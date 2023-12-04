Воєвода Дмитро – Різновиди благодаті - Наше багатство

Шановні читачі!

І цю збірку поезій на християнські теми я присвячую служінню в різних обставинах життя і молитовно подаю до Ваших рук.

Переклав я також декілька віршів з російських рукописів, а щоб вони не загубились, додав їх до збірки.

Сподіваюсь, що Ви більшу увагу звернете на Господню благодать та на її різновиди, аніж на поетичні недосконалості людини.

Дозвольмо Богові та Його благодаті діяти в душах наших на славу Його!

Дмитро Воєвода

Дмитро Воєвода – Різновиди благодаті

Б.в.д. - 120 с.

Дмитро Воєвода – Різновиди благодаті - Зміст

Від автора

Бажаю вам щиро на будень і свято - Біблія - Благодать - Бог тебе простив - Богу на небі слава - Божий голос є у всій природі - Будова церкви - В Ісусі Христі, Кого всі величають - Весілля - Весна (акровірш) - Випускникам шкіл - Він був народжений д ля мене - Віруйте (покажи нам Отця) - Вісім десятків літ - Віфлеємські відгомони - Воскресіння й життя - Воскресіння Христа - Воскресіння Христа - Господині кухні - Господнє Слово - Господь — моя скеля - Давидова сторінка - Даниїлове вікно - Дзвіночки - Дивна подія - Диригентові - Діти, внуки, приглядайтесь - Дітям - Для молодих - Для нашого щастя - Для цього Бог подбав про нас - До -річчя видання Біблії в українській мові... - До єдності - До уваги читачів - Довірся Богу й добрість Його взнаєш - Дякуймо Богові - ЕММАНУЇЛ — найкраще свято - Еммануїл (акровірш) - Єдність Божого народу - З нагоди закінчення шкільного навчання - За що це нам ЗО - Задивлялись аж тварини - Заради вічної мети - Здавна Бог бажає - Зоря ця — вірте, люди чесні - Ідеал - Ісуса Спаса, Христа Месію - Йому та їй — по сорок - Кого до Ісуса - Коляда - Літургія милосердя - Любов до Бога - Любов’ю відплачу - Мамі - Матвієва сторінка - Ми думаєм про те, велике щастя, вічне - Ми ніжно-ніжно, як оця пташина - Мир творіть - Мій Добродій - Моя сила та пісня — Господь - Мудрим людям — нема ночі - На день хрещення - На малюнок подивіться - Навчила матуся - Над річкою - Наріжний камінь - Народжений Христос - Наш Ісус - Не одкажіть - Немовля - Обітниця - Один на честь Йому співає - Переображення - Першій українській євангельсько-баптистській церкві м. Філадельфії з нагоди 55-річчя - Півроку - Пізній дощ - Подружжю — - Подяка - Помолимось - Правда в простоті - Прийняла від Ангола - Прості і знамениті люди - Радіймо: нині радість стала - Радійте, всміхайтесь - Радісне Різдво - Рідних, близьких і знайомих - Різдво і заклик - Різдво і людям, і тваринам - Різдво Ісуса — радісна новина - Рік ювілею - Своє споріднення - Святе Ім’я - Святий Дух знає - Слава Тобі, Боже - Слава! — в небі спів лунає - Служителю церкви - Спасибі - Співаймо коляду - Старого року знов не стало - Стільки чудес - Так, ми святкуєм - Такі дари на висоті - Твої руки - Терплячи безжалісні удари - Тимофієва сторінка - Хати були гарні, кімнати всі тихі - Хвилина мовчання - Ходіть у світлі християн - Холодно? — то на землі, і то, не всюди - Христос воскрес - Христос народився — славмо Його - Христос як родився, зі Сходу царі - Христу осанна - Хтось коштовні сувеніри - Чим віддячим - Чудовий образ у малюнку цім - Шановні друзі християни - Шановні молоді - Шануй батька - Шануймо Бога - Щасливий сезон - Щастя, спокою і благословень - Що не моє, а що моє - Що ти сієш — те і жнеш - Ювілярці - Я бачила - Як Божа Біблія навчила - Як він зветься - Як небо сяйвом освітилось - Якщо під наглядом людським

Наше багатство - в Єдиносущій Божій Трійці. Про це - хоч би скільки читав я, чи слухав - половини б я навіть не взнав. А що взнав, цим ділюся з вами, любі читачі. У збірці - декілька поезій-перекладів. А ще, незвичне: біблійні імена. У алфавіті та в сім’ях це -”А”.

Ім’я - це особа та приклади з її життя. Потім продовження, виховання. Це частка вашої Євангелізації, яку ви залюбки розпочали з ”А” Отже, й через це служіння Господь хай тішить і благословляє вас усіх на славу Йому!

При цьому не стримую подяки всім рідним, близьким і дальнім однодумцям, хто в різний спосіб своїх можливостей посприяли появі цих віршів. Певен, що й ваша участь не марна перед Господом.

Дмитро Воєвода – Наше багатство

2016. – 132 с.

Дмитро Воєвода – Наше багатство – Зміст

Від автора