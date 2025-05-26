Меня радуют новые идеи. Особенно такие, которые пронизаны принципами вечности. Даже больше: ничто меня не радует так сильно, как использование людьми проверенных способов для решения новых проблем. Именно такое чувство возникает во время чтения книги Роберта Волгемута “Папа на работе”. Я сам отец и бизнесмен и знаю всё об искушении вести двойную жизнь. Другими словами, на работе я должен вести себя абсолютно по- другому, чем дома. На работе я обязан быть воплощением профессионализма и умения. Я должен уметь принимать сбалансированные решения, которые в конечном итоге принесут пользу. Мне необходимо знать, когда и какие задавать вопросы, и быть готовым к решительным действиям, если дела пойдут не так, как надо. Дома же — совсем другое дело. Здесь моё руководство должно проявляться в более мягкой и располагающей к себе форме. Мне нужно быть спокойным, собранным, говорить слова, полные воодушевления. Для домашних я должен быть поддержкой и не ограничиваться одними словами. Единственное, что роднит отца и бизнесмена, — большая потребность в мудрости, больше той, которая необходима другим людям. В книге “Папа на работе” самым ободряющим является тот факт, что Роберт Волгемут раскрывает простые, но, тем не менее, насущные принципы, существующие и в мире отцовства, и в мире бизнеса. Здесь он провозглашает благую весть о том, что и на работе, и дома можно оставаться одним и тем же человеком. И даже больше: опыт семейной жизни может и даже должен помочь вам стать более успешным в деловом мире. Я всё больше и больше убеждаюсь в том, что наша культура нуждается в настоящей революции. Выражаться эта революция должна в том, что наши обязанности будут становиться естественным продолжением нашего существа независимо от того, где мы находимся — на важной деловой встрече или у себя дома за столом.

Волгемут Роберт - Папа на работе

О том, как любить свою семью и работу... О том, как быть лучшим в обоих мирах

Пер. з англ. — К., Варух, 2001. — 248 с.

ISBN 966-7023-38-9

Волгемут Роберт - Папа на работе - Содержание

Часть первая: Надо много учиться тому, как быть отцом и работником

1. Два в одном

2. Неожиданное повышение

3. Стал папой раньше, чем ожидал

4. Железнодорожные костыли, двойные регуляторы и испорченный телефон

5. Семь больших уроков для новоиспеченного молодежного лидера

6. Перекрёстная тренировка, почетные звания и карты... Одновременная работа над двумя вещами

Часть вторая: Один человек — два разных мира

7. Защита. Никто на вас не набросится исподтишка

8. Общение. Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю

9. Проявление чувств. Ты самый лучший

10. Дисциплина. Такое больше не повторится

11. Смех. Ты слишком серьёзно к этому относишься

12. Вера. Надежда и исцеление от Отца Небесного

13. Поведение. Хорошо смазанная машина

Часть третья: Заверши начатое