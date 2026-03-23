Естествознание имеет очень длительную и интереснейшую историю. Обозревая её, можно увидеть, что одни исследователи, чем пристальнее и глубже изучали окружающую нас природу, тем больше укреплялись в религиозной вере.
Так было, например, и в дохристианские времена. Святой Апостол Павел в Послании к Римлянам писал, что «через рассматривание творений» люди могли уразумевать «вечную силу и Божество» (Рим. 1:20).
Но на исторических путях науки неоднократно появлялся и соблазн дать ответы на многие важнейшие вопросы, опираясь исключительно на собственный опыт. Один из наиболее известных плодов такого рода деятельности — это гипотеза о происхождении «человека от обезьяны», ставшая одним из краеугольных камней «научного атеизма», который насаждался в нашей стране как официальное вероучение.
В последнее время многое изменилось. О непротиворечивости достижений современной науки и христианского учения о сотворении мира написано уже много книг. О согласии с библейским взглядом на мироздание всё чаще говорят физики, геологи, математики и даже биологи. Но есть тема, которая до сих пор вызывает особое беспокойство так именуемых «светских гуманистов» — это история происхождения человека. В дискуссиях о достоверности Библии чаще всего задают именно этот вопрос, и здесь труднее всего найти корректный ответ.
Все популярные книги излагают исключительно дарвинистскую версию происхождения человека. Сейчас нет ни одного учебника, ни одной публикации, где бы доисторический период в жизни человечества не излагался бы или с позиции примитивного эволюционизма, или же не менее примитивного «научного креационизма».
Павел Волков - Феномен Адама – Экспериментальная археология о человеке до потопа
Новосибирск, издательство «Сова» 2008 г. – 320 с.
ISBN 978-5-87550-102-9
Павел Волков - Феномен Адама – Экспериментальная археология о человеке до потопа – Содержание
Об этой книге
К читателю (от научного редактора)
Сибирский прорыв
Часть I. От собирательства к науке
Груз идеологии
Образцовое мышление
Необходимая осторожность
Рождение науки
Полицейские методы в археологии
Любители и профессионалы
Туманный горизонт
Часть II. Эпоха камня
Жилища
Огонь
Охота
Кулинарные рецепты
Орудия
Хорошо ли режет каменный нож
Мы и они
Религия
На пороге истории
Часть III. Метаархеология
Двери
Наука и богословие
Вид из пещеры Платона
Каменный век на страницах Библии
Начало рода
Выбор цели
Оборона имени
