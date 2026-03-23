Естествознание имеет очень длительную и интереснейшую историю. Обозревая её, можно увидеть, что одни исследователи, чем пристальнее и глубже изучали окружающую нас природу, тем больше укреплялись в религиозной вере.

Так было, например, и в дохристианские времена. Святой Апостол Павел в Послании к Римлянам писал, что «через рассматривание творений» люди могли уразумевать «вечную силу и Божество» (Рим. 1:20).

Но на исторических путях науки неоднократно появлялся и соблазн дать ответы на многие важнейшие вопросы, опираясь исключительно на собственный опыт. Один из наиболее известных плодов такого рода деятельности — это гипотеза о происхождении «человека от обезьяны», ставшая одним из краеугольных камней «научного атеизма», который насаждался в нашей стране как официальное вероучение.

В последнее время многое изменилось. О непротиворечивости достижений современной науки и христианского учения о сотворении мира написано уже много книг. О согласии с библейским взглядом на мироздание всё чаще говорят физики, геологи, математики и даже биологи. Но есть тема, которая до сих пор вызывает особое беспокойство так именуемых «светских гуманистов» — это история происхождения человека. В дискуссиях о достоверности Библии чаще всего задают именно этот вопрос, и здесь труднее всего найти корректный ответ.

Все популярные книги излагают исключительно дарвинистскую версию происхождения человека. Сейчас нет ни одного учебника, ни одной публикации, где бы доисторический период в жизни человечества не излагался бы или с позиции примитивного эволюционизма, или же не менее примитивного «научного креационизма».

Новосибирск, издательство «Сова» 2008 г. – 320 с.

ISBN 978-5-87550-102-9

Павел Волков - Феномен Адама – Экспериментальная археология о человеке до потопа – Содержание

Об этой книге

К читателю (от научного редактора)

Сибирский прорыв

Часть I. От собирательства к науке

Груз идеологии

Образцовое мышление

Необходимая осторожность

Рождение науки

Полицейские методы в археологии

Любители и профессионалы

Туманный горизонт

Часть II. Эпоха камня

Жилища

Огонь

Охота

Кулинарные рецепты

Орудия

Хорошо ли режет каменный нож

Мы и они

Религия

На пороге истории

Часть III. Метаархеология