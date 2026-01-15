Волков - Курс русской риторики
Риторика - наука о целесообразном слове. Мы убеждаемся в том, что прежде отрицали, или в чем сомневались, о чем существуют различные мнения и что связано с возможностью принять различные решения. Современная риторика не просто техническая дисциплина, обучающая умению строить убедительные высказывания, но инструмент самозащиты от тоталитарного сознания. Поэтому она и несет в себе возврат к наследию христианской культуры, но с учетом современного научного знания.
Александр Александрович Волков - Курс русской риторики
М.: Издательство храма св. муч. Татианы, 2001. - 480 с.
ISBN 5-901836-01-4
Также второе издание:
Изд. 2-е. М.: Индрик, 2009. — 424 с.
ISBN 978-5-91674-053-0
Александр Волков - Курс русской риторики - Содержание
Также второе издание:
Предисловие.
Глава первая. Предмет риторики: язык и словесность.
Глава вторая. Изобретение.
Глава третья. Расположение.
Глава четвертая. Элокуция.
Глава пятая. Исполнение речи.
Хрестоматия текстов.
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