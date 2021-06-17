Взоры миллионов людей, знакомых с библейскими пророчествами, обращены к Иерусалиму. Их беспокоит современное состояние Израиля, израильско–палестинский конфликт и перспектива восстановления иудейского храма. Насколько наше будущее зависит от происходящего на Ближнем Востоке?

Стив Вольберг - Предсказания об Израиле, которым не суждено сбыться

Издательство «Источник жизни», 2003 г.

Пытаясь разобраться в этом, люди бросаются из одной крайности в другую. Духовные понятия они понимают буквально, а чистой воды случайности наделяют искусственным смыслом. Поступая так, они обрекают себя на разочарование.



В своей книге автор показывает подлинную роль Израиля в библейских пророчествах, а также опровергает популярные предсказания, которым не суждено сбыться.

В предлагаемой широкому кругу читателей книге автор рассматривает одну из самых сложных проблем христианства и опровергает ошибочные представления о судьбе Израиля. Стив Вольберг утверждает, что в библейских пророчествах, касающихся Израиля, битвы при Армагеддоне и Иерусалимского храма, речь идет не о буквальных событиях и персонажах, а о духовной борьбе между добром и злом.

Стив Вольберг - Предсказания об Израиле, которым не суждено сбыться - Содержание

Вступление

Глава 1 Борьба с ангелом

Глава 2 Новый взгляд на Иисуса Христа

Глава 3 Шокирующий принцип двух Израилей

Глава 4 «Выбор» и избранный народ

Глава 5 Заблуждение по поводу 70–й седьмины Даниила

Глава 6. Божественный развод

Глава 7 Когда рухнула стена

Глава 8 1948 год — «непотопляемая» доктрина?

1. Аргумент под названием «смоковница»

2. «Победы Израиля» в качестве аргумента

3. Аргумент о собирании рассеянных израильтян в последнее время

Глава 9 Титанические истины о храме

Аргумент 1 — использование Дан. 9:27

Аргумент 2 — «храмовые тексты» в Книге Откровение

Аргумент 3 — использование 2 Фес. 2:4

Глава 10 Когда высохнет река Евфрат

Глава 11 Жабы, басни и Армагеддон

Глава 12 Гром из небесного храма

Глава 13 144 тысячи настоящих израильтян