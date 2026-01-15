Риторика - наука о целесообразном слове. Мы убеждаемся в том, что прежде отрицали, или в чем сомневались, о чем существуют различные мнения и что связано с возможностью принять различные решения. Современная риторика не просто техническая дисциплина, обучающая умению строить убедительные высказывания, но инструмент самозащиты от тоталитарного сознания. Поэтому она и несет в себе возврат к наследию христианской культуры, но с учетом современного научного знания.

Александр Александрович Волков - Курс русской риторики

М.: Издательство храма св. муч. Татианы, 2001. - 480 с.

ISBN 5-901836-01-4

Также второе издание:

Изд. 2-е. М.: Индрик, 2009. — 424 с.

ISBN 978-5-91674-053-0

Александр Волков - Курс русской риторики - Содержание

Также второе издание:

Предисловие.

Глава первая. Предмет риторики: язык и словесность.

Глава вторая. Изобретение.

Глава третья. Расположение.

Глава четвертая. Элокуция.

Глава пятая. Исполнение речи.

Хрестоматия текстов.