеркивает, что христианство — это не груз запретов, а путь свободы и любви. Книга пропитана добротой и глубоким сочувствием к человеку, что делает её незаменимым спутником для тех, кто ищет духовного утешения и вдохновения на пути к Богу.

Ульм, Германия: «Свет на Востоке», 2000. – 492 с.

ISBN 3-9354352־00־

Николай Водневский – Небесная лестница – Содержание

Несколько слов о книге

Часть I ВЕРА И ЖИЗНЬ

Небесная лестница - ״Переправимся на ту сторону“ - Сколько вам лет? - Лицом к свету - К ״афинянам“ нашего века · - Незримый страж - Две силы — два влечения - Из Египта в Ханаан - ״А любовь все жива“ - Богослужение и ״богослужение“ - Это совершает Бог - Испытание веры - Самое неожиданное - Великий Бог - Является ли Бог вашим Господом? - Посмотрим на себя: кто мы? - ״Я прах и пепел“ - Первая благовестница - Враг номер один - ״Будьте все единомысленны!“ - ״Ближе, Господь, к Тебе...“ - Альфа и Омега - По второму кругу - Здоровое тело и здоровый дух - Красота

Часть II ХРИСТОС СЕГОДНЯ

Друг наш самый лучший - У кого нам нужно учиться? - Свидетель, Наставник, Вождь! - ״Что вы так боязливы?“ - Грехи и ошибки - Гимн благодати - Милосердный самарянин - Родился нам! - Поучимся у мудрецов - Первому - первое место - Ищите и найдете - Когда отвечает Бог? - Он надобен Господу - Кто же первый? - ״Се, Человек“ - ״Младенец родился нам...“ - ״Что воздам Господу?“ - Последние сроки - Великая пятница - Обвинители, успокойтесь! - Посмотрим правде в глаза - Говорит логика - Вышел сеятель сеять - Живое христианство или мертвая религия - Как победить страх?

Часть III НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Кто наш враг и как с ним бороться? - Верный знак - ״Отче наш, сущий...“ - Что такое счастье? - Проведем аналогию - Наши болезни - Жажду... дайте воды! - Вера спасающая - Два человека - Голос, вопиющий в пустыне - Четыре заповеди : - Лучше золота - Ответ на главное ״почему?“ - Когда бедность бывает пороком? - Дать и взять - В поисках истинной радости - Религия без любви - Будем благодарны! - Труд и трудящиеся по Евангелию - Солдаты или дезертиры? - Заглянем в прошлое - Единодушие - Новозаветная жертва - Для кого мы живем? - Новые песни - Стремление — залог успеха - Умиротворение - Гимн смирению

Часть IV ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Смугла, но красива - Где выход из тупика? - Миролюбие побеждает. - Колесо над колодезем - Умер в пути - Свет миру - Для чего мы живем? - Невеста из Нахора - Великая сила - ״В наставление нам...“ - Страшная опасность - Будем дорожить временем - Любящий и полезный - Перед рассветом - Что нам делать с грехами? - Время и песни - Кладезь бездны - Не умолкайте! - Где жнецы? Где?

Часть V ДОКОЛЕ, ГОСПОДИ?