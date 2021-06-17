Вольберг - Предсказания об Израиле
Взоры миллионов людей, знакомых с библейскими пророчествами, обращены к Иерусалиму. Их беспокоит современное состояние Израиля, израильско–палестинский конфликт и перспектива восстановления иудейского храма. Насколько наше будущее зависит от происходящего на Ближнем Востоке?
Стив Вольберг - Предсказания об Израиле, которым не суждено сбыться
Издательство «Источник жизни», 2003 г.
Пытаясь разобраться в этом, люди бросаются из одной крайности в другую. Духовные понятия они понимают буквально, а чистой воды случайности наделяют искусственным смыслом. Поступая так, они обрекают себя на разочарование.
В своей книге автор показывает подлинную роль Израиля в библейских пророчествах, а также опровергает популярные предсказания, которым не суждено сбыться.
В предлагаемой широкому кругу читателей книге автор рассматривает одну из самых сложных проблем христианства и опровергает ошибочные представления о судьбе Израиля. Стив Вольберг утверждает, что в библейских пророчествах, касающихся Израиля, битвы при Армагеддоне и Иерусалимского храма, речь идет не о буквальных событиях и персонажах, а о духовной борьбе между добром и злом.
Стив Вольберг - Предсказания об Израиле, которым не суждено сбыться - Содержание
Вступление
Глава 1 Борьба с ангелом
Глава 2 Новый взгляд на Иисуса Христа
Глава 3 Шокирующий принцип двух Израилей
Глава 4 «Выбор» и избранный народ
Глава 5 Заблуждение по поводу 70–й седьмины Даниила
Глава 6. Божественный развод
Глава 7 Когда рухнула стена
Глава 8 1948 год — «непотопляемая» доктрина?
1. Аргумент под названием «смоковница»
2. «Победы Израиля» в качестве аргумента
3. Аргумент о собирании рассеянных израильтян в последнее время
Глава 9 Титанические истины о храме
Аргумент 1 — использование Дан. 9:27
Аргумент 2 — «храмовые тексты» в Книге Откровение
Аргумент 3 — использование 2 Фес. 2:4
Глава 10 Когда высохнет река Евфрат
Глава 11 Жабы, басни и Армагеддон
Глава 12 Гром из небесного храма
Глава 13 144 тысячи настоящих израильтян
Глава 1 Борьба с ангелом
Глава 2 Новый взгляд на Иисуса Христа
Глава 3 Шокирующий принцип двух Израилей
Глава 4 «Выбор» и избранный народ
Глава 5 Заблуждение по поводу 70–й седьмины Даниила
Глава 6. Божественный развод
Глава 7 Когда рухнула стена
Глава 8 1948 год — «непотопляемая» доктрина?
1. Аргумент под названием «смоковница»
2. «Победы Израиля» в качестве аргумента
3. Аргумент о собирании рассеянных израильтян в последнее время
Глава 9 Титанические истины о храме
Аргумент 1 — использование Дан. 9:27
Аргумент 2 — «храмовые тексты» в Книге Откровение
Аргумент 3 — использование 2 Фес. 2:4
Глава 10 Когда высохнет река Евфрат
Глава 11 Жабы, басни и Армагеддон
Глава 12 Гром из небесного храма
Глава 13 144 тысячи настоящих израильтян
Из книги не возможно сделать однозначный вывод, придерживается ли автор теории замещения. Во-первых, потому что он сам об этом ничего не говорит. Во вторых книга не большая и материал содержится только по отдельным вопросам эсхатологии и Израиля, и не содержит полной картины, но даёт множество вариантов эту картину дорисовать самостоятельно, не факт что она совпадет с мировозрением автора. Учитывая то, что автор адвентист, и предположив что он придерживается адвентистских взглядов на эсхатологию я бы с высокой долей вероятности сказал что он всё-таки не сторонник теории замещения. Впрочем, каждый пусть сам сделает свои выводы. Книга стоит того, что-бы быть прочитанной....
Автор представляет аргументацию теории замещения. Есть плотской Израиль и Израйль духовный - Церковь. Обетовании Божии относятся к духовному Израилю, т.е. Церкви. Все это противоречит преже всего Рим. 9-11 гл.