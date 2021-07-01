Философия и ее история

Если бы кто-то захотел представить историко-философский сюжетный «архетип», у него бы получилось что-то вроде «петли времени»: бесчисленные возвращения одних и тех же персонажей назад в прошлое с целью заставить их проживать одни и те же события (воплощенные в их философских текстах). Как и в фантастическом сюжете о временной петле. Персонаж вынужден сосуществовать со своим «оригиналом» который жил в собственную эпоху, в свой отрезок времени, и их встреча не сулит ничего хорошего, как минимум она обернется смертью одного из них.

Задача перемещенной из настоящего назад во времени «реплики» только на первый взгляд заключается в повторении несчетное число раз своих собственных действий. Но в действительности наш персонаж должен или обнаружить какую-то проблему, или решить ее.

Найти что-то или исправить в собственных действиях и мыслях. или в событиях целой эпохи. Но только переходя на все новый и новый виток временной петли, персонаж способен справиться с поставленной задачей.

Именно это и происходит всякий раз. когда какой-либо историк философии предлагает новую интерпретацию того или иного философа. Каждая эра, каждый этап развития культуры пишет свою историю философии. отправляя в прошлое все новые и новые «реплики» Платона, Аристотеля, Фомы, Декарта, Милля, заставляя их решать проблему, о которой «оригинал» вовсе не догадывался. Чем бы не закончилась каждая такая сюжетная линия. она критически влияет на прошлое - и мы либо исправляем прошлое, либо самого персонажа. а зачастую меняется и система мира. и его законы.

Разумеется, найдутся те, - назовем их историцистами, кто не согласится с таким «архетипом», настаивая на том, что они пишут историю прошлого философии так, как это было на самом деле, не искажая, не подгоняя и тщательно избегая анахронизмов и модернизации. Найдутся те, кто скажет, что философии вообще не нужна ее история, как обходятся вполне без своих историй математика, физика и другие современные науки. Но как бы то ни было, история философии просуществовала в «петле времени», постоянно возвращаясь в череду одних и тех же событий с одними и теми же персонажами, почти столько же, сколько существовала и сама философия, пока ХХ век не породил обширную и затянувшуюся на несколько десятилетий академическую дискуссию о том, а понимают ли вообще историки философии, что и зачем они делают, и чем в действительности они должны заниматься.

Философия и ее история - Дискуссии: учебное пособие

Новосибирск: ООО "Офсет ТМ", 2021 - 239 с

ISBN 978-5-85957-178-9

Философия и ее история - Дискуссии: учебное пособие - Содержание

Дискуссии об истории философии: предисловие

Майкл Фреде. Изучение античной философии

Ричард Уотсон. Краткий дискурс о методе в истории философии

Энтони Кении. История философов и история философии

Ив Шарль Зарка. Идеология контекста

Аласдер Макинтайр. Отношение философии к своему прошлому

Джон Йолтон. Существует ли история философии? Некоторые затруднения и их решения

Гэри Хэтфилд. История философии как философия

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ПРИЛОЖЕНИЯ